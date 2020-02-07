Спайсъёсын вуз карисьёс син азьын луозы

«Огъя Россия» партилэн «Калык контроль» проектэз улсын Ижысь никотинэн суретъёсын вуз карись лавкаосын эскерон ужрадъёс ортчизы. Отчы пыриськизы Кун Кенешысь депутат Владимир Варламов но мыло-кыдо адямиос. Соос Ижысь курыт суретъёсын но тамакен, вейпъёсын вуз карись 2 лавкаостӥ ортчизы.

«Калык контроль» лавкаостӥ ортче

Туспуктэм: udmurt.er.ru

Таӵе эскерон ужрадъёсты Удмуртиысь Роспотребнадзор ӵем дыръя ортчытъя. 2020-тӥ арын январь ӵоже гинэ лавкаосысь 800 пала никотинэн суретъёс ӝегатэмын вал.

«Огъя Россия» партилэн бурд улаз ужась «Молодая гвардия» огазеяськонысь адямиос но ялан та ужрадъёсы пырисько. Кивалтӥсезлэн воштӥсез Евгений Хафизов вераз:

— Ми доры ӵемысь вазиськонъёс вуо, анай-атайёс, мыло-кыдо адямиос иворто, сояз яке таяз лавкаын суретъёсын вуз каро шуыса. Та вазиськонъёсты ми санэ басьтӥськом но ӝегатскытэк эскеронъёсын потӥськом. Милям потэ, котырамы будӥсь нылпиос, ӵыжы-выжыосмы, сузэр-вынъёсмы со урод сямъёсын медаз эшъяське шуыса.

В. Варламов будэтӥз на, таӵе рейдъёсын Куш Кенеш ӵемысь поталоз. Озьы, югдурез утисьёсын, Роспотребнадзорен но мыло-кыдо адямиосын валче ужаса, законэз тӥясь вуз карисьёс но ӝажыос вылысь урод суретъёс ичигес луозы.