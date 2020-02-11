Пельнянь сиизы батыръёс

8-тӥ феврале Ижысь Шор площадьын тачак калык люкаськиз — татын пусйизы Пельняньлэсь калыккуспо нуналзэ. Удмуртилэн шоркараз, ёросъёсысь куноос сяна, вуизы удмурт выжыкылъёсысь геройёс но: Вукузё, Тӧлпери, Алангасар но мукетъёсыз.

Куноос батыръёслэсь дӥсьёссэс мертазы

Туспуктӥз: М. Егоров

Туэ фестиваль «Ческыт выжыкыл» нимын ортчиз. Арня ӵоже фестиваль улсын пӧртэм ужрадъёс ортчизы, соос тодматӥзы калыкез удмурт выжыкылъёсын, удмурт кылын но туала культураен.

Площадьын ортчиз «Быдӟым книга» квест — сое ог 80 команда ортчиз. Квестэз ортчисьёс удмурт выжыкылъёсысь геройёсын пумиськизы. Коркамурт, Нюлэсмурт, Вукузё, Обыда, Тӧлпери, Алангасар, Кылдысин но мукетъёсыз квестэ пыриськисьёслэсь шӧртчи но сэзь луэмзэс эскеризы. Собере калык валче гожтӥз бадӟым книга — озьы соос удмуртъёслэсь вашкала книгазэс улӟытӥзы. Кин ке визькыл гожтӥз, мукетыз — лэчыт веран, нош кин ке гожтыса кельтӥз, кызьы ческыт пельнянь пӧрано. Квестэз быдэстэмъёслы лотерейной билетъёс сётъязы. Пумаз вормисез бырйизы — 50 килограмм пельнянез дораз нуиз Ижысь Алексей Шуткин.

Фестиваль улсын озьы ик ортчиз батыръёслэн «Батыр кужым» вожвылъяськонзы. Отчы пӧртэм ёросъёсысь воргоронъёс люкаськизы: воткаос, можгаос, кезъёс, уваос, балезиноос. Туала батыръёс куасэн бызьылӥзы, гира ӝутказы, «гондырен» нюръяськизы, «коръёс» сэрпаллязы но пельнянь сиизы. Кужмоосыз батыръёс луизы… «Туклячиос» — сыӵе ним командазылы малпаллям Ува ёросысь Узей-Тукля (Бызара) гуртысь 3 воргоронъёс. Соослы 3 пар куас кузьмазы.

Лумбыт площадьын ужаз сиён-юонэн но киужъёсын вуз карон инты, мастер-классъёс, пиналъёслы «Шудон корка». Калыкез шулдыртӥзы удмурт кизилиос: «Айкай» театр, «Италмас» но «Чипчирган» коллективъёс, Богдан Анфиногенов, Shoner Paul но мукет кырӟасьёс.







Нунал ӵоже площадьын ог 7 тонна пельнянь сиизы! Оглом арня ӵоже ог 160 ужрадъёс ортчизы, отчы ог 30 сюрс адями пыриськиз. Со сяна, ужрадъёс радъяськизы Удмуртиысь мукет ёросъёсын но. Гуртоос но, дэмен люкаськыса, пельнянь пӧразы, шудӥзы-шулдыръяськизы. Библиоткаосын шара лыдӟизы удмурт выжыкылъёсты.

Пельняньлы сӥзем этнофестивалез Удмуртиын 2015-тӥ арысен радъяло, 6 ар ӵоже со пӧртэм премиосын пусъемын. Туэ фестиваль сярысь тросгес тодыны вуизы Москваысь журналистъёс но. «Первый каналысь» «Вечерний Ургант» передачалы репортаж лэсьтӥз Алла Михеева. Со фестиваль улсын ортчись ужрадъёсы пыриськиз, пельняньлэсь удмурт выжыоссэ утчаз.

АНАСТАСИЯ ШУМИЛОВА

Туспуктэмъёсыз М. Егоров