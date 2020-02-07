Синмаськонзы — куас

Красногорскын «Удмурт дуннелэн» кубокез понна вожвылъяськон котьку сямен ӟырдыт ортчиз спортсменъёс но, учкисьёс понна но.

Кияса ёросысь Уддяди гуртысь Кузнецовъёс

Туспуктӥз В. Емельянова

Азьлань — нылпиос понна

Тужгес учкымон но мылкыдэз бугыртӥсь вал семьяослэн эстафетаоссы. Кияса ёросысь Уддяди гуртысь Кузнецовъёс семьяенызы 2 пол бызьылӥзы: ӵошатскизы пиенызы но нылынызы. Светлана но Вадим Кузнецовъёс элькун ӵошатсконъёсы семьяенызы 4-тӥ арзэ пыриськыло ни.

Светлана — Киясаысь спорт школаысь завхоз, Вадим сварщикын ужа.

— Кузпалыным кыкнамы но Удмурт кун университетэ дышетскыны пыримы, физкультурая тренеръёс луэммы потэ, — вера С. Кузнецова. — Асьмеос, оло, спортэн ӧй но эшъяськысалмы, нылпиосмы понна сюлмаськыса, пыдын но бызьылӥськом, куас вылэ но султылӥськом. Соослэн спортэн выремзы потэ.

Ариназы 6-тӥ классын дышетске, 6 арескысен капчи атлетикаен выре, куасэн бызьылэ. Тимурзылы 9 арес, со но спортэ кыстӥське. Газетмылэн ӵошатсконаз Кузнецовъёс 10 ареслэсь пичигес пиосын семьяос пӧлын 3-тӥ инты басьтӥзы.

Вавож ёросысь Жуйковёъслэн семьязы

Туспуктӥз М. Егоров

10 аресозь нылъёсын семьяос пӧлын 2-тӥ луизы Вавож ёросысь Выль Бия гуртысь Жуйковъёс. Анатолий атайзы спортъя мастерлэсь куронъёссэ быдэстэмын. Со сьӧры кыстӥсько Наталия кузпалыз но 3 нылпиоссы — ваньзы спортэн эшъясько. Анатолий Жуйков инженер луыса «Колос» хозяйствоын тырше. Наталия — Водӟи гуртысь нылпи садлэн кивалтӥсез.

Калыкез валтоно

Учкисьёс висизы Кияса ёросысь Вадим Никкель понна но. Егит пиосмурт старт дорысен ог 100 метр ортчиз но, бодыез тӥяськиз. Вадим ӵошатсконысь потыны медэ вал ини, но ӟеч адямиос сюризы — бодыоссэс сётӥзы. Спортсмен, 2 минут ортчыса гинэ, выльысь вожвылъяськонэ пыриськыны быгатӥз ке но, 10-тӥ луиз. Егит воргорон «Комос-групп» предприятиын тырше. Ваньмон

дыръяз пыдын, куасэн бызьылэ, триатлонэн выре.

Спортсменъёс стар азьын куасъёссэс дасяло

Туспуктиз М. Егоров

Куас сюрес вылын кужмо луэмзэс возьматӥзы кивалтӥсьёс но. Нылкышноос пӧлын устоез луиз Пичи Пурга ёросысь Постол поселенилэн кивалтӥсез Надежда Логинова. Гурт калыклэсь таза улонэн эшъяськон мылкыдзэ ӝутон понна нырысь ик аслыд адӟем карымон луоно, шуэ кышномурт. Соин 2012-тӥ арын поселениен кивалтыны кутскемез бере куасэн, пыдын бызьылыны кутскиз. Миндэргуртысь Пичи Пургала, Орлой но Агрыз вискысь нюлэскы тренировкае юри ветлылэ.

Воргоронъёс пӧлын вормиз Сьӧлта ёросысь Кильмезь муниципал кылдытэтлэн йырыз Олег Пчельников. Олег Викторович кӧня ке ар талэсь азьло пыдаз операция лэсьтоно луиз. Озьы ке но спортлэсь ӧз куштӥськы.

А. Вершина

Туспуктӥз М. Егоров

Красногорскъёсты вормонэныз шумпоттӥз Анна Вершинина ӝужась кизилизы. Анна кылем арын гинэ школазэ йылпумъяз. 1 ар вис кариз, юромо нокытчы дышетскыны ӧз пыры —

спортлы гинэ ассэ сӥзиз. Нылаш Удмуртилэн сборнояз пыртэмын, Россиысь вожвылъяськонъёсы ветлэ, спортъя мастере кандидатлэсь куронъёссэ быдэстӥз. Анна 1-тӥ классысен куасъёслы синмаськиз. Нылашлэн туж потэ, ёросаз егит спортсменъёс мед ӝужалозы, тросгес калык таза улон борды мед кыстӥськоз шуыса.

Таза улонэн эшъяськозы

Кызьы ортче ӵошатскон, кин финише вуиз, учкисьёслы ивортылӥз куасэн бызьылонъя спортъя мастер, «История лыжного спорта Удмуртии» книгалэн авторез Валерий Мусалимов. Нялтас вераса, В. Мусалимов вормись командаослы аслэсьтыз книгазэ кузьмаз. Валерий Николаевич спортсменъёс сярысь трос тунсыкозэ вераз, палэнэ ӧз кельты та спортлэсь историзэ но. Тунсыко: Красногорск ёросын газетмылэн ужрадэз нырысьсэ ортчиз ке но, 1988-тӥ арын татысь команда газетмылэсь кубоксэ утылэм. Озьы ик В. Мусалимов вераз, 1982-тӥ арын шаерамы спорт арня ужрад улсын 400 сюрс адями куас вылэ султӥз, Красногорскысь куас сюресъёс вылэ соку 1 сюрс 800 мурт потӥз. Нош али кӧня адями ёросын таза улонэн эшъяське, юаз гуртоослэсь комментатор. Красногорскъёс оскытӥзы, таӵе ужрадъёслы луыса уногес адямиос куас кутчалозы, таза улонэн эшъяськозы.

Ангелина Снигирёва