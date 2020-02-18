Чебер тус — узыр пуштрос

«Тон пушкын со вордӥське: лулъяське, ӟигар басьтэ. Собере — кузёяське…» Люза Бадретдиновалэн кылэз данъясь «Луло кыл» кылбуреныз юнме ӧз кутскы «Туала удмурт поэзия» но «Туала удмурт проза» антологиосын (12+) тодматскон ӝыт. 17-тӥ тулыспалэ Эшъяськон юртын люкаськизы, дыр, соос, кинлэн кузёез — удмурт кыл.

Антологиосын «Удмурт дунне» газетын ужасьёслэн произведениоссы пыртэмын

Туспуктӥз Максим Егоров

Антологиос печатламын, Нациосын ужан политикая министерстволэн юрттэменыз. Министр Лариса Буранова осконзэ вераз, та изданиос Удмуртилэн кунлыкезлы 100 ар тырмон араз быдэс удмурт калыклы, элькунмылы бадӟым кузьым луизы шуыса.

— Удмурт кыл улэп — мынам та пумысен юанъёсы но уг кылдыло. Туала литературалы сӥзем антологиос тае ваньзылы возьматыны кылдӥзы, дыр, — вераз Лариса Николаевна.

Нациосын ужан политикая министерстволэн таукаоронъёсыныз пусйизы «Удмуртия» издательствоысь редакторез, антологиослэсь «атайзэс» Сергей Матвеевез но издательствоысь дизайнерез Анна Закревскаяэз. Туала вакытэ чебер тус азьпал радэ потэ — тае пусйиз егит прозаик но драматург Дарали Лели но. Чебер вылбам ас кожаз пуштрослы пӧрме, шуиз со.

Кылбуръёсын бичетэ пыремын 42 авторлэн чуръёссы, нош прозаен книгае — 32 авторлэн. Татын вань удмурт литературалэн зарни шыкысысьтыз произведениос но, егит авторъёслэн гожъямъёссы но, вераз книгаосты радъясь-люкась Сергей Матвеев. Тунсыко пӧрмем: поэзия бичет кутске но йылпумъяське егит авторъёслэн: Богдан Анфиногеновлэн но Анастасия Шумиловалэн — чуръёсынызы. Нош проза книгаез кутско но йылпумъяло арлыдо гожъяськисьёс: Вячеслав Ар-Серги но Олег Четкарёв.

Со сяна, антологиос возьмато сыӵе но авторъёсты, кудъёсыз литературалэн бугыръяськись улоназ сокем уг но пырисько, но со дыре ик чебересь ужъёс кылдыто. Сергей Матвеев пусйиз Башкириысь Рафит Миннекузинэз, Одессаын улӥсь Яков Майковез, Алнаш ёросысь Любовь Ганьковаез. Та кышномуртэ тросэз «калык писатель» нимало — со таш-таш удмурт кылын произведениос кылдытъя. Озьыен, туала удмурт литератураысь вань буёлъёс антологиосын возьматэмын.







Антологиосын «Удмурт дунне» газетын ужасьёслэн произведениоссы но лачак. Прозаикъёс пӧлысь 16-ез редакциямы ужало яке ужамын, кылбурчиос пӧлысь — 11-ез. Со сяна, антологиосы пырем тросэз гожъяськисьёс газетлэн авторъёсыз но луо.

Ужрадэз ортчытӥзы Национальной библиотекаысь ужасьёс, соос ик дасязы «Туала удмурт литература» адӟытонэз. Татчы люкамын вал азьвыл вакытэ потэм антологиос но выль изданиосы пырем авторъёслэн берлоосыз книгаоссы.

Котькуд книгалэн тиражез — 2 сюрс 500 экземпляр. «Удмуртия» издательстволэн директорез Юрий Кузнецов вераз: книга дунтэк вуоз школаосы, библиотекаосы. Котькуд книгалэн 2 сюрс экземплярез учреждениосы дунтэк лэземын луоз. Мылкыд карисьёс соосты басьтыны быгатозы издательстволэн лавкаысьтыз. «Туала удмурт проза» книгалэн дуныз 450 манет, «Туала удмурт поэзилэн» — 400 манет.

Удмурт калыкез туэ эшшо одӥг шумпотон вите на: «Удмуртия» издательство дася «Туала нылпи литература» книгаез.

Виктория Крамова