Пургалан уло спортсменъёс

1-тӥ феврале Красногорск черкогуртэ «Удмурт дунне» газетлэн кубокез понна 57-тӥез вожвылъяськон люказ шаерысьтымы 300 пала куасчиосты.

Кубокез утӥзы пургаос

Туспуктӥз: М. Егоров

Газетмылэсь ужрадзэ доразы ортчытыны ӵектыса, вазиськизы асьсэос красногорскъёс. «Удмурт дуннелэн» куасэн бызьылонъя ӵошатсконэзлы кылем арын дурбасьтӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов, озьы туэ ӵошатсконэз ортчытыны юрттӥз «Калашников Спорт» огазеяськон.

Красногорске лыктӥзы 14 ёросъёсысь спортсменъёс. Соос, 1 иськемысен кутскыса, 10 иськемозь бызьылӥзы, ӵошатсконэ пыриськизы

семьяос но кивалтӥсьёс, пиналъёс но ветеранъёс.

Котьку сямен газетлэн кубокез понна вожвылъяськисьёс пӧлын трос ветеранъёс вал. Пичи Пургалась Людмила Тукмачёва 60 ареслэсь бадӟымъёс пӧлын 2-тӥ луиз, сое азьпалтӥз Ярысь кужмо спортсмен Юлия Рудина гинэ.

Л. Тукмачёва куас вылэ пенсие потэмез бере гинэ султэм, солэсь азьвыл спортлэсь воксё кыдёкын вылэм. Кышномурт быдэс улонзэ штукатур-маляр луыса ужам.

— Одӥг пол эше куасэн поръяны ӧтиз, мыным сыӵе кельшиз, куаслы воксё синмаськи, — шуэ Л. Тукмачёва. — Бӧрысь пыдын бызьылыны кутски, куасэн шонер ворттылыны дышетскон понна юри Василий Трошкин тренермы доры ветлӥсько.

Озьы Л. Тукмачёва кӧня ке ар ӵоже ёросазы но элькунын ортчылӥсь ӵошатсконъёсы вуылэ, одӥг спорт ужрадэз но уг кельты.

Кужымзэ мертаз газетмылэн вашкала эшез — Дэри ёросысь Георгий Булычев. Туэ со 80 арессэ тырмытэ, озьы ке но куас вылэ султылытэк уг чида. Со ветеранъёс пӧлын тужгес арлыдоез вал.

Пургалась егит спортсменъёс зол луэмзэс возьматӥзы 10 иськемын. 18-29 аресъем 19 пиос пӧлын 2-тӥ, 3-тӥ, 4-тӥ, 5-тӥ но 7-тӥ интыын Пичи Пурга ёросысь Орлой гуртысь Василий Трошкин тренерлэн спортсменъёсыз луизы. Пурга пиос пӧлын нюръяськиз Михаил Васильев — Глазовысь спортсмен. Ӵапак со ик 1 секундлы гинэ азьпалтӥз В. Трошкинлэсь куасчиоссэ. Кузь сюрес шоры учкытэк, пургаос Красногорске лыктэмын вал куас дасянъя станокъёсын ик — стартэ потон азязы котькудзылэсь куасъёссэс куазьлы тупась мазьёсын зыразы.

Пургаос куас зыран станокъёсын ик вуизы

Туспуктӥз: М. Егоров

40-49 аресъем нылкышноос пӧлын кужмоез нош ик Пургаысь — Светлана Филимонова. Нялтас вераса, солэн пиез Денис Филимонов Россиысь егитъёслэн куасэн бызьылонъя сборноязы пыртэмын.

Огъя зачётын вормизы но газетмылэсь кубоксэ, кылем арын сямен ик, утӥзы пургаос. Соос 20 пала спортсменъёссэс вайизы, 8-эз вормонъёсын бертӥзы. 2-тӥ интыын — юкаменскъёс, 3-тӥ луизы куно пумитасьёс — красногорскъёс.

Ангелина Снигирёва