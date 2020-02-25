Яганысь режиссёр

Пичи Пурга ёросысь Яган гуртысь Юрий Фроловлэн пенсие потэмез бере дартэз усьтӥськиз — гуртэз, калыкез сярысь фильмъёс лэсьтыны кутскиз.

Ю. Фролов

Воргорон 30 арлэсь кема тыршиз Яганысь мебель лэсьтонъя фабрикаын валтӥсь технолог, инженер луыса.

— Удмуртиысь «Долг» огазеяськонысь поисковикъёс доры вазиськыса, тодӥ, атае Германиысь огаз концлагерьын бырем шуыса. Юромо отчы ветлӥ, атаелэсь лысьӧмъёссэ Яганэ вайи. Собере мылкыды вордӥськиз атае сярысь тодэ ваёнъёсты, утиськем документъёсты весяклы историе кельтыны, фильм лэсьтыса. Та уж мыным туж кельшиз, — шуэ Юрий Фролов.

Озьы Юрий Матвеевич 2011-тӥ арысен кутскиз фильмъёс лэсьтон борды, ачиз сценарист но, оператор но, режиссёр но. Монтаж ласянь гинэ юрттэ эшез — Пичи Пургалан улӥсь Герман Русаев. Кыкетӥ фильмзэ сӥзиз мебель лэсьтонъя фабрикалэн юбилеезлы. Азьвыл лэсьтэм туспуктэмъёссэ кутӥз, ӵош ужам эшъёссэ видеокамера азе пуктӥз, соослэсь тодэ ваёнъёссэс гожтӥз — вань ужасьёслы кузьым пӧрмиз.

Озьы бӧрсьысь бӧрсе вордӥськизы 6 фильмъёс. Лэсьтӥз гуртысьтымы скульптор Владимир Рыбаков, ӵош дышетскем эшез, али Кияса ёросысь крезьгурчи, гожъяськись Александр Кунгуров сярысь видеоос. Палэнэ ӧз кельты артысь Яган-Докья черкогуртын арлы быдэ ортчылӥсь Яган базар ужрадэз но. Али тырше быгатӥсь гуртоосыз сярысь нимаз фильм лэсьтон бордын. Пичи черкогуртын сомында аспӧртэм адямиос, кибашлыос уло, соосты историе кельтоно, шуэ воргорон.

Та сяна, Юрий Матвеевич гуртоосыз, Яганын ортчылӥсь ужрадъёс сярысь ӵемысь гожъялля «Маяк» ёрос газетэ. Эшшо выжызэ утчан бордын тырше, ӵыжы-выжыосыз сярысь альбом нуэ.

Яган гуртын улӥсьёс