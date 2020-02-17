«Уг» шуыны дышемын ӧвӧл

Эгра ёросысь Чутыр черкогуртысь Светлана Поторочина 7-тӥ арзэ тырше лулчеберетъя юртамы. Со милям шундымы, шуо со сярысь нылпиос. Милям валтӥсьмы, шуо ӵош ужась эшъёсыз. Лулчеберетэз азинтӥсьмы, удмуртлыкез утисьмы, данъясько гуртоосыз.

С. Поторочина

Светлана Юрьевналэн улонэз огыр-бугыр, гань-гань пукыны маза ӧвӧл. Огез ужрад ортчыса вуэ-а, уг-а, мукетыз, лымыпог выллем, йыр вылэ усе. Ваньзэ дыраз, тунсыко но пайдаё радъяны быгатоно.

Светлана пичи классъёсын дышетскисьёс понна клубын вольыт вераськонъя «Говорун» кружок нуэ. Пичильтокъёс шумпотыса дораз ветло, расписанизы ӧй ке луысал, котькуд нунал вуылысалзы, дыр, — сокем мӧзмо, лэся. Ужзылэн емышез но вань ини. Кылем ар пумын фольклоръя Россиысь улосвыл конкурсын 3-тӥ инты басьтӥзы. Одӥг вакчи номерын Светлана Юрьевна Эгра палан улӥсьёслэсь тулысэн, гырыны потонэн, Паскаен герӟаськем сям-йылолъёссэс возьматыны быгатӥз. «Говорун» кружоказ С. Поторочина, калык фольклор вылэ пыкъяськыса, нылпиосты верос, кылбур гожъяны дышетэ, ужъёссы ёросысь «Вакыт» газетын печатламын ни. Ачиз но Светлана ваньмон дыръяз гожъяське. Гуртысьтымы адӟем карымон адямиос но ужрадъёс сярысь статьяосыз «Светлый путь» но «Вакыт» ёрос газетъёсын, «Иднакар» журналын потало. Нош «Сӥзьылске…» кылбуреныз Эгра ёросысь «Удмурт Кенеш» огазеяськонэн ялэм конкурсын лауреат луиз.

Светланалэн нылпиосын ужан мылкыдыз дышетскемез бордысь потэмын. Нырысь со Дэбесысь педучилищеез йылпумъяз, бӧрысь — Удмурт кун университетэз. Ужаса вуттӥз Удмурт радиоын, «Удмурт дунне» газетын, Эгра ёросысь Чумой но Мазьги (Лонки-Ворцы) школаосын. Али, Чутырысь клубын ужам сяна, «Иднакар» журналын корректор луыса тырше.

Светлана Удмуртиысь «Боевое братство» огазеяськонэн Чутырын Быдӟым Вормонлы сӥзем «Звёзды памяти» проектэз быдэсъяны кутскиз. Пиналъёсын ӵош соос люкало война вакытэ ужам ветеранъёс сярысь материалъёс.

Светлана Юрьевна сюлмаськемъя гуртоос пӧлын утисько калык сям-йылолъёс. Чутыръёслэн тужгес яратоноез — Гыронбыдтон.

— Ми ваньзэ калык радъя дасяны выриськом. Пересьёслэн тодэ ваёнъёссы, индылэмъёссы пыр егитъёслы возьматӥськом вашкалазэ, — вера Светлана Юрьевна.

Вань ужрадъёслы сценарийёс Светлана ачиз гожъя. Кытысь сомында чебер но узыр кылъёс шедьтэ меда?

Светлана калыкез ас бордаз люканы быгатэ! Озьы туэ ми доры Киров, Оренбург улосъёсысь, Башкортостанысь куноос вуылӥзы — ужан амалъёсынымы тодматскизы. Озьы ик Чутырлы синмаськизы ни Эстониысь куноос но — гужем ӵоже 2 пол дорамы ветлӥзы.

Чутыр черкогуртмес возьматыны быгатэменыз, «Деревенька моя» улоскуспо конкурсын «Тужгес азинлыко улос» номинациын Светлана вормисе потӥз.

Та егит нылкышно «уг» шуыны ӧвӧл дышемын. Мар гинэ уд вераськы, мар гинэ уд ӵектӥськы — котьмалы валэктон но, лэсьтон амал но шедьтоз. Пизэ но озьы ик будэтэ. Равиль Эграысь 5 номеро школаын кадет классын дышетске. Мамазэ сямен ик, сое пӧртэм ужрадъёсысь адӟод.

Чутыр муниципал кылдытэтлэн кивалтӥсез

Василий КОРЕПАНОВ

