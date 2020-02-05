Россиысь куас сюресъёс ваньмаз ёросъёсын ортчозы
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8-тӥ феврале шаерамы ортчоз «Россиысь куас сюресъёс» 38-тӥез ӵошатскон, валтӥсь старт луоз куасэн бызьылонъя Г. Кулакова нимо спорткомплексын.
Куасэн бызьылон туэ ваньмаз ёросъёсын радъяськоз. Ижысь улӥсьёс понна стартъёс луозы Ижысь 5-яз ик ёросын. Первомайской ёросын улӥсьёс бызьылозы «Нефтемаш» базаын, Индустриальной ёрос — «Снежинка» базаын, Ленин ёрос – 23 номеро агростроительной колледжлэн стадионаз, Октябрь ёрос — «Купол» стадионын, Устинов ёрос – Ярушкинской дрендропаркын.
Ёросъёсысь кужмо спортсменъёс люкаськозы Г. Кулакова нимо спорткомплексэ. Шаерамы улӥсьёс сяна, кунгож сьӧрысь куноосты но стартэ витё. Ӵошатсконлы кутскон сётэмын луоз 11 час 45 минутэ. Кужмо спортсменъёс 5-сен 10 иськеме бызьылозы. Ӵошатсконэ пыриськыны мылкыд карисьёсты пусъён мынэ ни. 7-тӥ февралёзь пусйиськыны луэ Ижысь Базисной ульчаысь 17 номеро юртын, нош 8-тӥ феврале 8 час 30 минутысен 11 часозь — Г. Кулакова нимо спорткомплексын. Сьӧре кутоно паспорт, эмъясьёслэсь справказэс но страховка.
Кужмо спортсменъёс вормон понна бызьыло ке, тросэз та нуналэ капчи мылкыд басьтон, мугорзэс кыдатон понна куас вылэ султо. Озьы ик та нуналэ ваньмаз сямен ёросъёсын ужалоз ГТО-лэсь куронъёссэ быдэстонъя площадкаос.
Валентина Емельянова
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