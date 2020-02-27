Уждунэз ӝегатӥсьёсын нюръясько
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Кылем арын 4 сюрс 816 муртлы ог 98 миллион манет ӝегатэм уждунзэ берыктэмын вал. Та но мукетыз сярысь журналистъёслы мадиз Ужъя кун инспекциен кивалтӥсь Светлана Шекунова.
Миым Ужъя кун инспекцие 7 сюрслэсь ятыр вазиськон вуиз. Уноез ӝожтӥсько, уждунзэс ӝегато шуыса. Азьвыл таӵе дыръя адямиослы асьсэлы судъёстӥ ветлоно, судебной приставъёсын валче ужано луэ вал. Табере Ужъя кун инспекцие вазиськонэн гинэ тырме — татысь специалистъёс вань бызьылонэз-сюлмаськонэз асьсэ вылэ басьто. Кылсярысь, 2019-тӥ арын 2 толэзьлэсь кемалы уждунэз ӝегатон учыръёсъя 36 уголовной уж ӝутэмын вал. Судэ вазиськем бере кивалтӥсьёс дырто пунэмзэс кысыны.
«Ижсталь» хоккей клубысь 40 муртлы 1 миллион манетлэсь ятыр уждун ӝегатэмын вал. Уголовной уж ӝутэмлэсь кышкаса, клублэн кузёез пунэмъёссэ кысыны амал шедьтӥз.
— Куд-ог учыръёсы уж сётӥсьёс кескич карисько но урал коэффициентэз пичиез тупатэм уждун (МРОТ) пушкы вато. Нош сое МРОТ вылэ ватсаны кулэ. 1-тӥ январьысен пичиез уждун йылӥз —
12 сюрс 130 манет луиз. Озьыен, ӵапак та борды ватсаны кулэ урал коэффициентэз, озьы уждун 13 сюрс 959 манет
50 копейка луыны кулэ. Со сяна, тодыны кулэ созэ но: уйин ужам понна пӧртэм ватсанъёсты озьы ик МРОТ вылэ будэтыны кулэ.
Миым ужын шуге-леке шедён но вӧсь луон 91 учыр пусъемын вал. 29 учырын адямиос быризы, ӵыжы-выжыоссылы Социальной страхованиея фондысь ог 8 миллион манет компенсация тыремын. 7 учырын огдыре трос адямиос сӧсырмыны шедизы. Котькуд учырын уж сётӥсь янгыш вал. Кытын ке валэктон уж но дышетон радъямтэ. Кытын ке утиськон амалъёс кылдытымтэ. Котькуд 8-тӥез шудтэм учыр транспортын вал, котькуд 7-тӥез — нюлэс дясянын, котькуд 6-тӥез — гурт удысын.
Туэысен Ужъя кун инспекция басьтӥське нацпроектъёсъя пуктӥськись объектъёсты эскерон борды но. Инспекторъёс учкозы, кызьы уж радъямын. Али ик адӟиське ни, уноез лэсьтӥськись организациос Приволжск федерал округлэн палэназ регистрировать каремын. Сыӵеослэсь ужамзэс эскероно луэ мукет улосъёсысь ужъя кун инспекциосын ӵош.
— Сак эскерыса возиськомы Китайысь лыктэмъёсты но отчы вуылэмъёсты: коронавирус вӧлмонъя кышкытлыкен кӧня ке арнялы карантинэ поттӥськомы, сыӵеосты улляно ӧвӧл, уже ӧз потэ шуыса, — шуэ Светлана Шекунова.
Елена Сараматова
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