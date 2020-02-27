Тыл кыскизы, ву лэзизы

Арысь аре шаерамы йылэ фермеръёслэн лыдзы. Соос ванен, кылсярысь, Яр но Красногорск ёросъёсын гуртъёс выльысь улӟыны шӧтазы.

Пудемысь фермеръёс

Фото: Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство

Туала вакытэ фермер кариськыны зол юрттэ Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство. Ужзэс азинтыны грант люкылэ, дышетон радъялля. Кылсярысь, кылем арын «Агростартап» программая соку гинэ кутскись 37 фермерлы министерство висъяз 116,5 миллион манет тыр грант. Техниказэс, гидъёссэс, пудозэс выльдыса, таос асьсэ ласянь быгатӥзы 89 муртлы уж сётыны.

Яр ёросысь Володино гуртысь Александр Семакин, конкурс пыр потыса, кылем арын ог 3 миллион манет грант утыны быгатӥз. Та коньдонэн егит пиосмурт трактор басьтыны но гидаз герефорд выжыысь 25 скалъёсты пыртыны пӧрмытӥз. Соослэсь 16 кунян басьтӥз ни.

— Ижысь торгово-экономической техникуме пыри но, малпазы, мон городэ выжыясько шуыса. Но мыным городын воксё но уг яра. Мон анай-атае шоры учки – соос 10 арлэсь ятыр ни выро пудо вордонэн. Мон но быгато шуыса малпай. Грант сярысь кылӥ. Пудо басьтыны семьяысь коньдон курытозь, министерстволэн конкурсэз пыриськоно кариськи. Ёросысь 17 мурт аслаз проектэныз министерствое вазиськиз. Удалтӥз мыным но Пудэм гуртысь Елена Вахрушевалы гинэ – со ог 2 миллион грант утӥз, — вера Александр Семакин.

Фермер пусъемъя, 5 ар ортчыса гинэ ай, хозяйствоез рос-прос ужаны кутскоз, соку гинэ барыш (прибыль) поттыны кутскоз: араз ог 2 миллион манет. Пудозэ 100 йырозь вуттыны медэ. Йӧл кыскем сяна, сӥлен вуз карыны медэ. Полуфабрикатъёс лэсьтыны, пыжиськыны ӧдъя.

Елена Вахрушевалэн хозяйствояз сюро таза пудоез 42 йыр ни. Таос пӧлысь 17-ез – кунянъёс.

— Гуртын ми пудотэк ноку ӧм улэ, — шуэ егит нылмурт. — Аслым ачим возьматэме потӥз, мон но гуртысь калык, семьяе понна маке лэсьтыны быгато шуыса. Тужгес секыт вал пудо утчаны. Асьме шаерамы трос ӧвӧл на сӥльлы шуыса скал вордӥсьёс. Сыӵе выжыысь пудо басьтыны Татарстанэ ветлоно луиз. Озьы бере, асьме рынокын инты луоз.

Елена Вахрушева дышетске Удмурт кун университетын. Сессие кошкон дыръяз пудозэ утялто анай-атаез. Соос нылзылы котыр ласянь юрттыны выро, бурдъяло, солы оско. Еленалэн ужасьёсыз но оскымонэсь. Пудо йылӥз ке, бордам эшшо кинэ ке куто, гуртысь калыклы уж луоз, шуэ со.

Яр ёрослэн йырыз Александр Старцев пусъемъя, ёросын туннэ 15 фермеръёс лыдъясько ни. Со сяна, ужало 6 хозяйствоос. Таослэн оглом выручказы миым 353 миллион манет люкаськиз, 2018-тӥ арен ӵошатыса, со 10 процентлы уногес.

О. Абрамова

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова: — Йӧл но сӥль поттонэз азинтыны малпась фермеръёс туэ быгато 5 миллион манетозь кунлэсь юрттэт басьтыны. Миым тужгес бадӟымез грант ог 3 миллион манет вал. Мукет удысъёсты ӝутӥсьёслэн но сомында ик коньдон басьтыны луонлыксы вань.

Красногорск ёросысь Наталья Чупина бырем Нефёдово гуртсэс выльысь улӟытыны быгатӥз.

— Ог 5 ар ӵоже ни гуртын нокыӵе куара ӧз кылӥськылы. Коркаос бушазы, куашканы кутскизы. 2 ар азбарамы личной подсобной хозяйство возьыны выримы. Кылем арын фермер кариськимы. 1,9 миллион манет грант утӥмы. Соку мужикеным малпамы: оло, Нефёдово гуртэ ферма усьтоно? Возьёс паськытэсь, гид ӝутыны инты вань, — вера Наталья Чупина.

Фермаез тылтэк уд возьы шуыса, Чупинъёс гуртэ тыл кыскыны быгатӥзы. Чупинъёс ужасьёссылэсь но татын улыны мылкыд карисьёслэсь коркаоссэс выльдыны юртто. Гуртысь скважинаез чылкытатӥзы, выльысь лэзизы.

— Туннэ фермаямы 52 сюро таза пудо. Толэзь пумын эшшо 28 йыр герефорд выжыысь скал ваёмы. Пудо йылэ бере, техника басьтӥськомы. Трактор, косилка, пресс азбарын сыло ни, — шумпотыса вера Наталья Чупина.

Элина Кумачёва