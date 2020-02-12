Шудон ӧвӧл со…

Туэ 1-тӥ-31-тӥ октябре Россиын ортчоз калыкез лыдъян-чотан. Со вылэ пыкиськыса, азьланяз радъяськоз кун политика. Со ик, мукет калыкъёслэсь сямен, возьматоз: кӧня удмуртъёс уло Россиын, верасько-а соос анай кылынызы.

Кызьы ортчоз?

Пусйыны кулэ, переписьёс 10 арлы 1 пол ортчо. Россиысь калыкез лыдъян-чотан нырысьсэ радъяськиз 1897-тӥ арын. Туэ перепись нырысьсэ ортчоз, бумага кутытэк. Угось переписчикъёс коркаостӥ, квартираостӥ ветлозы электрон планшетэн. Быдэс Россиын 360 сюрс пала лыдъясь-чотась луоз (2010-тӥ арен ӵошатыса, со 1,5 поллы ӧжытгес).

Котькуд калык аспӧртэм но дуно

Туспуктӥз Максим Егоров

Переписе пыриськон понна 3 амал вань. Нырысь ик, «Госуслуги» портал пыр, отысь анкетаез шедьтыса. Со сяна, луоз МФЦ-е лыктыны, отысен «Госуслуги» порталэ пырыны. Юанъёсты кылдӥзы ке, МФЦ-ын ужасьёс юрттозы.

Кыкетӥез — азьвыл сямен ик, лыдъясь-чотась дорады лыктоз, анкетаысь юанъёслы валэктонъёстэс со нимысьтыз электрон планшетэ пыртоз.

Куинетӥ амал — переписез ортчытонъя участоке лыктоно. Кытын интыяськемын луозы со участокъёс — список азьвыл ик сётӥськоз.

Туннэ нуналлы чакламын 30 пала юан сётыны: огъя темаосъя — 23 юан, улон условиосъя — 7. Кылсярысь, тӥлесьтыд юалозы гражданстводэс, кыӵе калык пӧлы асьтэды пыртэмдэс, кыӵе кылын вераськемдэс, улон условиостэс, дышетскемдэс, ужамдэс, мар чотын улэмдэс но мукет.

Али Россиын 146 миллион пала улӥсез. Переписе пыриськозы кунысьтымы вань улосъёс, лыдъялозы-чоталозы туж пичи гуртъёсын улӥсьёсты но. Адямилэн улон интыез но, гражданствоез но ӧвӧл ке но, солы переписе пыриськыны дэмлалозы (но кужмысь нокинэ уз каре!).

Переписья нырысетӥ йылпумъянъёсты вералозы ни 2021-тӥ арын феврале. Нош рос-прос йылпумъянъёс, анализ лэсьтӥськоз

2021-тӥ-2022-тӥ аръёс ӵоже.

Малы кулэ?

Туннэ нуналлы калыклэсь огъя улэмзэ, обществолэсь кыӵе-мар шокамзэ тодон понна переписьлэсь ӟеч амал шедьтэмын ӧвӧл на. Соин ик, валамон, лыдъян-чотанэ ваньмылы пыриськыны кулэ, зэмос югдур мед адӟиськоз шуыса.

Россиысь пӧртэм выжы калыкъёс матэктӥсь переписьлы али ик дасясько ни. Калык огазеяськонъёс сюлмасько: адямиос асьсэ выжызэс, кыӵе калык пӧлы пыремзэс одно мед вералозы. Угось та бордысь но потоз национальной политика.

Т. Ишматова

«Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн тӧроез, Кун Кенешысь ялан ужась комиссилэн кивалтӥсез Татьяна Ишматова: — «Удмурт Кенеш» огазеяськон трос ужа удмуртлыкез азинтон бордын. Ваньмыз сямен ужрадъёсмы удмуртъёслэсь асваланзэс ӝутонэн герӟаськемын. Соин ик туж потэ, калыкмы лыдъян-чотанэ мыло-кыдо мед пыриськоз шуыса. Удмурт выжымы медаз быры. Со понна асьмеос песянайёсмы, песятайёсмы азьын кыл кутӥськом. Та дунне вылэ удмурт луыса огшоры гинэ лыктэмын ӧвӧл ук асьмеос. Мед данъяськомы, асьмеос трос но тунсыкоесь шуыса.

Тодады вайытом, 2010-тӥ арын ортчем перепись бере тросэз калыкъёс ӧпкелизы: лыдзы кулэсме. Ӵыжы-выжы фин-угор калыкъёсты ке басьтоно, перепись возьматӥз: Россиысь поръёслэн лыдзы кулэсмиз

56 сюрс 693 адямилы (9,4 процентлы), мордваослэн — 99 сюрс 113 адями­лы (11,8 процентлы), удмуртъёслэн — 84 сюрс 607 адямилы

(13,3 процентлы), коми-зырянъёслэн — 65 сюрс 171 адямилы (22,2 процентлы), коми-пермякъёслэн — 30 сюрс 779 адямилы (24,6 процентлы), карелъёслэн — 32 сюрс 529 адямилы (34,8 процентлы).

Нялтас вераса, бигеръёс­лэн но лыдзы, 2002-тӥ арысь переписен ӵашатыса, 240 сюрслы ӧжыт кылем. Ма, асьсэ­ды ӟуч гожтэмъёс но 4 миллион 870 сюрслы кулэсмизы. Малы?

— 2010-тӥ арын ортчем перепись дыръя лыдъян-чотан методика сокем ӟеч малпамын ӧй вал, — пусъе Удмуртиысь социолог

Владимир Воронцов. — Соин ик переписен вырисьёслэн янгышъёссы тырмыт вал. Законъя адямилэсь ассэ кыӵе калык пӧлы пыртэмзэ гожтыны луэ вал, синмысь синме пумиськыса гинэ. Нош куд-огез перепись ортчытӥзы телефон пыр гинэ, куд-огзэ гожъязы администрациысь бумагаосъя. Соин сэрен 2010-тӥ арын быдэс Россиысь 5 миллион 630 сюрс адямилэн «национальность» графаез буш кельтэмын! 2002-тӥ арысь переписен ӵошатоно ке, 4 поллы тросгес!

Соин ик таизлы переписьлы оскон туж бадӟым. Угось калыклэсь кулэяськонъёссэ лыдэ басьтыса азинскон понна одно ик тодоно зэмос югдурез.

Тодосчиос верамъя, азьвыл музъем вылын 10-15 сюрс пала кылын вераськизы. 1490-тӥ-1990-тӥ аръёс ӵоже ӝыныез ышиз-быриз. Кудзэ ке «турназы» ожъёс, мукетъёссэ — висёнъёс. Россиысь куд-ог ӧжыт лыдъем калыкъёсты зол шуккизы репрессиос, ожъёс, сютэм улон. Ваньмыз со валамон. Валантэм одӥгез гинэ: малы лыдъян-чотан дыръя адями ассэ юромо мукет калык пӧлы пыртэ? Перепись — со шудон ӧвӧл ук.

Нялтас вераса, Россиысь 200 пала калыкъёс пӧлысь лыдзыя удмуртъёс 12-тӥ интыын. Ойдолэ ум вунэтэ та сярысь но асдунмы сярысь. Удмурт калыкмес, кылмес, ас выжымес гажаломы. Угось асьмеос — удмуртъёс.

Елена Миннигараева