Эгралась покчиос доразы уз пуке

Удмуртиын «Демография» нацпроект улсын 27 ясли пуктэмын, тросэз али ужан лицензия басьто ни, март толэзь пумозь ваньзы усьтӥськозы.

1-тӥ нылпи садэз усьтон

Туспуктэм: udmedu.ru

Ваньмызлы инты шедёз

6-тӥ феврале 2 таӵе ясли Эгра каргуртын усьтӥськиз. Огез Чернышевский ульчаын, мукетыз — Степной. Та ульчаос токма шорысь быръемын ӧй вал. Пуктӥськон борды кутскон азьын трос эскеронъёс ортчытэмын. Кылсярысь, учкизы, кыӵе интыын тросгес егит семьяос уло, кытысь мумы-бубыос пиналзылы яслие инты ӵемгес куро.

— Милям каргуртамы трос калык улэ, — вераз Эгра ёросысь дышетонъя, мугорез кыдатонъя но спортъя управленилэн кивалтӥсез Елена Ускова. — 3 аресъем но солэсь бадӟымгес пиналъёслы садикъёсын места окме, но тросэзлэн пичиоссэгес но садике сётэмзы потэ. Та дырозь сыӵе луонлыкмы ӧй вал, та 2 яслиос югдурез тупатозы: отчы 160 нылпиос тэрозы. Эскереммыя, азьланяз но яслиос тырттэм уз улэ, арысь аре выль пиналъёсты кутозы.

Анай-атайёс пиналзы вордӥськем бере ик садике гожтӥськыны дырто вал, соин ик черодын 300-лэсь трос покчиос люкаськылӥзы. Но бӧрысь тодмо луиз: тросэз пиналзэс сыӵе вазь садике келяны уг дӥсьто, гуртазы кемагес пуко. Выль яслие интыяськон сярысь вераськизы черодысь котькуд анай-атаен. Кинлы зэмзэ но инты кулэ вал — соос яслие шедизы.

Е. Ускова

Эгра ёросысь дышетонъя, мугорез кыдатонъя но спортъя управленилэн кивалтӥсез Елена Ускова: — Дышетскон арлэн кутсконаз ёросамы нылпи садэ

черодын 499 пинал сылӥз. Одӥг аресозь — 142 пинал,

2 аресозь — 126, 3 аресозь — 61. Нош 3 ареслэсь бадӟымъёслы инты тырмиз.

— Ми шумпотӥськомы, табере милям но яслимы вань, — вераз Эграысь анай Ирина Антонова, — мынам 3 нылпие, пичиосыз — кыктоос, али соослы 1 арес но 9 толэзь. Азьло 3 ар гуртын пукысал, нош али, соосты яслие сётыса, вазьгес ужаны пото. Яслилы пумен дышиськомы, нуналаз 2 час гинэ ветлӥськомы ай. Аслым туж яра: ваньмыз ӵыж-выль, трос шудонъёс, умой, шуныт.

Ужаны мылкыд лӧптэ

Выль юртъёслэн вылтуссы синмаськытэ. Вуоно арняе татчы гыжыр гинэ пиналъёс вуозы ни. Яслиын соосты пумитаны дась: выль шудонъёс, трос манежъёс сыло, котькуд группаын пыдкук куасьтыны туала шкафъёс пуктэмын.

— Ачим анай бере, нырысь ик юасько: сётысал-а мон татчы пиналме? Пӧятэк шуисько — сётысал, — вераз Правительстволэн Тӧроезлэн вош­тӥсез Анастасия Муталенко. — Группаос, выль стандартъёсты, технологиосты чакласа, кылдытэмын, юрт выль ке но, краска зын воксё уг шӧдӥськы. Соку ик синйылтӥ шудонъёсты. Соос пулэсь, экологичной материалъёслэсь Россиын лэсьтэмын.

Яслиысь пӧраськон инты

Туспуктэм: udmedu.ru

Пиналъёсты чидатэк возьмало ини яслиосын ужасьёс но. Вуоно арняысен пӧраськисьёс выль цехъёсазы эскерозы тусьты-пуньызэс, мисьтаськисьёс — куасьтонъёссэс. Шумпотто педлон поръян интыос но. Котькуд группалэн аслаз азбарез, вань шудонъёс — лопатаос, ведраос — соос пытсаськись шкафъёсын улозы, нуналлы быдэ мисьтӥськылозы.

— Ясли пуктӥськыку, туж сюлмаськимы, ужасьёс шедёзы-а, уз-а шуыса, — вераз 5-тӥ нылпи садлэн кивалтӥсез Наталья Скворцова. — Ужаны берытскизы 5 пенсионеръёсмы, декретын пукись воспитательёсмы потӥзы, егит специалистъёсты но кутӥмы. Азьло пиналъёслэсь черод вал, нош табере — татын ужаны мылкыд карисьёслэсь. Ма, кинлэн уз поты выль садикын ужамез!

Мария Емельянова