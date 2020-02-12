Пособие йылӥз 50 манетысен 9 сюрсозь

Нырысетӥ нылпиеным декретын пукисько, солы 8 толэзь тырмиз. Валэктэ вал, кызьы вуоно арысен тыриськоз толэзьлы быдэ пособие, бадӟымалоз-а, кыӵе дырозь со мыным тыриськоз? Угось та пумысен трос вераськонъёс, йылзэ-пумзэ шедьтыны ӧйлась ни… Светлана Г. Алнаш ёрос

Валэктон сётэ Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствоысь социальной юрттэт сётонъя ёзлэн кивалтӥсезлэн воштӥсез Светлана Соболева.

— Россилэн Президентэз Владимир Путин туэ 2-тӥ августэ воштонъёс пыртӥз «Нылпи утись семьяослы толэзьлы быдэ выплатаос сярысь» федерал законэ. Соя сыӵе семьяос, кудъёсаз 1-тӥ яке 2-тӥ пиналзы вордскемын 2018-тӥ арын 1-тӥ январь бере 2020-тӥ арын 1-тӥ январьысен толэзьлы быдэ сётӥськись пособиез басьтозы, пиналзылы 3 арес тырмытозь. Азьвыл аръёсы та пособилэн быдӟалаез – нылпилы 1,5 аресысен 3 арес тырмытозяз — 50 манет пала гинэ вал.

Но йылтэм пособиез 3 ар ӵоже басьтыны ваньмыз уз быгатэ, лыдэ басьтӥськоз семьялэн адямилы быдэ (среднедушевой) доходэз. Со тросгес луыны кулэ ӧвӧл ужась адямиослы улыны тупатэм 2 минимумлэсь. 2019-тӥ арлэн 2-тӥ кварталаз прожиточной минимумлэн быдӟалаез шаерамы 10 сюрс 608 манет лыдъяськиз. Озьыен, семьяысьтыды адямилы быдэ доходды 21 сюрс 216 манетлэсь ичигес (2 минимумлэсь ӧжытгес) ке, туэ арысен, пиналдылы 3 арес тырмытозь, толэзьлы быдэ басьтоды 9 сюрс 964 манет — шаерамы нылпилы улыны тупатэм минимум мында. Пусйыны кулэ, та выльдӥськон пыӵа «Демография» нацпроект чотын.

Но санэ басьтэ тазэ: нырысетӥ нылпи понна та выплата тыриське Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерство пыр. Нош кыкетӥ пиналлы юрттэт висъян понна кыл кутэ Пенсиосъя кун фондлэн Удмурт ёзэз – таиз пособие толэзьлы быдэ висъяське анай капиталысь. Та уксё уже кутэмын ни ке, пособие уз тыриськы.

«Нылпи утись семьяослы толэзьлы быдэ выплатаос сярысь» законэ воштонъёс пыртэмын 1-тӥ но 2-тӥ пиналэн пукем понна, нош 3-тӥ яке со бӧрсьы вордскем нылпиосъя закон улонэ пыӵа ни: 2017-тӥ арын 31-тӥ декабрь бере вордскем пиналъёссы понна таос толэзьлы быдэ пособие басьто ни, тыриськоз со, нылпилы 3 арес тырмытозь. Но таяз радэ но лыдэ басьтӥське семьялэн адямилы быдэ доходэз.

Со сяна, толэзьлы быдэ пособие тырозы, куриськон гожтыса гинэ. Кулэ луись документъёсын нокытчы ӧд вазиське ке, выплата уз тыриськы. Та понна вазиськоно МФЦ-е, умойгес луоз улон интыдыя ёзаз куриськон гожтыны. Сьӧрады кутоно паспорттэс, пиналдылэсь вордскем (яке сое усыновить карем) сярысь свидетельствозэ, семьялэсь адямилы быдэ доходзэ возьматӥсь справкаез — таяз пусъемын луыны кулэ берло 12 толэзь ӵоже лыдпусъёс. Сюлмаськытӥсь юанъёстыя вазиськыны быгатӥськоды Калыкез улон-вылонын утён политикая но ужъя министерствое, (3412) 52-61-80 телефон номеръя жингыртыса.

УД