Парта сьӧры пуксизы Ӟичы но Айно

Шаерамы арлы быдэ ортчо удмурт кылъя курсъёс. Та ужез радъяло Нациосын ужан политикая министерство, удмурт кылъя дышетӥсьёслэн «Выжы» огазеяськонзы, Удмурт кун университет но Дышетонэз азинтонъя институт. Курсъёс 3 толэзь ӵоже мыно. Туэ дышетон радъямын 10 интыын.

Ижысь П. Блинов нимо библиотекаын удмурт кылэз дышетон

Туспуктӥз Елена Скворцова

Кызьы мыно курсъёс? Кин отчы ветлэ? Вань-а пайдаез? Та юанъёслы валэктон утчаны мынӥ курсъёсты ортчытон огаз площадкае — Ижысь П. Блинов нимо библиотекае. Дышетскон татын 16 часын кутске.

Мынам ӟуч кылын ваземелы пумит мӧйы кышномурт «ӟечбуресь» шуиз. Тодматским. Татьяна Бобылева, пе, 67 арес.

— 1991-тӥ арын издательствоысь разговорник басьтӥ вал. Но ас кужыменым дышетыны нокызьы моӵе ӧз тырмы. Табере пенсие потӥ ни, картме ватӥ. Ваньмон дыры трос. Соин библиотекае ветлӥсько, мастер-классъёссы пыриськисько. Татын ик удмурт кылъя курсъёс сярысь тодӥ. Малпай, йырвиымлы шутэтскыны вазь на, удмурт кылэз дышетыны ӧдъяй, — вера песянай.

Вераськон куспамы эшшо пырисьёс луизы. Таосыз но «ӟечбуресь» шуо. Валентиналы 74 арес. Со удмурт кылъя курсъёсы 3-тӥ ползэ лыктэм ни.

— Удмурт кылэз кемалась дышетэме потэ вал ни. 1988-тӥ арын Дэри ёросысь Юськи черкогуртын корка басьтӥмы. Котькуд гужеммес отын ортчытъямы. Сыӵе синмаськылӥ удмурт кышноослы. Ульчае пото — удмурт дэрем-айшетэн, куспазы шатыр ӟабыльто. Нош мон номырзэ уг валаськы. Огпол удмурт кылъя курсъёс сярысь иворез телевизор пыр кылӥ, соку ик жингыртӥ. Озьы ветлыны кутски Гуманитарной лицее Ангелина Решетникова доры. Кылем арын Наталья Дмитриева дышетӥз, соку курсъёс Удмурт театрын вал. Сыӵе кельшиз. Эшшо кӧня спектакльёс учкыны быгатӥм. Туэ но дышетсконме азьланьтыны малпай, — шуэ Валентина.

Кыштыр-кыштыр дышетскыны вуизы мукет эшъёссы но, пыриз дышетӥсь Наталья Дмитриева. Туннэ 8 мурт люкаськиз. Дышетскисьёслэн та 2-тӥ занятизы гинэ ай. Нырысетӥ нуналаз 12 мурт вылэм, но кинлы ке, оло, дырыз ӧзгес тупа.

— Дорысь уждэс лэсьтӥды-а? — юа Наталья Леонидовна.

— Лэсьтӥм! — вера Валентина.

— Мар косӥзы вал? — пайме Нина.

— Ачид сярысь текст малпано вал, — тодаз вайытэ солы вӧзаз пукись кышномурт.

Со куспын дышетскисьёс вунэтӥзы арлыдзэс. Тани йӧно Тамара ассэ Тамали шуиз. Вӧзаз пукись нылыз — Чеберинка, пе. Соос доразы быдэс диалог гожтӥллям.

Валентина но нимзэ воштӥз — табере со Айно. Мукетсы эшез ассэ Ӟичы нимаз. Куинетӥосыз Нинӥ, Оли, Тани, Данила шуизы асьсэды. Тодазы вайизы: удмурт вераськонын ударение кыллэн берпуметӥ слогез вылэ усе.

Сюлмаськыса пуко Тани но Данила: вань дасяськемзы тӧлӟиз, ыштӥськизы кадь. Нош Валентина-Айнолэн мылкыдыз лопыръяське: со трос вераны быгатэ ни удмурт сямен. Но Наталья Леонидовна таӵе мылкыдзэ «сӥятэ»:

— Асьмеос тае ӧм на ортче, эн дыртэ.

— Дыртытэк верало ке, мон удмурт сямен валасько кадь потэ аслым. Нош чальгес ке, сё – быри! Удмурт кылын вераськись ӵыжы-выжыосы ӧвӧл. Тодмоосыным удмурт кылме поттӥсько но — серекъяло пумитам: «Тынад сыӵе тумошо акцентэд, я, эшшо маке вера на», — мылкыдзэ шараятэк уг чида Валентина-Айно.

Собере Наталья Леонидовна дышетскисьёссэс карточкаосын шудыны ӧтиз. Соос светофорын кадь горд, ӵуж но вож буёлоесь. Карточкалэн мышказ — суредъёс но кылъёс. Соосты радызъя тыриськод ке, предложение пӧрме. Та амалэн дышетскисьёс выль кылъёсын тодматско.

— Ӵушъял ӝук ӝутэ, — лыдӟе Данила.

— Кызьы удмурт сямен «крокодил»? — юа Нинӥ.

— «Азьдага», — пумитаз вера Наталья Леонидовна.

— Азьдага кутэмнянь бича, — Нинӥ предложенизэ пӧрмытэ но лулске: — Туж секыт. Кылъёслэн сомында пумо значенизы.

Нош Олилы глаголъёс кельшо. Со котькудӥзлэсь начальной формазэ гожтыса кельтэ.

Курсъёсы вуэмъёс 2 часлэсь ортчемзэ шӧдыса ик ӧз вуттэ. Дышетскисьёс люкиськыны уг дырто, ог-огенызы лабырто.

— 70 аресозь тодам но ӧз лыктылы, удмурт кыл кулэ луоз шуыса. Мон Пичи Пурга ёросысь Яган посёлокын вордскемын. Муми но буби удмурт кылын вераськизы, нош мон тодытэк будӥ. Собере городэ кошки, татын заводын ужай. Удмурт спектакльёсы но, удмурт концертъёсы но ӧй вуылы. Кыӵе ке ужрадын шуизы: йырвиым медаз «пурысьта» шуыса, выль кылъёсты дышетоно. Школаын ваньмы немец кылэз дышетӥм, нош улонын со кулэ ӧз луы. Собере йырам чилектӥз: малы мон удмурт луыса вылысь аслэсьтым анай кылме уг тодӥськы. Кызьы татчыозь улӥськем? Табере город кузя удмурт кылын лыдӟиськыса ветлӥсько: остановкаос 2 кылын гожтэмын, супермаркетъёсын но удмурт кыл вань, анай кылын передачаосты учкыны кутски. Ӟучысь удмуртэ берыктыны быгатӥсько ни. Табере кылме волятоно на, — шуэ Нина Вячкилева.

Елена Скворцова.