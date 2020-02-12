Сюлэмаз — бесерман крезь

Глазов ёросысь Кожиль гуртын улэ аспӧртэмлыко бесерман нылкышно — Галина Николаевна Марьина. Пенсие потыса, солэн кыкетӥ шокчонэз усьтӥськиз кадь — кылбураны ӧдъяз, чуръёсаз данъя аслэсьтыз бесерман выжызэ.

Галина Марьина

Галина Марьиналэн выжыез Балезино ёросысь Юнда бесерман черкогуртысь потэмын. Сарапулысь педучилищеез йылпумъямез бере сое Кожильысь нылпи садэ ужаны ыстӥзы. Быдэс улонзэ со сӥзиз пиналъёсты будэтонлы но дышетонлы. Татысен ик пенсие потӥз.

Огдыре секыт висьыны усьылӥз, но умоезлы осконзэ ӧз ышты. Кужымез тырмиз выльысь пыд вылаз султыны, калык радэ потыны.

Ӵапак та сюлмаськонъёс пыр потэмез бере солэн лулпушказ выль мылкыдыз, быгатонлыкез вордӥськиз кадь. Со кутскиз малпанъёссэ, улонысьтыз учыръёссэ бумага вылэ гожъяны. Озьы огез бӧрсьы мукетыз кылбуръёсыз вордскыны ӧдъязы. Юн кепыраса, со кылбуръёссэ возьматӥз Кожильысь библиотекарьлы, собере удмурт кылын дышетӥсьлы. Чуръёсыз пумен «Иднакар» газетын, «Ашальчи» но «Кенеш» журналъёсын печатласькыны кутскизы.

— Ас калыкме яратӥсько, бесерман выжыме гажасько. Кылбуръёсам бесерман калыкме данъяме потэ. Вашкала удмурт но бесерман калык сямъёсын тунсыкъяськисько. Туж яратӥсько бесерман крезьёсты (кырӟанъёсты), соосты синвуаськытэк кылзыны уг пӧрмы, — вера Галина Николаевна.

Сюлэмад мед каръяськоз крезьгур,

Со кырӟан луоз тыныд ваньбур.

Бесерман кырӟан ке чузъяське,

Улэмъя эшшо улэм потэ.

Кема аръёс ӵоже ваньмон дырзэ «Дыдыксин»

ансамбльын ортчытылӥз. Отын шутэтскылӥз, аслыз кужым люкалляз, кырӟан-эктонъёсын гурт калыклэсь мылкыдзэ ӝутыны тыршылӥз.

Галина Николаевналэн улонэз шып гинэ вал, нош табере кӧбертэк бадӟым пумиськонъёс радъялля, трос калык азьын кылбуръёссэ лыдӟе. Уйпал ёросъёсын лулчеберетлы сӥзем ужрадъёсын со гажано куно: яратыса пумитало сое Ярын но, Юкаменскын но, тужгес ик Глазов но Балезино ёросъёсын.

2013-тӥ арысен Галина Николаевна пыриське Глазов ёросысь самодеятельной кылбурчиослэн «Гожчи» огазеяськоназы. Ёрос библиотекаын ужасьёслэн тыршеменызы, кылбуръёсыз потэмын Глазов ёросысь самодеятельной кылбурчиослэн «Улон берга» бичетазы.

Глазов ёросысь «Удмурт Кенешлэн» ёзчиосыз