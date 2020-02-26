Пӧзись ошмес

23-тӥ феврале 80 арес тырмиз Удмуртиысь физической культурая но спортъя дано ужасьлы, Удмуртиысь дано тренерлы Георгий Булычевлы. Георгий Алексеевич Дэри черкогуртын улэ.

Г. Булычев

Туспуктӥз Валентина Емельянова

Георгий Булычев вордскемын Красногорск ёросысь Артык гуртын. Анаез эмъян удысын ужаз, спортъя ӵошатсконъёсы пыриськылыса, вормонъёс басьтылӥз. Тужгес но яратӥз куасэн бызьылыны. Пизэ но сьӧраз нуллӥз. Георгий Булычев 5 аресаз нырысьсэ султэм анаезлэн кузь куасъёсыз вылэ. Туж тодэмез потэ вылэм, кызьы соин нискылало. Куас ныросэ пыдъёссэ донгем но азьлань вамыштэм — ӝужыт гурезьысь шур дуре нискылтэм но кускозяз лымые выем. Ярам, пичи пияшлэсь ышемзэ бадӟымъёс ӝог валаллям но куас пытьыя пиналэз шедьтӥллям.

Школаын дышетскыкуз, пияш эшъёсызлэсь ӧз висъяськылы. Бызьылыны выриз ке но, ёроссылэн командаяз ӧз шедьылы. Со понна сокем ӧз но куректы: пичиысен ик потэ вал электрик луэмез, гурт ульчаостӥ ез кыскемез но калыкез югытэн шумпоттэмез. Озьы Ижысь 9 номеро технической училищее пыриз.

— Дышетсконме йылпумъяса, вордскем колхозам берто кожасько вал, нош монэ заводэ, пе, кельтом, кадръёс кулэ шуизы, — вера Георгий Алексеевич. — Ох и куалектӥ соку. Пӧртэм мугъёс утчай гуртам бертон вылысь. Анаймылэн ми 4 кузя вал, атаймы Быдӟым ожын 1945-тӥ арын быремын. Ёросысь сельхозтехникая объединение (РОС) ветлыса, справка вайи но, монэ вордскем палъёсам лэзизы.

Соку ёрос центрлы матысь гуртъёсы электроезъёс кыско вал. Егит мурт ассэ гуртысь королен шӧдылӥз, эшшо ке колхоз амбарысь сортировочной станокез тупатӥз. Ӝоген сое 3 арлы армие басьто. Службазэ ортчытӥз Тула котырын, противовоздушной обороная вой-скоосын.

— Армия монэ котьмалы дышетӥз, — шуэ Георгий Булычев. — Пичи гинэ ваньмон дыр шедьтӥськомы ке, мугормес кыдатӥськомы вал: волейболэн я футболэн шудӥмы, куасэн я пыдын бызьылӥмы. Одӥг мурт но валес вылаз назьылляськыса ӧз улы, ялан бызьылӥмы, тэтчамы.

Армиысь бертыса, ёросысьтызы гинэ ӧвӧл, шаерысьтымы спортсменъёсыз но вормыны кутскиз. 1963-тӥ арын начар мугоро Г. Булычев вормиз ни 100 метре бызьылонын, кузьдалае тэтчанын, ядро куянын, 3-тӥ инты басьтӥз выллане тэтчанын. Гуртысь пияшлэсь быгатонлыкъёссэ Ижысь тренеръёс синйылтӥзы, нош ик городэ улыны ӧтизы. Ижысь механикая заводэ ужаны интыяломы, нош ачид спортэн гинэ вырод, пе. Городын улон уг кельшы вал бере, Г. Булычев нош ик чутрак пумит кариськиз.

Электрикын ужан сяменыз куасэн нискыланзэ ӧз аналты. Нуналлы быдэ мугор кыдатэмзэ адӟыса, Дёбы школалэн директорез сое физкультурая урокъёсыз нуыны ӧтиз. Вуоно араз Дёбыысь пиналъёс ёросазы чемпионъёс луизы ни.

1965-тӥ арын Георгий Алексеевичез быръё «Урожай» ДСО-лэн Красногорск ёросысь ёзэныз кивалтыны. Вуоно араз «Советской Удмуртия» газетлэн призэз понна ӵошатсконын пичи ёросысь воргоронъёслэн командазы (Георгий Булычев, Семён Семёнов, Юрий Виноградов но Евгений Гребёнкин) эстафетаын 3-тӥ инты басьтӥз. Вуоно толалтэлы соос эшшо но ӟечгес дасяськизы. Юри ветлӥзы Валамазысь куас лэсьтон фабрикае, 15 куз куас вайизы. Озьы Красногорск ёросысь команда «Советской Удмуртилэн» призэз понна ӵошатсконын кӧня ке ар ӵоже вормисьёс пӧлын ветлӥз на.

Красногорск ёросын спортэз ӝутэмез бере Георгий Булычевез ужаны ӧтизы Алнаш ёросысь Асанысь совхоз-техникуме. Тренерлэсь ужзэ татын но туж ӟеч быдэсъяз. Техникумысь куасэн бызьылӥсьёс (Л. Близнецова, Н. Данилова, Т. Карпова, Н. Редькина, Е. Агафонова но мукетъёсыз) Совето Союзысь кужмоосыз пӧлы шедизы, 6 мурт спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстӥз, 12-ез — спортъя мастере кандидатлэсь.

11 ар Алнаш ёросын улэмзы бере Булычевъёс улыны выжизы Дэри черкогуртэ.

— Мыным шуд усиз Совето Союзысь гурт спортсменъёслэн спартакиадаязы 2 пол пыриськыны, — вера Георгий Булычев. — Туж жаль, спортъя мастерлэсь куронзэ быдэстыны таки ӧз удалты шуыса. Дэриысь спортъя школаын 79 аресозь ужаны быгатӥ. Табере шутэтскисько, тросгес кӧлӥсько но мылпотэмъя куасэн бызьылӥсько. Султӥсько, 8 часэ мыныку, ӵукналы быдэ зарядка лэсьтӥсько, куас вылэ султӥсько. Сьӧрам кузпалы Нина Михайловна ветлэ.

Георгий Алексеевич туж сюлмаське ёросысьтызы спортэз азинтон сярысь. Дэри черкогуртын, пе, та вие 12 сюрс улӥсез. Толлы быдэ Дэриысь спортъя школаын ужасьёс Пугачёво нюкын куас сюрес лэсьто, сое утялтыса возё. Жаляса верано, отын интыез ӟоскыт, куасэн нискыласьёс но, пыдын ветлыны яратӥсьёс но – ваньмыз одӥг сюрес вылтӥ ветлоно луо. Черкогуртын куас база луысал ке, югдур тупатскысал, дыр.

Ӝыны ар пала уг ужа ни ке но, Георгий Булычевез дорысьтыз уд шедьты. Ёрос ӵошатсконъёсты радъяны юрттӥське, тренеръёслы визь-кенеш сётэ. Пӧзись ошмес выллем, ялан кытчы ке дыртэ. Туж яратэ пуэн ужаны, юртъер котырысьтыз ваньзэ быгатэмезъя выльдэ-тупатъя. «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна ӵошатсконэ 50 ар пала мыло-кыдо пыриське, куд-ог дыръя радъяны но юрттӥське. Вордскем ёроссэ но уг вунэты. Красногорск черкогуртын 4-тӥ арзэ куасэн бызьылонъя нимысьтыз ӵошатскон ортчытэ спортэз яратӥсь семьяос понна.

Валентина Емельянова