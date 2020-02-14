Эмъян номырин, ву ульчаын

«Калык фронтлэн» Удмуртиысь штабезлэн ёзчиосыз котыръясько фельдшер-акушер пунктъёстӥ. Берло дыре гинэ соос вуылӥзы Якшур-Бӧдья, Пичи Пурга но Дэри ёросъёсысь 10 ФАП-ёсы. Кыӵе муген?

Пычанкаысь ФАП

Туспуктӥз Элина Кумачёва

Музейысь сэреглы укша

Дэри ёросысь Пыӵанкаысь фельдшер-акушер пунктын чал-чал. Фельдшер Ирина Якимова ёрос больницае кенешонэ кошкем. Но санитарка Татьяна Деминова, «Калык фронтлэсь» ёзчиоссэ адӟыса, ӧз ыштӥськы. Вераз: ар пала гинэ татын ужасько ай, татчыозь нылпи садын вал. Ас вакытаз йылпумъяй, пе, яслиослы эмъясь сузэръёсты дасясь курсъёсты.

«Калык фронтлэн» ёзчиосыз соку ик синйылтӥзы: юрт вашкала ни ке но, чылкыт, югыт, шуныт. Эстӥське газэн. Но кирпич гурзы но кесямтэ — марысь мар ке, со кынмыны уз сёты. ФАП-ын вань шуныт ву.

Мукетсэ мае умоен пусйыны куноос ӧз шедьтэ. Синзы нырысь ик чуказ нылкышноосты учкон кабинетысь борддоре — штукатуркаез ломдылыса усьылэ ни. Собере паймизы нылпиосты учкон кабинетлы: музейлы укша. Отысь ӝӧк-пуконъёс совето вакытъёсысен выльдымтэ, шӧдске. Нылпиосты бинялтыны чаклам ӝӧк, кылсярысь, лэйкаса сылэ, вылысьтыз фанераез вужмыса пырдыны кутскемын ни. Нылпиосты мертаны вес озьы ик кыдёкысь 1970-тӥ-1980-тӥ аръёсысь кылемын, собыдӟа ик арлыдзы кушеткаослэн, смотровой креслолэн… Туала эмъян тӥрлык пӧлысь татын номыр ӧвӧл.

— Ӝегатскытэк ремонт лэсьтоно, — шуизы «Калык фронтлэн» ёзчиосыз Александр Санин но Андрей Цаплин.

Та фельдшер-акушер пункт борды юнматэмын, Пыӵанкаысь сяна, артэ гуртъёсысь но улӥсьёс. Оглом ог 1 сюрс 80 адями, пӧлысьтызы 290 палаез – нылпиос. Соин ик ФАП-ын котьку таӵе чалмыт уг луылы, пе. Куддыр огдыре 5-6 адями но люкаське, нуналскын ог 20-30 мурт вазиське.

Калык туж шунытэн вера фельдшерзы сярысь. И. Якимова, Ижысь лыктыса, ог 20 ар ужа ни, пе, гуртазы.

— Ирина Владимировналэн огпол но лек ваземез ӧвӧл, — шуиз 83 аресъем Тамара Булатова. — Юрттэт курыса, коть уйин но вазиськы — лыктоз, учкоз.

Но туж умой луысал, пе, Пыӵанкаысь ик ФАП-ын физиоаппаратъёс луысалзы на ке. Али гуртоос физиолечение ветло Дэрие — ёрос больницае вуон понна сюрес вылэ ог 200 манет кошке.

Катанчи сьӧрын

Дэри ёросысь ик Забегаловоысь фельдшер-акушер пункт интыяськемын улоно коркалэн оглюкетаз.

Отчы пырыку ик, адӟиське: таослы но ушъяськыны номырин. Газ гумы корка дортӥ ик ортче, но ФАП-е уг пыры. Сьӧрос урамын – со но кырыжтӥськем ни.

Но Наталья Климова фельдшерлэн мылкыдыз капчи. Шӧдске, таӵе интыын ужаны со кемалась дышемын ни.

— Ву колонкаысь ведраен пыртылӥськом, — шуэ со. — Шуныт ву кулэ ке, электрочайникмы вань. Юртмес электричествоен шунтӥськом.

— Интернетты вань-а? — исаса выллем юа Андрей Цаплин.

— Инты дасям ни, — уг ыштӥськы Наталья Вячеславовна. — Оло, куке луоз.

— Нош вирысьтым сакырзэ мертаны быгатоды-а? — эшшо золгес иса Андрей Борисович.

— Жаляса верано, глюкометрмы ӧвӧл.

Выль эмъян тӥрлыкез таиз но фельдшер-акушер пункт кемалась адӟымтэ ни. Данакез ӝӧк-пуконъёс но, эмъян арбериос но – совето вакытысь. Кабинетъёсты но висъя огшоры катанчи гинэ.

«Калык фронтысь» адямиос гуртысь эмчиосын кенешо

Туспуктӥз Элина Кумачёва

Наталья Климова верамъя, Забегаловоысь фельшер-акушер пункт 4 ар пала буш возиськиз. Но тани 3-тӥ арзэ ни татын калыкез учко. Наталья Вячеславовна Макаровоысь ФАП-ысь выжиз. Отысез угось ярантэм луыса пытсаськиз.

— Оскыто, Макаровое выль фельдшер-акушер пункт пуктозы шуыса, собере ачим ик отчы выжыны малпасько, — шуэ фельдшер. — Отын улӥсьёсты али но мон ик учкисько. Забегалово но, Макарово но — бадӟымесь ӧвӧл, улӥсез 160 пала гинэ. Нылпиос трос ӧвӧл. Бен, гужемзэ дача возисьёс вуо — соослы но юрттэт сётыны пумит ум луиське.

Ӧжыт ӧвӧл, пе, доразы кыллисьёс. Соин ик нуназе бере Наталья Кимова гуртъёс кузя кошке. Ӵемысь ачиз руль сьӧрын. Озьы но луылэ: ЭКГ аппаратлы ёрос больницае ветлэ, Гольянысь лаборанткаез кутэ но висись доры ширтэ. Машинаез ӧй луысал ке, воксё шуге-леке вуысал…

Но висисьёс дортӥ аслаз машинаеныз ветлэмезлы фельдшер уг ӝожтӥськы. Соку ик шӧдӥське: ужез сюлэмызъя. Эмъян удысын — 25 ар пала ни.

Выль куронъёс

«Калык фронтлэн» ёзчиосыз адӟо: югдур пӧртэм ӧвӧл мукетъёсаз но ФАП-ёсын. Данакез соос совето вакытъёсы пуктэмын — кемалась выльдэмез кулэ каро. Инвалидъёслы фельдшер-акушер пунктэ пырыны-потыны луонлыкъёс кылдытымтэ – пандусъёс ӧвӧл. Югдур воштӥськоз-а?

Воштӥськыны кулэ. Та сярысь вераз Россилэн Президентэз Владимир Путин, туэ 15-тӥ январе Федерал Собранилы вазиськыкуз. Шуиз: быдэс странаямы уно выль ФАП-ёс усьтӥськозы. Со сяна, вужъёссэ но туала куронъёслы тупамон кароно. Отысь специалистъёс справкаос гожъянэн, висисьёсты ёрос центръёсысь больницаосы келянэн гинэ медаз выре. Асьсэос юрттэт сётыны мед быгатозы — та понна кулэ туала куронъёслы тупась эмъян тӥрлык, ӝог Интернет. Президент та ужпумез чакланы куриз «Калык фронтлэсь» ёзчиоссэ.

«Калык фронтлэн» Удмуртиысь штабезлэн ёзчиосыз та уж борды гижысь-пиньысь басьтӥськизы ни. Матысь дыре соос вань 25 ёросъёсысь фельдшер-акушер пунктъёсы вуылыны чаклало. Собере туэ 1-тӥ апрелёзь республикаямы огъя югдур сярысь Москвае нырысетӥ ивортонзэс келялозы.

Элина Кумачёва