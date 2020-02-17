Ужзэ дышетскисьёсыз азинто

Татьяна Ложкина Шаркан шор ёзо школаын 41 ар историяя но шаертодонъя урокъёсты нуиз, нылпиосты пичи дырысенызы вордӥськем музъемзэс мургес тодыны но гажаны дышетӥз.

Т. Ложкина

Татьяна Аркадьевна — Россиысь дышетон удысысь дано ужась. 2004-тӥ арын солэн сюлмаськемезъя Шарканысь школаын выльысь ужаны кутскиз музей комната, отысь тодыны луэ черкогуртлэн но школалэн историзы сярысь. Т. Ложкина быгатӥз котыраз нылпиосты огазеяны, шаермылэн историеныз соосты тунсыкъяськытыны. Дышетскисьёсыз ялан пыриськылӥзы но вормылӥзы ёрос но элькун олимпиадаосын, конкурсъёсын. 2010-тӥ арын пиналъёс пӧлын музей ужез зол радъямез понна Т. Ложкина «Истоки памяти» элькун фестивальын устоеныз лыдъямын. 2015-тӥ арын но шаркан визь погъёс «Ночь в музее: от А до Я» элькун ужрадын 1-тӥ инты утӥзы. 2016-тӥ арын «Лудорвай» музейын «Одӥг экспонатлэн историез» но 2017-тӥ арын ёросысьтымы Быгыын «Калыкелэн сям-йылолъёсыз но

шудонъёсыз» вожвылъяськонъёсын 1-тӥ интыос бась-

тӥзы. 6 ар ӵоже нылпиосмы Россиысь «Юный архивист»

конкурсэ пыриськылӥзы, шаертодонъя Россиысь лыдӟонъёсын лауреатъёсыз луизы. Тросэз нылпиос, Татьяна Аркадьевналэсь адӟем карыса, историклэсь но шаерчилэсь удысъёссэ

бырйизы, али дышетӥсь-сылэсь ужзэ азинто: ужало историк но шаерчи луыса Шаркан школаын, музейын, администрациын, Тол бабайлэн усадьбаяз.

2015-тӥ арын Татьяна Аркадьевна вуылӥз Москваысь Быдӟым Вормонлы сӥзем валтӥсь музее, отын Вормонлы 70 ар тырмон улсын калыккуспо конференцие пыриськиз, Шарканысь нылпиослэн ужъёсыныз тодматӥз. Та бӧрсьы шаркан нылпиосмес Кун Думае ӧтизы — Россиысь туристъёслэн но шаерчиослэн движенизылы 25 ар тырмон ужрадэ.

Татьяна Аркадьевналэн шаертодонэн герӟаськем материалъёсыз ӝӧк пушкын тузонӟыса уг кыллё — калыклы пайда ваё. Аслаз эскерон ужъёсыз пыртэмын «Удмуртская деревня. Шарканский район. Историко-этнографические этюды 19-20 вв.» книгае, дышетскисьёсызлэн усто материалъёссы «История Шарканского района в ученических исследованиях» бичетъёсын поттэмын. Трос аръёс ӵоже Т. Ложкина калыкмылы шаермес усьтылэ ни, «Вестник» ёросгазетамы печатласькыса но.

Татьяна Аркадьевна ас вакытаз общественной ужен но выриз. 1999-тӥ-2001-тӥ аръёсы ёросысь Депутатъёслэн Кенешазы бырйылэмын вал. Пыриськиз Шаркан ёрослэсь кунпуссэ (герб) кылдытонэ. Вал «Удмурт Кенешлэн», ёросысь Общественной палаталэн ёзчизы.

Та вакытэ Татьяна Аркадьевна ёросысь историкъёслэн но архивистъёслэн огазеяськонэнызы кивалтэ. Солэн ужаз 56 мурт пыриське. Кивалтэмез улсын 2 альманах поттэмын: «Повороты судьбы» но «Отголоски Первой мировой войны».

Арлы быдэ ёросысь шаерчиос кичӧлтэм улсын радъяськыло ёрослэн, элькунлэн историзылы, удмурт калык сям-йылолъёслы сӥзем конференциос но лыдӟонъёс. Шаерчиос пиналъёсын ӵош Дэбесэ, «Лудорвай» музее, Эгра но Воткинск ёросъёсы экскурсиосы вуыло.

Али Т. Ложкина ужа «Повороты судьбы» книгалэсь 4-тӥ изданизэ дасян бордын, отчы пырозы Шаркан школаысь нылпиослэн эскерон ужъёссы.

Шаркан ёросысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонлэн ёзчиосыз



