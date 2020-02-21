Уг кышка улыны

Владимир КАМАНЦЕВЛЭН быдэс улонэз нюръяськонэн герӟаськемын: нырысь Чечняын боевикъёсын ожмаськиз, отӥяз — урод сямъёсыныз, табере — йӧ вылын вормон понна. Владимир Анатольевич Каманцев — Россиысь тодмо следж-хоккеист, Россиысь спортъя дано мастер, 2014-тӥ арын Сочиын ортчем тол Паралимпиадалэн азвесь призёрез, следж-хоккейя Россиысь сборнойлэн вратарез. Мужество орденэн, «За заслуги перед Отечеством» орденлэн 1-тӥ степенё медаленыз данъямын. В. Каманцевлэн шуг-секытъёсты вормыны быгатэмез спортсменъёс но будӥсь нылпиос понна адӟем карымон луэ.

В. Каманцев

Чечня

Владимир Каманцев Ижын вордӥськиз. Ветлӥз каратэе, теннисэн, волейболэн, баскетболэн, футболэн шудылӥз. Школаын солы капчиен сётӥськылӥзы гуманитарной предметъёс: литература, история, нош математика, химия, физика предметъёсын ӧз эшъяськылы. 10-тӥ классысен сое урод дышетскемез понна школаысь уллязы. Бӧрысь со Ижысь промышленно-экономической колледжез йылпумъяз, плотник-столярлэсь профессизэ басьтӥз. Огаз заводын мебельщик луыса кӧня ке ужаз, но та уж туж ӝог акыльтӥз.

— 19 арескам армие куриськи, — вера Владимир Каманцев. — Анае огназ кыле шуыса (атаеным люкиськемын вал ини соку), монэ Сарапулэ гинэ связья батальонэ келяны ӧдъяло вал. Но мон пумит луи — рос-прос но ӟеч интыын службаме нуыны куриськи. Озьы монэ ВДВ-е, Волгоград улосысь Камышин городэ, келязы. Ог ӝыны ар куспын егит боецлэсь курссэ ортчим, парашютэн тэтчам, ож тӥрлыкен тодматским. Собере Чечняе мыныны мылкыд карисьёсты люканы кутскизы. 150 адями стройысь потӥз, соос пӧлын мон но. Мон тодӥсько вал, конешно, Чечняын война мынэ шуыса. Со сярысь телевизор пыр возьматъязы, вераллязы, война сярысь кӧня фильмъёс но учкемын, книгаос лыдӟемын. Но экранлэн тапалаз, небыт диван вылын, со воксё мукет сямен адӟиське. Войналэн кышкытлыкез сярысь трос вераны луэ, но ас синмыныз адӟытэк, ас вылаз шӧдытэк, адями сое пумозяз уз вала.

Анаеныз

Зэмзэ вераса, мон Чечняе мынӥ романтика сьӧры… Кияд пыӵал, тон кужмо, вормонтэм герой — лыктӥд калыкез сьӧсьёслэсь мозмытыны. Пияшъёсты ожмаськонэ кемалы уг келялляло вал, угось кӧня ке дыр ортчыса, адямилэн ассэ утён инстинктэз, кышканэз быре. Озьы со аслэсьтыз но, мукетъёсызлэсь но улонзэс уретыны быгатэ. Нырысь-валысь ыбылӥськем улын кытчы ватсконо гинэ шуыса малпанэн улӥськод, бӧрысь ини йыр мукет сямен ужаны кутске, адӟиськод ни, кыӵе инты ыбылӥськыны тупагес, кызьы но кытчы пегӟоно, тушмон котыртыны кутскиз ке. Чечняын пӧртэм сямен вал… Ми быдэс тэйӟектылӥмы, спальник пушкын гинэ лымы вылын ик кӧламы. Сыӵе изем потылӥз, одӥг секундлы гинэ синдэ кыниськод — умме усиськод ни, султӥськод но — спальникед котмемын: кынмыса уламы кызяллямы.

Владимир Каманцев 4 толэзь ожмаськиз: нырысь Дагестан котырын, бӧрысь Чечняысь Бамут, Таргим городъёсын. Со разведчикъёслэн группаязы пыртэмын вал. Отчы котькудзэ ӧз басьтылэ: адямилэсь таза, чидась, оскымон луэмзэ учкылӥзы.

2000-тӥ арын 20-тӥ феврале разведгруппа кӧня ке нунал ӵоже боевикъёслэсь интыяськемзэс эскерыса мынӥз. Шатой черкогурт вӧзысь гурезьёсын 12 часын уйин засадае сюриз.

— Милемын артэгес асьме спецназ интыяськемын, ивортӥзы связистъёс, — азинтэ воргорон. — Кусып тупатӥм, асьмелэнъёс ик шуыса оскытӥзы, инме вож ракета лобӟиз — ваньмыз умой шуыса возьматӥсь пус (горд ке луысал — кышкытлык вань шуыса тодысалмы). Гань-гань кариськыса вуттӥм гинэ, шӧдтэк шорысь шорамы ыбылыны кутскизы. Боевикъёс вылӥллям. Группамес котыртыны ӧдъязы, соос 40-50 пала вал, ми — 15 кузя.

Армиын присяга сётэ

Боевикъёс вылӥысен ыбы­лӥ­зы, ми изъёс сьӧры ватӥським. Ожмаськон 3 час котыр мынӥз. Одӥгез пулемётчиксы монэ синйылтэм, кусыпмы ог 30 метр гинэ вал. Огез пуля пыдам сюриз, изъёс кузя уллань питырскыкум, эшшо огез суям мертчиськиз. Бӧрысь вӧзамгес граната пуштӥз на. Йырсазьме ыштӥ… Сазьтӥськи, эше монэ куктӥм кыскыса поттыку. Госпитале вуттӥзы. Со ож дыръя группаысьтымы одӥгез эшмы быриз, эшшо огез гурезь йылысь усиз — улэп кылиз, но зол вӧсь луиз. Сое асьмелэнъёс ик поттӥзы, бӧрысь соин госпитальын пумиськи. Ар ортчыса, мыным но группаысьтымы бырем эшмылы Мужество орден сётӥзы.

Граната пуштэм бере контузия басьтэмме нырысь воксё ӧй шӧдылы, берло дыре гинэ шӧдӥсько ини — куд-ог учыръёсты вунэтыны кутскисько. Чечня сярысь но тани верасько но, аслым нокыӵе уг поты ни. Соиз бен умой.

Тросэз Чечня, Афган ожъёс пыр потэмъёс адӟемзэс пушказы вато, нокинлы уг верало. Нош мон малпасько, та ожмаськонъёс сярысь вераны кулэ. Адямиос мед валалозы, война — со шудон ӧвӧл, со кӧшкемыт, кулон вайись маке.

Патриотизм — со туж умой. Но мон котьку шуисько: ожмаськыны кулэ профессионалъёс, еж пияшъёсты, автомат сётыса, пуляос улэ куштоно ӧвӧл. Ми, 19-20 аресъемъёс, мае соку валаськомы вал. Хоккеистъёслэн кызьы: тодон-валан, дӥсьтон, кужым кылдэ, трос ӵошатсконъёс пыр ортчыса. Войнаын озьы ик.

Но армия пыр пияшъёс, конешно, ортчыны кулэ кыдан понна ке но. Но малпасько, Атыкай музъемез утён понна одно автомат кутоно ӧвӧл, сое мукет сямен но утьыны луэ: котькуд адями ас сяменыз быгатэ калыклэн улонэз понна мар ке карыны.

Оскон

— Госпитальын кема уг кылльы — выльысь ротаям берытско, ожмасько, малпай, — нош ик тодаз вае В. Каманцев. — Но пыд лыэ 12 сантиметр кузьда быдэс пырдӥськемын вылэм. Пӧсь интыосын ожмаськемъёслы быдэс ар реабилитация ортчыны луонлык сётӥське. Мон Россиысь трос госпитальёс пыр ортчи, Чечня пыр потэм трос пиосын пумиськылӥ. Кулонэз адӟем муртъёслэн, огшоры улонэ потыса, куд-огезлэн дунне шоры учконзы, йырвизьзы йырин-чукин берыктӥське. Соин пушкысь урод мылкыдэз аракыен гылтыны тыршим. Врачъёс сое адӟылӥзы, но номыр пумит ӧз вераллялэ.

Пыдтӥм вир умой уг ветлы вал бере, лыосы пумен сисьмыны кутскизы, сӥльбыгытъёсы куасьмизы, артроз, артрит, остеомиелит — кыӵе гинэ висёнъёсын алекмемын ӧй вал. Нырысетӥ аръёсы арлы быдэ быдэн пыдчиньыме вандылӥзы. Кутскизы бӧрсьысь бӧрсе операциос. 10 ар ӵоже 20 пала операциос лэсьтӥзы. Озьы курадӟыса улэме бере врачъёс доры лыктӥ — вандэ, шуи.

Афганистан, Чечня пыр ортчем эшъёсыныз

Ампутация лэсьтытозь, вӧсь луэмме буйгатон понна наркотикъёсты веръяны кутски. 1990-тӥ аръёсы Ижын усыкмытӥсь суретъёс зол вӧлмемын вал, 10 егит пияшъёс пӧлысь 7-ез сое веръямын вал, дыр. Нош вень йылэ вуыны трос ик кулэ ӧвӧл. Выль доза шедьтон понна мар гинэ ӧй даурты: лушкаськон, кредитъёсы пырон, квартираысьтымы арбериосты ломбардэ поттылон — ваньмыз вал… Городысь вань милициос пыр ортчи, дыр. Но соос монэ жаляло вал, тросэз асьсэос но Чечня пыр потэмын. 10 ар куспын воксё юрӟым, адӟемпотостэм адямилы пӧрми. Берло аръёссэ шӧдӥсько вал ини, кужыме, улонэ сисьмись пыды кузя кошке шуыса.

Одӥг пол ӵош дышетскем эшеным пумиським, соин азьвыл ӵошен бышкиськылӥм вал. Мон доры со нылашеныз, адями сямен дӥсяськыса, вуиз. Мон, пе, Санкт-Петербургысь огаз монастырь бордын эмъяськи. Тон но мын.

Монастырьын быдэс ар реабилитация ортчоно вал — отын Россилэн пӧртэм сэрегъёсысьтыз аракыен, наркотикен йырин улонлэн пыдсаз вуэмъёс люкаськемын. Мон отын 10 толэзь ӵоже улӥ. Ми быдэсак огшоры улонлэсь ворсаськыса улӥмы. Котькуд нуналмы 6 часын ӵукна кутскылӥз Инмарлы вӧсяськон бордысен. Отӥяз ӝыны час Библиез лыдӟылӥм, котькудмы, мае отысь валамы, вераллям, асьме улонэнымы ӵошатылӥм. Берло котькудӥз ужаны кошкылӥз, тросэз артысь плитка поттонъя заводын тыршизы, мон кухняын ужай, уйёсы кочегар вал — пыды вӧсь луэмын бере, секыт ужаны ӧй быгатылы. Ӝытъёсы нош ик Библия, ваче син вераськон, кин ке мугорзэ кыдатылӥз, кин ке дораз гожтэтъёс гожъялляз, суредаськылӥз.

Кылэмды вань, дыр: усык­мытӥсь суретъёслы дышем мугор выль доза уг басьты ке, туж зол курадӟе. Паймымон, мыным наркотикъёслэсь мозмытскон капчиен сётскиз — монастырьлэн аспӧртэм омырез юрттӥз, малпасько. Отын воксё мукет дуннее сюриськод кадь, Инмарен ваче син луиськод, улон тыныд выль сямен усьтӥське. Сыӵе омырен шокаса ик, лэся, мон отын кылбуръёс гожъяны кутски.

Хоккей

— Реабилитация ортчеме бере огдырлы Ижкаре бертылӥ — инвалид луон сярысь документъёс бичано, протез пумысен сюлмаськоно вал. Бӧрысь малпасько вал выльысь монастыре берытскыны — ачим кадь секыт югдуре сюрем адямиослы быдэс улонме сӥзё шуыса. Но Удмуртиысь Афганистанын ожмаськем ветеранъёслэн огазеяськонэнызы кивалтӥсьлэн воштӥсеныз Наиль Зиятдиновен пумиськи, ми соин госпитальысен тодматскимы вал. Со мыным следж-хоккей, паралимпиецъёс, «Удмуртия» команда сярысь вераз. Отын мон кадь ик кин ке суйтэк, кин ке пыдтэк кылемъёс шудо, пе, оло, эскерод. Наильлы мон туннэ но тау карисько, со мынам утисе луиз.

Сочиын Паралимпиадаын 2-тӥ инты утӥзы

Монастырьын но дурбасьтӥ­зы, улонме хоккеен герӟаны малпасько шуыса. Отын басьтэм тодон-валанэз али но сюлэмам нуллӥсько. Библия но котьку бордам — телефонам пуктэмын. Командаенымы ӵошатсконэ мыныкумы но, автобусамы радио пыр Библия чузъяське.

Следж-хоккее 2011-тӥ арын вуи, та спорт соку гинэ азинскыны кутске вал. Кӧня ке тренировкаос ортчем бере монэ капка возьманы пуктӥзы, нырысяз ик шудонын 10 гол пыртӥзы. Но берло шайба кутылыны дыши. 2012-тӥ арын дуннеысь чемпионатэ пыриськи ни Россилэн сборноезлэн вратарез сямен. Асьме группаямы зарни медаль утӥмы. Ми азе бадӟым ужпум пуктэмын вал — Сочиысь Паралимпиадалы ӟеч дасяськоно. Мон но Паралимпиадаен гинэ шокай, шуыны луоз. Кӧня кужымдэ понод, сыӵе ик емышез луоз — спортын вормонъёс мукет сямен басьтыны уг луы. 2014-тӥ арын Сочиысь Паралимпиадае вратарь сямен пыриськи — Россилэн сборноез азвесь медаль утӥз.

Сочи бере монэ Россиысь мукет кужмо командаос понна шудыны ӧтьылӥзы. Но городме воштыны ялан кыӵе ке учыръёс люкетылӥзы. Командае но жаль потылӥз: кошки ке, эшъёсме вратарьтэк кельто ук. Малпай, Удмурт шаерын ик шудо, асьме командалы маин ке пайдаё луо. Мон Ижысь

М. Калашников нимо техникая университетысь спортъя ёзэтэз йылпумъямын, али магистратураын дышетскисько. 2-тӥ арзэ Россиысь сборной командае вратарь дасянъя тренерез сямен ӧтьыло. Ужасько нылпиосын но. Шумпотымон, кылем арын Удмуртиын нылпиослэн следж-хоккейя командазы люкаськиз, Россиын оглом ог 15-16 сыӵе командаос вань ни. Йӧ вылэ пото ДЦП-ен курадӟисьёс, аутистъёс. Хоккей пиналъёслэсь мугорзэс кыдатэ, сӥльбыгытъёссэс юнматэ. Куддыръя малпасько, оло, дышетон удысын но пайда вайысал. Умой луысал, «духовное дозревание спортсмена» выллем дисциплина кылдысал ке.

Инвалид пиналъёсты визьнода

Вуоноезлы бадӟым ужпумъёс уг пуктӥськы, угось спортсмен котьку ӵошатсконъёсы мыныны дась луыны кулэ. Мон, азьвыл сямен ик, Россилэн сборнояз валтӥсь вратарь луисько. Но мукет кужмо пияшъёс будо ни, мыным конкурентъёс луо. Но та пумысен уг ӧпкелиськы: конкуренция вань дыръя ас бордад ужаны, ӟечгес луыны тыршиськод. Спортсмен ассэ вормонтэмен лыдъяны кутске ке, со карьераезлы пум понэ.

Семья

— Тренировкаос нуналлы быдэ ортчыло, нош кыӵе ке бадӟым ӵошатсконъёс азьын нуналаз 2 пол но луо. Хоккей — лек ӵошатскон, отын небыт сямо луыны уг яра. Но вожомисько йӧ вылын гинэ. Вратарьлэсь дӥсьсэ куштӥсько ке, лекъяськон вунэ, семьяелы шуныт мылкыдме, яратонме гинэ вайисько. Огшоры улонын мон ӧвӧл кыӵе ке нимо-дано спортъя мастер, кужмо спортсмен — мон огшоры адями.

Семьяеныз

Кузпалы мынам туж визьмо. Гажанэным хоккей тодматӥз, шуыны луоз. Настя дышетскемезъя маркетолог, Интернет пыр вуз карон понна реклама лэсьтэ. Солэн ӵош дышетскем эшеныз ӵош шудӥмы. Со бордысен ик Настяен тодматскеммы но луиз. Солэн следж-хоккей сярысь тросгес тодэмез потӥз, нош со вакытэ, 2012-тӥ аръёсы, та спорт сярысь рос-прос номыр гожъямтэ вал ай. Дуннеысь чемпионат дыръя со мыным гожтӥз, турнирлэн ортчемез пумысен юаськыса. СМИ-осы тӥ сярысь гожъяло, пе. Озьы кутскимы хоккей сярысь вераськыны, собере — улон пумысен, отӥяз кылбуръёсме солы лыдӟылӥ. Вераськимы: Сочиозь ум пумиськылэ — скайп пыр кусып возим. 2015-тӥ арын сюан карим, Настя Томскысь Ижкаре улыны лыктӥз.

Милям 3 нылпиосмы будо. Бадӟымез боксэн выре, баянэн шудэ, шоретӥзэ 4 аресказ ик коньки вылэ султытӥм ни, эшшо гимнастикае сётыны малпасько, мед сӥльбыгытъёсыз юнмалозы. Пичиез 3 толэзь талэсь азьло вордӥськиз.

Мон уг кышкаськы азьвыл улонэ сярысь вераны, кыӵе мон юрӟым адями вал но кыӵе али луи. Библиын верамын ук: кужмо адями со, кин усемысь султэ но аслаз улонэныз калыклы пайда вае. Мыным синазькыль узыръёс, кинъёс йырзэс урдыса ветло, нош пушсы, улонзы — буш.

Али мон лыдӟиськыны яра­тӥсько. А. Толстойлэсь «Хождение по мукам» книгазэ вы­льысь лыдӟыса потӥ, туж зол гожтэмын. Туж кель­­шиз

Австралиысь гожъяськисьлэн М. Зусаклэн «Книжный вор» произведени­ез. Али В. Грос­сманлэн «Сталинград» цик­лэ пырись книгаосыз борды басьтӥськеме потэ.