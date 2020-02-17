ТАУ огазеялоз визь погъёсты

ТАУ центр быгатӥсь пиналъёс понна 2018-тӥ арысен ужа ни, но валтӥсь корпуссэ таяз арняе гинэ усьтӥзы. Одӥг липет улын 8 туала лаборатория кылдӥз.

Ижысь ТАУ центрын пиналъёс выль тодон-валанъёс басьто.

Туспуктэм: udmurt.ru

Микроскопъёс но 3D-принтеръёс

Азьло татын эколого-биологической центр интыяськылӥз. Вераны луоз, центр ужан ӧрзэ ӧз вошты, угось выль лабораториосын пиналъёс физикаез, биологиез, химиез, экологиез но агротехнологиосты пыр-почгес дышетозы. Табере турын-куар музъем вылын уг буды, уже гидропонной система кутӥське: будосъёс выжыоссэс вуэ лэзё, компьютерной программаос будэмзэс чаклало. Йӧспӧртэм теплицаын егит биологъёслы но, программистъёслы но уж шедёз.

— Пиналъёсмы куарусёнысен дышетскыны ветло ини, — вераз центрлэн кивалтӥсез Алла Силивестрова, — азьло теориен ӟечгес тодматскизы, нош табере практической люкетэ выжо ини. Выль оборудование эскеронъёссэс, проектъёссэс йылаз-пумаз вуттыны юрттоз.

Лабораториосын муш умортоын кадь: кин ке 3D-принтерен сувениръёс поттэ, кин ке микроскопез сэрттэ-бича. Адӟиське, пиналъёс но, дышетӥсьёс но ужазы зымемын.

Центре 5-тӥ классысен шедьыны луэ. Курсъёс аспӧртэм выжлы пӧрмо: вань тодматӥсь занятиос, вань муромытыса тодон-валан сётӥсьёсыз, нош «профи» курсъёсы пӧртэм вожвылъяськонъёсын вормем, олимпиадаосы пыриськем пиналъёсты гинэ куто. 2-тӥ но 3-тӥ уровеньын дышетон дунтэк мынэ, нош куд-ог тодматӥсь занятиос понна коньдон тыроно.

— Али чакласькомы пӧртэм экскурсиос ортчытъяны, — вераз Алла Силивестрова, — пиналъёс мед тодозы, таӵе центр вань шуыса, мед валалозы, мар соослы тунсыко но малы дышетскемзы потэ. Курсъёсмы 3 толэзь но, 2 ар но кыстӥськыны быгато.

Центр 1 сюрс 500 нылпиез дораз пумитаны дась. Куартолэзьысен выль группаосты люкаломы.

— Вань нылпиос быгатӥсесь, соослы ӧжыт юрттыны гинэ кулэ, — пусйиз Правительстволэн Тӧроезлэн вош-тӥсез Анастасия Муталенко.

Ёросысь пиналъёс но центрлэн ужаз пыриськыны мед быгатозы шуыса, вуоно арысен малпамын мобильной кванториум кылдытыны: дышетӥсьёс гурт пиналъёс доры поталозы.

— Азямы бадӟым ужпум пуктӥськомы, — вераз дышетонъя но наукая министр Светлана Болотникова, — та центр быдэс элькунмес огазеяны кулэ, ёросысь пиналъёс татчы ветлозы, ми — доразы, со сяна, чакласькомы, ёросъёсысь школаосты но Сочиысь «Сириус» центрлэн программаеныз тодматыны. Отчы 2015-тӥ арысен быдэс Россиысь 10-17 аресъем пиналъёс дышетскыны вуыло, спортэн, наукаен, искусствоен выро.

Кыӵе йырвимзы билингвъёслэн?

Алнашысь Алина Лумпова ТАУ центрын 2-тӥ арзэ дышетэ ни. Ачиз пинал дырысеныз ӟуч сямен но, удмурт сямен но вераське бере, солы котьку тунсыко вылэм, кызьы билингвъёслэн йырзы ужа, малпаськон кабзы мукет адямиослэсь маин ке висъяське-а.

— Милям эскеронмы 3 пумо, — вераз Алина Лумпова, — одӥгъёсыз пиналъёс анкетирование, опросъёс ортчытъяло, тодэмзы потэ, кызьы адямиос билингвизмез дунъяло, мукетъёсыз — огдырлы психологъёс луо, нош 3-тӥ группа — биологъёс, таосыз монэн ӵош выль оборудованиен йырвимлэсь ужамзэ эскеро.

Кылсярысь, огаз лабораториын бадӟым экранысен нылашлы пӧртэм суредъёс возьмато. Йыраз проводъёслэсь изьы дӥсямын, отысь датчикъёс йырвимлэсь сигналъёссэ соку ик мукет монитор вылэ потто. Тунсыко, кызьы нылаш, йырвизьзэ ужатыса, бадӟым экранысь суредъёсты вырӟытъя. Озьы котькуд адями быгатэ, пе, но котькудӥзлэн аслаз амалъёсыз. Кыӵе? Тодосчиос сое али но валэктыны уг быгато, со адямиослэн валантэм кужымзы, шуо. Тӧдьы халатъёсын дӥсяськем егит биологъёс пӧрмем диаграммаосты пыр-поч эскеро — оло, соос быгатозы валаны.

— Центр усьтӥськемын ӧй вал на бере, ми УдГУ-лэн лабораториосаз ужаны кутскимы, — вераз Алина Лумпова, — милемлы Кузебай Герд нимо гимназиысь пиналъёс юрттӥзы: 10 нылпи 2 кылэз тодӥз, 10-эз одӥг кылын гинэ вераськиз. Ми соослы логической задачаос сётъямы. Табере йылпумъянъёс лэсьтыны кылиз на.

Пиналъёс татчы дышетскыны арняяз 3 пол гинэ ветло, но онлайн кусып весь возё. Йырвимез эскеронзы йылаз-пумаз вуттэмын ӧвӧл на ке но, Ижысь Столичной лицейысь Дарья Лялина аспӧртэмлыкъёсты синйылтэм ини:

— Милем ӧй вал тунсыко, макем пиналъёс визьмоесь, шонер яке янгыш валэктон сётӥзы. Но али ик луэ ни вераны, 2 кылын вераськись пиналъёслэн йырзы чальгес ужа.

Кытысь ним?

Центрлэн нимыз юнме шорысь быръемын ӧй вал.

— Асьмеос Удмурт Элькунын улӥськомы, — вераз Светлана Болотникова. — Центрлэн пусаз но адӟиськомы удмурт пужыосты. «Тау» кыллы ми мукет но пуштрос сётӥськомы: т — талант, а — активность, у — успех.

ТАУ центр Сочиысь «Сириуслэсь» адӟем каре. Соин ик со планеталэсь яке кизилилэсь нимзэ нуллыны кулэ. Тау нимо кизили вань вылэм Китлэн созвездияз. Ваньмыз ог-огезлы тупаз!

2018-тӥ арын, Удмуртия но эшшо 15 улосвыл таӵе центр кылдытон понна 209 миллион тыр грант утӥзы. Лэсьтӥськон ужъёслы асьме элькунмы 36 миллион манет сётӥз на.

Мария Емельянова

