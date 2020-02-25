Удмуртлыкез возьмато киужъёсыз
Related Articles
Пичи Пурга ёросысь Яганысь гуртоос данъясько скульпторенызы, кибашлыенызы Владимир Рыбаковен.
Владимир Михайлович Дэбес училищеысь, бӧрысь Витебскысь дышетӥсьёсты дасянъя университетысь художественно-графической ёзэтъёсты йылпумъяз. Белоруссиын кӧня ке ужамез бере берытскиз вордӥськем Яган гуртаз. Нырысь школаын дышетӥз. Бӧрысь ачиз коже художник кариськиз.
Пу скульптураосты Владимир Михайлович, училищеын дышетскыкуз, пӧрмытъяны кутскиз. Ужъёсыз лыдъянтэм люкаськизы ни. Табере соосты пумитаны луэ Америкаын, Кореяысь, Россиысь городъёсын, Удмуртилэн пӧртэм ёросъёсаз.
В. Рыбаков ӟеч кусып возе Туризмъя но киужъёсъя элькун центрен. Отын адӟытонъёсыз ортчылӥзы, пу композициосыз пыртэмын Удмуртиысь усто киужъёсъя каталоге. «Семья» нимаськисез Москваысь историяя музейын утиське, 2 скульптураез Америкаысь Бруклин городын. Отын ортчись фестивале усточи шӧдтэк шорысь шедиз — куное лыктэмын вал. Ижысь Архитекторлэн юртаз но возьматэмын солэн трос ужъёсыз — отын адӟытон радъяз шоркарысь коллекционер Юрий Безумов. Со сяна, пу композициоссэ адӟыны луоз Салехардысь, Саранскысь, Сыктывкарысь, Тюменьысь — отын ортчем пу скульптураослы сӥзем фестивальёсы вуылэмын.
В. Рыбаков пыриськытэк уг кельтылы шаерамы ортчылӥсь пу скульптураосъя фестивальёсы. Шунды-мумы, Алангасар, Лӧпшо Педор, К. Герд, Шудзя батыр но трос мукет ужъёсыныз та фестивальёсын вормылӥз. Ужъёссэ, удмурт калык культура, калык веранъёс, выжыкылъёс вылэ пыкиськыса, лэсьтылэ. Шаерамы улӥсьёс удмурт калыклэсь аспӧртэм, узыр но чебер луэмзэ киужъёс пыр но мед адӟозы, шуэ ачиз кибашлы воргорон.
Яган гуртын улӥсьёс
Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.Write a comment