Уждунэз ӝегатӥсьёсын нюръясько

Кылем арын 4 сюрс 816 муртлы ог 98 миллион манет ӝегатэм уждунзэ берыктэмын вал. Та но мукетыз сярысь журналистъёслы мадиз Ужъя кун инспекциен кивалтӥсь Светлана Шекунова.

Ужъя кун инспекция эскерыны кутскоз, чаклало-а кышкытлыклэсь утиськонъя куронъёсты нацпроектъёсъя пуктӥськись объектъёсын.

Туспуктӥз: Григорий Григорьев

Миым Ужъя кун инспекцие 7 сюрслэсь ятыр вазиськон вуиз. Уноез ӝожтӥсько, уждунзэс ӝегато шуыса. Азьвыл таӵе дыръя адямиослы асьсэлы судъёстӥ ветлоно, судебной приставъёсын валче ужано луэ вал. Табере Ужъя кун инспекцие вазиськонэн гинэ тырме — татысь специалистъёс вань бызьылонэз-сюлмаськонэз асьсэ вылэ басьто. Кылсярысь, 2019-тӥ арын 2 толэзьлэсь кемалы уждунэз ӝегатон учыръёсъя 36 уголовной уж ӝутэмын вал. Судэ вазиськем бере кивалтӥсьёс дырто пунэмзэс кысыны.

«Ижсталь» хоккей клубысь 40 муртлы 1 миллион манетлэсь ятыр уждун ӝегатэмын вал. Уголовной уж ӝутэмлэсь кышкаса, клублэн кузёез пунэмъёссэ кысыны амал шедьтӥз.

— Куд-ог учыръёсы уж сётӥсьёс кескич карисько но урал коэффициентэз пичиез тупатэм уждун (МРОТ) пушкы вато. Нош сое МРОТ вылэ ватсаны кулэ. 1-тӥ январьысен пичиез уждун йылӥз —

12 сюрс 130 манет луиз. Озьыен, ӵапак та борды ватсаны кулэ урал коэффициентэз, озьы уждун 13 сюрс 959 манет

50 копейка луыны кулэ. Со сяна, тодыны кулэ созэ но: уйин ужам понна пӧртэм ватсанъёсты озьы ик МРОТ вылэ будэтыны кулэ.

Миым ужын шуге-леке шедён но вӧсь луон 91 учыр пусъемын вал. 29 учырын адямиос быризы, ӵыжы-выжыоссылы Социальной страхованиея фондысь ог 8 миллион манет компенсация тыремын. 7 учырын огдыре трос адямиос сӧсырмыны шедизы. Котькуд учырын уж сётӥсь янгыш вал. Кытын ке валэктон уж но дышетон радъямтэ. Кытын ке утиськон амалъёс кылдытымтэ. Котькуд 8-тӥез шудтэм учыр транспортын вал, котькуд 7-тӥез — нюлэс дясянын, котькуд 6-тӥез — гурт удысын.

Туэысен Ужъя кун инспекция басьтӥське нацпроектъёсъя пуктӥськись объектъёсты эскерон борды но. Инспекторъёс учкозы, кызьы уж радъямын. Али ик адӟиське ни, уноез лэсьтӥськись организациос Приволжск федерал округ­лэн палэназ регистрировать каремын. Сыӵеослэсь ужамзэс эскероно луэ мукет улосъёсысь ужъя кун инспекциосын ӵош.

— Сак эскерыса возиськомы Китайысь лыктэмъёсты но отчы вуылэмъёсты: коронавирус вӧлмонъя кышкытлыкен кӧня ке арнялы карантинэ поттӥськомы, сыӵеосты улляно ӧвӧл, уже ӧз потэ шуыса, — шуэ Светлана Шекунова.

Елена Сараматова