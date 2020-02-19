Пеймытысь — югытэ

1919-тӥ арын 26-тӥ декабре РСФСР-ын кутэмын калыкез грамоталы дышетон сярысь декрет. Советской властьлэн та огез бадӟымез но пайдаёез, кызьы али шуысалзы, проектэз вал.

Грак ёросысь Куйбышев нимо колхозын лыдӟиськыны дышетон. 1930-тӥ.

Туспуктэм: Шор кун архив

Преник но сюло

В. Ленин шуылӥз: лыдӟиськыны быгатӥсьтэм адями политикалэсь палэнын сылэ, сое азьло грамоталы дышетоно, собере со ачиз сьӧрамы кыстӥськоз. Косэмын вал вань адямиосты, 8 аресысен 50 аресозь, парта сьӧры пуктыны, ӟуч яке анай кылын лыдӟиськытыны но гожъяськытыны. Дышетскыны ветлӥсьёслэсь ужан нуналзэс ик кулэстӥзы, нош уждунзэс ӧз пичиятэ — лыдӟиськонлэсь медаз гинэ аналске.

Удмуртиын 1920-тӥ арын 17-39 аресъемъёс пӧлын 80 процентэз грамотаез ӧз тодэ, кызьы азьло гожъяллязы, тём пеймытын улӥзы. Но Граждан ожен, начар улонэн сэрен дышетсконэз радъяны секыт вал. Соин ик 1920-тӥ арын июле кылдӥзы Безграмотностез быдтонъя всероссийской чрезвычайной комиссия (ВЧК) но солэн улос ёзъёсыз. Комиссилы паськыт полномочиос сётэмын вал. Кыӵе ке кивалтӥсь ужасьсэ дышетскыны мыныны уг лэзьы — суд, городысь гожтэтэз тодӥсь адями гуртэ дышетыны потыны пумит — суд.

Вотской автономной область кылдэм бере советской но партийной органъёсын ужаны дышетскем удмуртъёс кулэ луизы. Удмурт кылэз тодӥсь дышетӥсьёс выль властьлэсь курон-косонъёссэ калык пӧлы вӧлмытӥсьлы пӧрмизы. 1921-тӥ арлы 200 удмурт школаос усьтэмын, «Букварь», «Лыдӟон книга» поттэмын вал.

1920-тӥ арын 15-тӥ-21-тӥ июне Сарапулын ортчиз дышетон но социалистической культура удысъёсын ужась удмуртъёслэн нырысетӥ съездзы. Отчы 245 делегат люкаськиз. Съездлэн резолюцияз гожтэмын: царизм асьмелы 500 сюрс безграмотной вотякъёсты кельтӥз, пӧлысьтызы 80 процентэз — ӟуч кылэз валасьтэм нылкышноос… Сомында адямиез ӟуч кыллы дышетон понна вотякъёс пӧлысь ог 5 сюрс дышетскем адямиос кулэ. Нош асьмелэн 450 адями школаосын ужа, 50 — покчи нылпиосын, 150 мурт бадӟымъёсты дышетэ, педагогической курсъёсын 8 преподавательёс вань. Кадръёсты дасян ожмаськон выллем мед луоз: красноармейской паёк сётъяно, юртъёсты школалы сямен тупатъяно, вань дышетскем муртъёсты мобилизовать кароно.

1921-тӥ арын шаерамы 849 школа усьтэмын вал ини, эшшо 632 изба-читальняосын гожтэтлы дышетылӥзы.

Секыт улон

Но вуизы сютэм 1921-тӥ-1922-тӥ аръёс. 2 гужем ӵоже кӧс возиськиз. Нянь ӧз удалты, трос гуртъёсын, тэльёсын тылпуос потазы. Калык брюшной тифен, холераен висьыны кутскиз. Дышетсконэн йырин ӧй вал ни. Школаос пытсаськылӥзы, уждун ӧвӧл шуыса, дышетӥсьёс ужамысь дугдылӥзы. Озьы 1921-тӥ арын апреле 108 гинэ школаос кылизы.

1923-тӥ арын югдур кӧня ке капчияз. Дышетӥсьёслы нош ик уждун тырыны кутскизы, учебникъёс басьтӥзы. Со гинэ мар! Документъёсысь лыдӟиськом: крестьянъёс асьсэос школаослы юрт шедьтылӥзы, дышетӥсьёслы асьсэос коньдон тырылӥзы, пиналъёссы мед гинэ дышетскозы. 1924-тӥ арын шаерамы 80 удмурт школаос вал ни. Со сяна, 1920-тӥ аръёслэн шоразы ужазы

4 педагогической, 1 медицинской, 1 землеустроительной но 2 сельскохозяйственной техникумъёс, отын 900 адями дышетскиз. Ӟечъёсыз студентъёс вылӥ образование басьтыны ыстэмын Москваысь но мукет бадӟым городъёсысь вузъёсы.

СССР-ысь Калык Комиссаръёслэн Советсы ужпум пуктӥз Октябрь революцилы 10 ар тырмон азелы неграмотностез быдтыны. Со понна 1923-тӥ арын кылдытэмын «Долой неграмотность» добровольной общество. Удмуртиын солэн ёзъёсыз кылдӥзы, ар ортчыса, заводъёсын, лыдӟиськон коркаосын, школаосын. Котькытын гожтэмын вал таӵе ӧтёнъёс:

«Грамотный, научи неграмотного или перечисли деньги на его обучение!», «Ты расправился с царём, так расправься с букварём!» «Долой неграмотность» огазеяськонэ пырем адямиос коркась корка ветлӥзы, дышетскыны косыса. Потылӥзы листовкаос, плакатъёс, «Ижевская правда», «Гудыри», «Красное Прикамье» газетъёс та сярысь материалъёс печатлаллязы.

Калыкез ас мылкыд каремзыя дышетӥсьёслы (туала сямен волонтёръёслы) мылкыдзэс ӝутон понна ма но со льготаос тупатэмын вал: дышетон заведениосы капчиен пырон, санаторийёсын шутэтскыны путёвка сётон, киное, театре билет люкылон…

Озьы ке но Октябрь революцилэн 10 ар тырмонэзлы безграмотностез быдтыны ӧз удалты. Удмуртиын 1927-тӥ арын 42 процентэз гинэ калык лыдӟиськыны дышиз.

Быдэс странаын сямен ик, Удмуртиын но 1930-тӥ арысен ваньмыз начальной образование басьтыны кулэ вал ини. Висъяськиз трос коньдон, кылдылӥзы школаос, «Удкнига» издательствоез косӥзы учебникъёс гинэ поттыны. Озьы 1931-тӥ арын 86 процентсэ шаерамы улӥсьёсты грамотной шуизы.

Кызьы кылдӥз Удмурт Элькун, кыӵе воштӥськонъёс ортчизы со вакытэ, тодыны луэ Шор кун архивысь.

Ирина ЗАЙЦЕВА, Шор кун архивын ужась