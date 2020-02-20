Улонэз — палэзё

Якшур-Бӧдья ёросысь Мукши гурт узыр быгатӥсь адямиосын. Одӥгез данъяськымон но гажамон муртмы — самодеятельной крезьгурчи Римма Шкляева.

Р. Шкляева

Римма Ивановналэн улон шыкысэз узыр: со дышетӥсь но, школалэн директорез но вал, сельсоветэн но кивалтӥз. Россиысь дышетон удысысь отличник, Удмуртысь культура удысысь дано ужась, «За трудовую доблесть» медален пусъемын, ужысь ветеран. Римма Ивановна удмуртсэ ӝутон-утён понна сюлмаське, нимтулыз пыртэмын «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн Данъян книгаяз.

Эшшо удмурт калык сое тодэ крезьгурчиез сямен. Аспалъёсызлэсь, кузпалызлэсь сяна, трос удмурт кылбурчиослэсь, кылсярысь, В. Романовлэсь, И. Бобровлэсь чуръёссэс кырӟанлы пӧрмытӥз. Соос чузъясько радио, телевизор пыр, пӧртэм пумиськонъёсын, кырӟанлы сӥзем ӝытъёсын. Р. Шкляева 100-лэсь трос кырӟан гожтӥз, соос 2 бичетэн поттэмын — «Вунонтэм Мукши палъёс» но «Сюлэм гуръёс». Римма Ивановна ачиз но кылбура. Гожтэм кырӟанъёсыз пӧртэмесь — я со Быдӟым ожлы сӥземын, я вордскем шаерлы, я яратонлы. Римма Ивановна нотаослы нимысьтыз дышетскеме ӧвӧл ке но, гурез шӧдон Инмарен сётэмын, вылды.

Римма Шкляева вордӥськемын Эгра ёросысь Удмурт Лоза гуртын. Школазэ йылпумъямез бере дышетскиз Можгалась педучилищеын, бӧрысь заочно амалэн тодон-валан люказ Удмурт пединститутын историяя факультетын. Ужаз Эгра ёросысь Кушъя станциысь но Якшур-Бӧдьялась ляб адӟись нылпиослэн школаосын. Бӧрысь улыны выжиз Мукши гуртэ — отчы кузпалыз куашкам хозяйствоез ӝутыны ыстэмын вал. Нырысь школаыосын тыршиз, берло сельсоветэн кивалтӥз. Сельсоветэн кивалтон вакытэз секыт аръёсы тупаз: сельсоветлэн данэз но, коньдонэз но ӧй вал, нош сюлмаськонъёсыз, быдэстымтэ ужъёсыз лыдъянтэм. Озьы ке но гижысь-пиньысь тыршизы ӝикытаськон, ульчаосты тупатъян бордын. Фельдшер пунктсэс мукет корка выжтыны быгатӥзы. Вужаз юртэ музей кылдытӥзы. Умойгес инты шедьтэмын вал почталы, комплексной приёмной пунктлы, сберкассалы. Школаын вуриськон мастерской усьтэмын вал. 1996-тӥ арын мукши калык сярысь сюлмаськемез понна сельсоветазы Р. Шкляеваез «Арлэн адямиез» нимын пусйизы.

Римма Ивановна кылдытӥз но кивалтэ арлыдоослэн «Палэзё сӥзьыл» ансамбленызы, туэ со 25 ар тырмонзэ пусъе ни. Коллектив быдэсъя крезьгурчилэсь кырӟанъёссэ, концертъёсын быдэс Якшур-Бӧдья ёросэз ортчизы, трос мукет ёросъёсын но вал. Римма Ивановна шуэ, ансамблязы ветлӥсьёслэн улон шыкыссы сӥзьыл кадь узыр, емышо, соин но таӵе ним быръемын вал. Р. Шкляевалы кылем арын 80 арес тырмиз ни, мукет кырӟасьёслы но 60 ар котыр ни, озьы ке но «палэзё сӥзьылъёс» арняяз кӧня ке пол репетициос ортчытъяло, концертъёсын потало.

Римма Ивановна гуртоосмы понна зэмос энциклопедия но: трос вераны тодэ мукши палась адямиос сярысь, гуртлэсь историзэ, калыклэсь сям-йылолъёссэ. Библиотекаямы яке школаямы шаертодонлы сӥзем адӟытон яке пумиськон радъяськомы ке, одно ик со доры вазиськиськом. Со люкам материалъёссэ, документъёссэ сётоз, визь-кенешен юрттоз, ачиз но ӵемысь пумиськонъёсын ӧтчам куно луэ.

Римма Ивановналэн Михаил Григорьевич кузпалыз но — синмаськымон адями, со дышетӥсьын, гурт хозяйстволэн кивалтӥсез, школалэн директорез луыса ужамын. Та адӟем карымон муртъёс, арлыдзы вань ини ке но, али но гурт ужрадъёсы пыриськыло, калыклэсь улонзэ умоятон, удмурт кылэз утён но азинтон понна сюлмасько.

Мукши гуртысь калык