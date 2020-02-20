Ӝӧк сьӧры пуксё 40 кузя

Зинаида но Геннадий Стрелковъёслэн семья кылдытонзы огшоры ӧй вал. Соос 5 пинал будэтӥзы, табере семьязы туж бадӟым ни — нылпиосынызы, нунокъёсынызы ог 40-лэсь ятыр люкасько.

Стрелковъёс

Туспуктӥз Элина Кумачёва

Ачид умой луид ке, огнад уд кыльы

Кузпалъёс ӝӧк вылэ туспуктэмъёсын дасолэсь ятыр альбомъёсты поттӥзы. Кыӵе но вакытъёсты соос ӧз ортче ни, кӧня вордскем нуналъёс пусйизы, сюанъёс ортчытӥзы — туспуктэмъёс выльысь но выльысь тодэ вайыто.

— Нош асьмелэн сюанысьтымы одӥг но фото ӧвӧл, оломалы нокин лэсьтымтэ, — вера Зинаида Григорьевна. — Ачим сюанамы бӧрдэмысь ӧй дугдылы кадь, туж сюлмаськи угось, шонер-а меда лэсьтӥсько шуыса. Со вакытэ мынам пие вал ни. Но солэн атаеныз ӵош улыны ӧз кылды. Буби шуиз: ачид умой луид ке, мужиктэк уд кыльы.

Зинаида но Геннадий одӥг гуртын, одӥг ульчаын будӥзы — Эгра ёросысь Квардавозьын. Пичиысен ӵош вал. Зиналэн чупрес сямыз соку ик адӟиськылӥз, аслэсьтыз одӥг ареслы бадӟымгес пияшез ялан исалляз. Но соиз пунэмзэ ноку ӧз берыктылы — шудон висказы ӟезьыез шлач! пытсалляз но кошкылӥз. Будэмъязы школае но ӵош ветлӥзы: Квардавозьысь Зураозь нуналлы быдэ солань-талань ог 5 иськемез ортчоно вал.

Школаез йылпумъяса, Геннадий кылиз колхозэ ужаны — механизатор луиз. Нош Зинаида дышетскиз сельхозинститутын зоотехнике. Сюанзэс ортчытыкузы, Зина студент вал на.

— Генялы муми-бубилэн туж ик сётэмзы уг поты вал, кураны ог дас час котырын ӝыт лыктӥзы ке, уйшор бере гинэ шуизы: я асьтэос котьма каре ни, — тодаз вае Зинаида. — Удмурт сямъя, соглаш луэмдэ вераса, кузпалъяськыны малпасьёслы пичияк вина юоно. Ми юим. Табере, пе, куно ӧтчаны ветлэ, озьы 1-2 час пала уйин калык люкаськиз на. Ӵуказеяз гуртын калыклы турнаны дыр сётӥзы. Мон Геня бордын турнаськи ни. Нош мамаен папа — кыкназы гинэ, юрттӥсьсы ӧвӧлысь туж ӝожомемын вал. Мон огнам ныл будӥ. Нош Геннадийлэн сузэрез вань на.

Сюанзэс Стрелковъёс шу­дӥзы декабре. Эмеспилэн но выль кенлэн коркаоссы ог-огзылэсь кыдёкын ик ӧй вал ке но, сюанчиос чеберъям вал букоосын гурт сьӧртӥ, Седойлуд гурт пыр выль кенлэн ӟезьы азяз вуизы. Вань ӵыжы-выжыоссы дортӥ, коркась корка пыраса, юмшазы!

Тракторзэ воштӥз яратонэн

Егит кузпалъёсты Зиналэн ӵыжы-выжыосыз Дэри ёросысь Совхозный черкогуртэ бордазы улыны ӧтизы. Зиналы отын яраз. Геннадий пумит кылзэ ӧз вера — кышноезъя кариськиз. Бен, али но тодаз вайылэ на: ӵапак соку гинэ Квардавозьын выль трактор сётӥзы вал, ог арня сяна соин ужаса ӧз вутты…

Геннадий Сергеевичлэсь ужаны быгатэмзэ Совхозныйын ӝог синйылтӥзы — «Правда» совхозын но механизатор луиз. Комбайнёр но вал, тракторен но ужаз. Берло аръёссэ выжиз «Удмуртгеологие» — татын но механизатор ик вал. Пенсие кошкиз 72 аресаз. Огъя ужамез 55 ар пала луиз. Трактор-комбайнэз тӥяськыса, уже потытэк кыльылэмъёсыз ӧй вал.

— 3 час уйшор берозь но тракторме тупатэме вань, — шуэ Геннадий Сергеевич. — Ог 2 час палалы умме усьылӥ на, со понна кыӵе капчи мылкыдын султӥ — тракторе вите! Кӧлэме одӥг но ӧз поты…

Воргоронлэн быгатыса ужамез сярысь верало гадь тыраз ошылэм пусъёсыз: социалистической соревнованиын 3 пол вормись луиз, ужысь ударник 2 пол вал, СССР-лэн 10-тӥ пятилеткаяз ударник луиз. Медальёсыз бордын вань 3-тӥ степенё Ужысь Слава орденэз.

Табань сиё быдэс семьяен

Зинаида Григорьевна «Правда» совхозын зоотехник луыса ужаз. Хозяйствозы племенной пудо будэтӥз — зоотехник котькуд ветыллы паспорт лэсьтэ вал. Фермаысь фермае великен ворттылӥз. Но нылкышно шуэ:

— Мынам вормонэ — нылпиосы: 2 пи но 3 ныл будэтӥ. Шумпотӥсько, адямилы ярамонэсь луизы шуыса, ёрос администрациысь но, гурт администрациысь но али но тау каро соос понна. Азьлогес ини «Анайлэн данэз» медален пусйизы.

Стрелковъёслэн пиналъёссы пичиысен ог-ог­зы­лы

юрттыны дышыса бу­дӥзы. Одӥгъёсыз шудыны мынылӥзы ни, мукетъёсыз школаысь бертылӥзы ай, но сюрес вылын пумиськыкузы но, одно ог-огзылэсь юаллязы: мар ужады гуртын, мар лэсьтоно на? Пу, ву пыртон, корка котырын утялтӥськон — ваньмыз соос вылын вал.

— 6-тӥ классын дышетскись Сергее табань пыжем, — тодаз вае нылкышно. — Газ плитамы сылэ вал корказьын, толалтэ кезьытэн, гын сапег поныса, отчы поталлям. Ачим ик кышкатски: Серги, юасько, вӧй кисьтӥськыса, табаед ӝуаны ӧз кутскылы-а? Ӝуаз вал, пе, но мон сое, пол вылэ куштыса, гын сапегеным лёгаса кысӥ… Быдэс семьямес табанен сюдӥз!

Табере Стрелковъёслэн пиналъёссы асьсэлэсь семьяоссэс кылдытӥзы ни. Внукъёссы сяна, правнукъёссы но шумпотто. Соос котьку ӵош. Квардавозь палъёсазы берто ке, быдэс семьяен — 4-5 машина тыр люкасько. Одно куто самовар, бадӟым кострюль. Куддыр уйлы но отчы ик кылё — палаткаын кӧло.

— Ма, котькуд праздникез ваньмы ӵош пусйиськом, пичиез но, бадӟымез но ӝӧк сьӧр тыр люкаськиськом. Ми ваньзы сярысь огкадь сюлмаськиськом,

— вера Зинаида Григорьевна. — Мон нимъёссэс но куддыр уг висъяськы: Лена, Надя, Марина, Сергей шуисько но — тӥни, валало, кинлы мар вераны вырисько. Жаляса верано, бадӟымез пие, Олеге, сюрес вылын шуккиськыса быриз — 10 ар ӧвӧл ни. Кӧня куректӥ. Афганистанын служить кариз вал. Ярам, семья кылдытыса вуттӥз, ныл, пи будэтӥз. Кенме, Ларисаез, туж яратӥсько. Уг висъяськы милесьтым.

Тау, монэ кышно ӧд басьты шуыса

Зинаида Григорьевна шуэ: кузпалыз туж оскымон, соин но сомында пинал вордыны дӥсьтӥз. Тодаз вае, кызьы 2-тӥ пиналзэ август толэзе вордӥз, нош сентябре дышетскыны кошкиз. Вож нуныез кузпалыз учкиз, эшшо ведь ог 2 аресъем Олегзы вал на.

Кузпалъёс уг вато: коть­кыӵе вакытъёссы вал. Геннадий Сергеевич — гуртын одӥгез устоез гармонист. Соин ик юондыръёсы сое кышноос пӧлазы кунултыса ик нуо вал.

— Огпол, Выль ар уе, кышноос лыктӥзы но Геняез тур гинэ нуыса кошкизы. Витисько — уг вуы. 4 час вуэ ни, косяк пыр адӟисько: бертэ, сьӧраз эшъёсыз. Ой, мар меда каром? Йыры кур луэмен бускельёс доры кошки. Но кема уд пукы ук, бертытэк ӧйлась — Геня кышноосызлы шыд тыре ини. Собере ну эктыны кутскизы! Пиналъёсмы огез бӧрсьы мукетыз сайказы, бӧрдо. Но кытчы пырод…

Али, пе, кузпалъёслэн ва­че вуыны 2 мугзы: Зинаида Григорьевналы ӝокыт потыны кутске ке, ӧсэз усьтэ, нош Геннадий Сергеевич кытӥ-мар пытса. Я нылкышно тылъёсты кысыны вунэтэ. Но воргорон керетыны уг яраты. Марысь мар ке, азбаре потыса, кечъёссэ сюдэ, юртъер котырын ужа.

…Нырысетӥ пиезлэн ата­еныз Зинаида Сергеевна кусып возе на. Одӥг-ог жингыръя. Кемалась ӧвӧл ныл­кышно солы шуиз: туж бадӟым тау, монэ кышно ӧд басьты шуыса, тонэныд мон али кадь ӧй улысал, Геняен мон туж шудо!

Элина Кумачёва