Эгралась покчиос доразы уз пуке
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Удмуртиын «Демография» нацпроект улсын 27 ясли пуктэмын, тросэз али ужан лицензия басьто ни, март толэзь пумозь ваньзы усьтӥськозы.
Ваньмызлы инты шедёз
6-тӥ феврале 2 таӵе ясли Эгра каргуртын усьтӥськиз. Огез Чернышевский ульчаын, мукетыз — Степной. Та ульчаос токма шорысь быръемын ӧй вал. Пуктӥськон борды кутскон азьын трос эскеронъёс ортчытэмын. Кылсярысь, учкизы, кыӵе интыын тросгес егит семьяос уло, кытысь мумы-бубыос пиналзылы яслие инты ӵемгес куро.
— Милям каргуртамы трос калык улэ, — вераз Эгра ёросысь дышетонъя, мугорез кыдатонъя но спортъя управленилэн кивалтӥсез Елена Ускова. — 3 аресъем но солэсь бадӟымгес пиналъёслы садикъёсын места окме, но тросэзлэн пичиоссэгес но садике сётэмзы потэ. Та дырозь сыӵе луонлыкмы ӧй вал, та 2 яслиос югдурез тупатозы: отчы 160 нылпиос тэрозы. Эскереммыя, азьланяз но яслиос тырттэм уз улэ, арысь аре выль пиналъёсты кутозы.
Анай-атайёс пиналзы вордӥськем бере ик садике гожтӥськыны дырто вал, соин ик черодын 300-лэсь трос покчиос люкаськылӥзы. Но бӧрысь тодмо луиз: тросэз пиналзэс сыӵе вазь садике келяны уг дӥсьто, гуртазы кемагес пуко. Выль яслие интыяськон сярысь вераськизы черодысь котькуд анай-атаен. Кинлы зэмзэ но инты кулэ вал — соос яслие шедизы.
Эгра ёросысь дышетонъя, мугорез кыдатонъя но спортъя управленилэн кивалтӥсез Елена Ускова:
— Дышетскон арлэн кутсконаз ёросамы нылпи садэ
черодын 499 пинал сылӥз. Одӥг аресозь — 142 пинал,
2 аресозь — 126, 3 аресозь — 61. Нош 3 ареслэсь бадӟымъёслы инты тырмиз.
— Ми шумпотӥськомы, табере милям но яслимы вань, — вераз Эграысь анай Ирина Антонова, — мынам 3 нылпие, пичиосыз — кыктоос, али соослы 1 арес но 9 толэзь. Азьло 3 ар гуртын пукысал, нош али, соосты яслие сётыса, вазьгес ужаны пото. Яслилы пумен дышиськомы, нуналаз 2 час гинэ ветлӥськомы ай. Аслым туж яра: ваньмыз ӵыж-выль, трос шудонъёс, умой, шуныт.
Ужаны мылкыд лӧптэ
Выль юртъёслэн вылтуссы синмаськытэ. Вуоно арняе татчы гыжыр гинэ пиналъёс вуозы ни. Яслиын соосты пумитаны дась: выль шудонъёс, трос манежъёс сыло, котькуд группаын пыдкук куасьтыны туала шкафъёс пуктэмын.
— Ачим анай бере, нырысь ик юасько: сётысал-а мон татчы пиналме? Пӧятэк шуисько — сётысал, — вераз Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез Анастасия Муталенко. — Группаос, выль стандартъёсты, технологиосты чакласа, кылдытэмын, юрт выль ке но, краска зын воксё уг шӧдӥськы. Соку ик синйылтӥ шудонъёсты. Соос пулэсь, экологичной материалъёслэсь Россиын лэсьтэмын.
Пиналъёсты чидатэк возьмало ини яслиосын ужасьёс но. Вуоно арняысен пӧраськисьёс выль цехъёсазы эскерозы тусьты-пуньызэс, мисьтаськисьёс — куасьтонъёссэс. Шумпотто педлон поръян интыос но. Котькуд группалэн аслаз азбарез, вань шудонъёс — лопатаос, ведраос — соос пытсаськись шкафъёсын улозы, нуналлы быдэ мисьтӥськылозы.
— Ясли пуктӥськыку, туж сюлмаськимы, ужасьёс шедёзы-а, уз-а шуыса, — вераз 5-тӥ нылпи садлэн кивалтӥсез Наталья Скворцова. — Ужаны берытскизы 5 пенсионеръёсмы, декретын пукись воспитательёсмы потӥзы, егит специалистъёсты но кутӥмы. Азьло пиналъёслэсь черод вал, нош табере — татын ужаны мылкыд карисьёслэсь. Ма, кинлэн уз поты выль садикын ужамез!
Мария Емельянова
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