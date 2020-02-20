Пу вылын—мадонна

Ува ёросысь Бадӟым Жужгесысь Николай Морозовлэн корка пушказ галереяын кадь — борддоръёс кузя суредъёс ошылэмын. Но соос суредамын ӧвӧл — пу вылын вандылэмын.

Н. Морозов

Туспуктӥз Светлана Морозова

Николай Афанасьевич Вавож ёросысь Партчи гуртын вордӥськемын. Трос аръёс ӵоже со Бадӟым Жужгес школаын технологиен дышетӥсь луыса ужамын. Нылпиосты кибашлы луыны, чеберез валаны дышетэмын.

— Атае туж быгатӥсь вал, киыз котьмалы мынӥз: час тупатъялляз, пуэн вырылӥз, нош кыӵе чебер суредаськылӥз, — вера воргорон. — Со бордын ик мон но мар но со ужаны дышетски, пуэз яратӥ.

Н. Морозов школаез йылпумъямез бере пыриз Дэбесысь дышетӥсьёсты дасянъя училищеысь художественно-графической отделение. Вавож ёросысь Выль Бия школаын дышетӥсь луыса ужаны кутскиз вал, но киужен вырон мылкыдыз Какможысь леспромхозлэн синпель кузьымъёс дасянъя цехаз вуттӥз. Отын пу вылын гравюраос, пулэсь пӧртэм кузьымъёс лэсьтылӥз. Озьы пуэн вырон мылкыдыз сюлмаз эшшо но мургес пыриз.

Партчиысь ик ӵош дышетскем нылашен Светланаен кузпалъяськемзы бере Бадӟым Жужгесэ вуизы. Светлана Леонидовна колхозын экономист луыса ужаз, огвакытэ хозяйстволэн кивалтӥсез но вал. Нош Николай Афанасьевич школае технологияя но суредаськонъя дышетӥсе ужаны кутскиз.

В. Перовлэн «Охотники на привале» суредэзъя уж

Жужгес нылъёс но пиос туж яратӥзы Н. Морозовлэсь урокъёссэ. Пиос станок сьӧрын ужазы, пу вылын чебер суредъёс вандылӥзы, шкатулкаос, пуньыос лэсьтылӥзы. Нылъёслэн но пиослэсь бере кылемзы ӧз потылы: киязы молот, ножовка возьыны дышетскизы.

Николай Морозов вера: жаляса верано, ӵемысь технологиен дышетӥсьёслэн суредаськон удысъя тодон-валанзы ичи яке воксё дышетскемзы ӧвӧл. Нош со киужез чебер карыны юрттысал, пе. Нош жужгес пиналъёс урокъёс дыръя суредаськонъя пӧртэм ӧръёсын тодматскылӥзы, кылсярысь, пу киужъёссэс городецкой росписен чеберъязы. Ужъёссы сыӵе усто пӧрмылӥзы, ёросын адӟытон но радъямын вал. Быгатэмзылы туж шумпотылӥзы асьсэос пиналъёс но, анай-атайёссы но.

Рафаэльлэн «Сиктинская Мадонна» суредэзъя пӧрмем уж

Пиналъёс дышетӥсенызы ӵош ӝӧк лэсьтӥзы — вылаз шахматэн шудон дуско пӧрмытӥзы, фигураос но асьсэос пулэсь вӧлӥзы. Та ужзы Жужгес школаын татчыозь сылэ на — али дышетскись пиналъёслы но яра. Та сяна, школаын но нылпи садын аспӧртэм наличникъёс, чебер вандылэм суредъёсын ӧсъёс кылдӥзы. Школа ноку ӧз ёрмылы ӟусъёслы — соосты пиналъёс асьсэ киынызы капчиен пӧрмытъязы.

Урокъёслэсь ваньмон дыръяз Николай Афанасьевич дораз но киуж сьӧры пуксьылӥз. Тужгес сюлэмызъя пуэн ужан вал бере — та амалэн картинаос пӧрмытылӥз. Жужгесысь усточилы Василий Перов ӟуч суредаськисьлэн ужъёсыз кельшо. Солэн суредъёсыз вылысь репродукциос лэсьтылыны кутскиз. Озьы кылдӥзы «Охотники на привале», «Птицелов» суредъёсъя киужъёс.

Н. Морозовлэн ужъёсыз пӧлын озьы ик Рафаэльлэн суредэзъя «Сикстинская Мадонна», обросъёс, выжыкылъёсъя суредъёс но мукет.

Николай Афанасьевич кузпалзэ ужъёсыныз шумпоттэ,

нунокъёсыз сярысь но уг вунэты. Одӥгезлы валес пӧрмытӥз, но со огшоры ӧвӧл, тылпу кысӥсь машиналы укша — сыӵезэ внукез

курем.

Ангелина Снигирёва