«Огъя Россия» эмъюм дунъёсты чаклан пумысен ужрадъёс кутӥз

А. Исаев

Туспуктэм: udmurt.er.ru

Кун Думаысь депутатъёс эмъюмъёсын ужан сярысь законэ воштонъёс пыртыны дэмлаз. Кылсярысь, соос ӵекто эмъюмъёслы лавкаосысь вузъёслы сямен куронъёс пуктоно, пе. Фракцилэн нырысетӥ воштӥсез Андрей Исаев вераз, туннэ аптекаос ужамзы тырмыт уг эскериськы, вуз карон лавкаос сямен.

Кылсярысь, выль законын дэмламын висъяны коммерциен вырись но некоммерческой аптекаосты. Озьы ик шуэмын: аптекаын ужасьёс кулэ басьяськисьёслы ивортыны, кыӵе Россиын поттэм эмъюмъёссы вань. Та сяна, законэ «передвижной аптечный пункт» сярысь валэктон пыртоно, соку пыдлось гуртъёсы эмъюмъёсты вуттылыны луоз питран вылын ужась аптекаен. Кварталлы одӥг пол эмъюмъёслэн дунъёсыз регистрация пыр ортчыны кулэ, соку, оско депутатъёс, висёнъёс алян вакытэ эмъюмъёслы дунъёс зол уз ни будэ.

Ӵектонъёслы дурбасьтӥз Кун Кенешлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова но. Шуиз, законлэн валтӥсь ужпумез, эмъюмъёслы дунъёс юнме шорысь медаз будэ шуыса.

Тодэ вайытом, солэсь азьвыл 5-тӥ феврале «Огъя Россия» законпроект дасяз, со пум поноз аптекаосын эмъюм дунъёсты асьсэ коже будэтонлы. Талы муг луиз коронавирусэн нюръяськон вакытэ аптекаосын медицинской маскаослы но вирусъёслы пумит эмъюмъёслы дунъёсты будэтэмзы бере.

Сергей Захаров