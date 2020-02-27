Тупаса улоно, соку ваньмыз умой луоз

20-тӥ феврале Иж город администрациын сӥлы каризы арлыдоосты: Быдӟым ожысь ветеранъёсты, ож мышкын тыршемъёсты но Ленинград блокадаез адӟемъёсты. Соослэн гадь вылазы бырттӥзы «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» медаль.

Ижысь Долганов кузпалъёс ожлэсь секытсэ ас вылазы шӧдӥзы

Туспуктэм: izh.ru

Быдӟым ож вакытэз шаерысьтымы 400 сюрслэсь адями оже кошкиз, котькуд ньылетӥезлы вордскем палъёсазы берытскыны ӧз кылды. Воргоронъёс кошкем бере вань секыт уж усиз нылкышноос но пиналъёс, песянайёс но песятайёс вылэ. Секыт вал ке но, соос чидазы, быгатэмзыя Вормонэз дуризы. Озьы 1943-тӥ арын городын улӥсьёс дэмен люказы 16 миллион манет.

Жаляса верано, Быдӟым оже пыриськем ветеранъёслэн тазалыксы лябӟе, арысь аре соос ичигес кылё. Котырес ӝӧк сьӧрын пумиськонэ но 14 мурт гинэ лыктыны быгатӥз. Михаил Евдокимович Пермяков армие басьтэмын вылэм 1941-тӥ арын, отӥяз Сталинград оже пыриськемын, Вормон нуналэз Прага городын пумитам.

Клавдия Елихановна Младенцева ожмаськонэ мынӥз ас мылкыд каремезъя 1943-тӥ арын. 3-тӥ Белорусской фронтын медсестра вал, Вормон нуналэз Кёнигсберг городын пумитаз, нош 1945-тӥ арын июнь толэзе сое ыстӥзы 2-тӥ Дальневосточной фронтэ. Вордскем палъёсаз 1950-тӥ аръёсы гинэ бертӥз.

Михаил Никифорович Чигвинцевез оже басьтӥзы 1942-тӥ арын май толэзе, пыриськемын Сталинград ожмаськонэ. Сӧсырмыны шедьылӥз, ышиз шуыса дораз гожтэт но ыстӥллям ни вылэм. Нош со улэп кылиз. Бурмемез бере ожмаськонзэ азинтӥз. Сталинградысен Венаозь вуиз.

Котырес ӝӧк сьӧры ӧтемъёс пӧлын вал Долганов кузпалъёс. Алексей Григорьевич вордскемын Грак ёросысь Муркемыр гуртын. 1943-тӥ арын, 17 арес дыръяз, сое Горд Армие басьтӥзы, Восточной фронтэ келязы. Быдӟым ож йылпумъяськем бере армиын служить кариз на. Вордскем палъёсаз 1950-тӥ арын гинэ бертӥз. Сое кельтӥзы Ижевске. «Трёхтонка» машинаеныз ёросъёсысь ю тысь нуллӥз. Озьы ветлонъяз ик тодматскиз вуоно кузпалыныз. Вавож ёросысь Макарово гуртын вордскем нылаш Ираида Михайловна 12 аресысен колхозын ужамын. Табере Алексей Георгиевич 94 арес вамышъя, нош Ираида Михайловналы ӵапак 20-тӥ феврале 89 арес тырмиз. Долганов кузпалъёс валче 70 ар уло ни, 2 пи но 1 ныл быдэтӥзы. Кузпалъёс индыло: тупаса улоно, соку ваньмыз умой луоз.

Валентина Емельянова