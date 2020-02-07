Пармалэн сюлэмаз

Пермь улосысь Губаха город дӥньын «Сердце Пармы» кино пукто. Сое лэсьтонэ Удмуртиысь, Ханты-Мансийскысь но мукет фин-угор улосъёсысь адямиос но ӧтемын. Съёмкаосы пыриськиз Пичи Пурга ёросысь Брангурт песянайёслэн коллективенызы кивалтӥсь Ольга Туктарева Юлия нылыныз.

Съёмкаос дыръя

Туспуктэм: Юлия Туктаревалэн архивысьтыз

Йырси медло аслад

Кино лэсьтӥське Пермьысь писательлэн Алексей Ивановлэн «Сердце Пармы, или Чердынь — княгиня гор» исторической романэзъя. Режиссёрез — Антон Мегердичев. Киноын возьмато, кызьы 15-тӥ дауре Кам шурлэн ярдураз интыяськем вашкала Пармаез (Пермез) Москва княжествое кужмысь пырто, калыкъёс солы пумитъясько, ожмасько.

Кино лэсьтон понна Москва котырысь бусые вашкала Пермьысь Чердынь городэз ӝутӥзы, архивъёсын бугыръяськыса, тодӥзы, кыӵе со вал. Татчы пуксизы коркаос, черк, вузаськон интыос, кылдӥзы ульчаос. Ӵапак отын кылем арын гужем съёмкаос кутскизы. Но Пермь улослэсь чеберзэ возьматон, учкисез вашкала улонэ вуттон понна со дыре ик Губаха город котыре ӝутӥзы крепость, черк, ву вылэ шуккизы сваяос, лэсьтӥзы коркаос. Трос калыкен эпизодъёсты возьматон понна адямиосты массовкае пыриськыны ӧтизы.

— Кылем арын декабре Пермьысь эшъёсмы доры куное мыныны дасяськимы, — вера Ольга Туктарева. — Лыктэ, пе, адӟиськомы но, киное но пуксёмы. Милям пичиез но, бадӟымез но «Сердце Пармы» кино дуннеын улэ, пе. Тӥ но мар со, тододы, шуизы. Киное сыӵе капчиен сюрыны, ваньзэ ас синмын адӟыны луэ шуыса, ӧй ик малпалля. Бадӟым конкурс пыр потоно, кожалляй. Гижы но йырси гинэ буямын медаз луы — сыӵе курон, пе, режиссёр пуктэ. Милям гуртын буяськыны тодамы но уг лыктылы — ваньмыз асьмелэн. Озьыен, тупаломы, шуимы нылыным. Мынам режиссёрлэн сямен ваньзэ адӟеме потӥз, нылылэн – историклэн сямен.

— Алексей Ивановлэсь романзэ 6 пол лыдӟи ни, — бурдъяськем мылкыдын вера Юля Туктарева. Камера азе сюрон сокем ӧз лӧпкыты —юнгес тодэмзы потӥз, кызьы фильм лэсьтӥське.

Дӥсь воштэ тусэз

Гурезь йылысь бамалын олокӧня пумо техника, живот, палаткаос… Кезьыт куазь шоры учкытэк, ог 200 мурт массовкае гинэ люкаськемын. Соос пӧлын валтӥсь геройёсты шудӥсь актёръёс — Евгений Миронов, Елена Панова, Александр Кузнецов. Таослэн вылтӥяськон сямзы ӧвӧл ке но, адямиос котыразы уг тэбинё. Котькудӥз аслэсьтыз интызэ тодэ. Но калыклэсь но тросгес кино бордын ужасьёс: костюмеръёс, макияж лэсьтӥсьёс, операторъёс, юрттӥсьёссы но мукетъёсыз — ваньмыз ог 400 кузя.

Ольга но Юлия Туктареваос

Туспуктэм: Юлия Туктаревалэн архивысьтыз

— Куазь югыт луытозь, ми ваньмы съёмкалы дась мед луомы шуыса, милемыз 4 час 30 минутэ ик сайкатъяллязы, — шуэ Ольга Николаевна. — Ярам, нылкышноослы дӥсь гинэ дӥсяно, нош пиосмуртъёслы туш но лякылоно. Куд-огез юромо аслэсьтыззэ будэтъяз, нош мукетъёсызлы сое йырси буёлзыя быръёно, буяно но ляконо. Со зэмос наказание, вераллязы пиосъёс. Туш ишкалтӥськылӥз ожмаськон сценаос дыръя. Камера азьын усе но, кадр арам луэ, нош ик дубль лэсьтоно. 1 минут ӵоже камера азьтӥ кошкон понна ӝыны нунал но черодэз возьмано. Ми, гуртоос, чиданы но возьманы дышемын. Сцена вылэ потон понна куддыр 3-4 час но возьмано луэ ук 2-3 кырӟан понна.

Коръёслэсь ӝутэм крепость шоры учкыса ик, йыр поромылӥз. Нош фанералэсь лэсьтэм черк зэмос черклы укшалляз. Паймыны гинэ на кылиз, кызьы со ваньмыз лэсьтэмын, пусъе Ольга Николаевна. Гурт ӝутыны ик ог 3 сюрс кубометр нюлэс басьтэмын вал, шуо. ВГТРК та кинолы уксёзэ уг жаля шуыса шӧдӥське.

— Кино лэсьтонын история ласянь трос пӧяськемез вань ке но, ми асьмелы асьмеос 15-тӥ дауре сюрем кадь йӧтылӥмы, — шуэ Юлия Туктарева. — Вашкала манеръя дӥсяськем адямиослэн тусъёссы, вамышъямзы ик воштӥськылӥз. 6 килограммъем кольчугаен, киязы меч, шибоды (копьё) но пукыӵ кутэм воргоронъёс зэмос ожмаськисьёслы пӧрмылӥзы, мугорзы ик ӝужытгес луылӥз кадь. Кузь дэреме, шуныт кышетэ бинялтӥськем нылкышноос егитгес адскыны кутскылӥзы.

Валлэсь — пужей

Пермякъёс данъясько, асьсэ писательзылэн романэзъя фильм асьсэ музъем вылазы лэсьтӥське шуыса. Шумпото соизлы но: вань ӝутэм объектъёс гурезь бамалэ ик кылёзы. Отчы турмаршрут кылдытыны малпанзы вань ни.

Пужейёсын

Туспуктэм: Юлия Туктаревалэн архивысьтыз

— Губаха химияя заводзылы луыса гинэ на возиське. Котырысь пичи гуртъёс быремын. Хозяйствоос лябӟемын. Но кино пуктэм бере татчы калык ветлыны кутскиз ке, оло, та ваньмыз котырысь интыослы выль шокчон кузьмалоз. Интыосыз чебересь: ог-огзэс вошъяса чурен бызись кадь вистэм-вожтэм нюлэсо гурезьёс (сыӵеоссэ калыкын парма шуо), пещераос, Кам шур, — вера Ольга Николаевна.

Кино пуктонэ Ханты-Мансийскысь вуттэмын хантъёс пужейёсынызы (олень) валче. Вашкала дыръя пужейёсын ожмасько вылэм пермякъёс но. Пужей шедьтытэк, нырысь-валысь съёмкаослы юромо лэсьтылӥзы та животлэсь ымнырзэ но сюрзэ, ваньзэ сое вал вылэ дӥсяллязы. Но вал ворттыку, сюр но куашка, ымныр но усе, соин ик хантъёслы вазиськизы. Соос шумпотыса быдэс семьяен Перме вуизы. Соосты вуттыны самолёт ыстӥзы. Табере пужейёс но дышемын ни трос калыклы но котькыӵе техникалы но.

Губахаын вашкала город ӝутэмын вал

Туспуктэм: Юлия Туктаревалэн архивысьтыз

— Хантъёсын эшъяським. Туж тунсыко вал соослэсь улон-вылонзэс тодыны. Воксё удмуртъёс кадь потӥзы. Пермякъёс но асьме кадьгес ик: капчи мылкыдоесь, калыкез пумитаны быгатӥсесь, — шуэ Ольга Туктарева.

Ольга но Юлия Туктареваос съёмкаын 2 нунал вал.

«Сердце Пармы» кино туэ ар пумын бадӟым экранъёсы потыны кулэ.

Елена Сараматова