«Огъя Россия» партия Кун Думалы анай капиталэз кутон пумысен воштонъёс пыртыны ӵектӥз

Соос герӟаськемын программаез 2026-тӥ ар пумозь кузёмытонэн но арлы быдэ индексация ортчытонэн. Анай капитал табере сётӥськоз 1-тӥ пинал ваем понна но — быдӟалаез 456 сюрс 617 манет. Нош 2-тӥ пинал ваем понна солэн быдӟалаез 150 сюрс манетлы йылоз но 616 сюрс манет луоз. Озьы ик, табере анай капиталлы сертификат 15 нунал ӵоже лэсьтӥськоз, азьвыл сое быдэс толэзь возьмано вал.

Шаерамы быдэсъяськись выплатаос сярысь вераз Кун Кенлэн Тӧроезлэн воштӥсез, «Огъя Россия» партилэн «Здоровое будущее» проектэзлэн координаторез Надежда Михайлова:

— Али Удмуртиын студент луись семьяослы быдэн 100 сюрс висъяське. Нош туэ 1-тӥ мартысен трос нылпиё семьяосысь 1-тӥ – 11-тӥ классын дышетскисьёс, семьялэсь доходзэ лыдэ басьтытэк, дунтэк сиськозы.

Озьы ик Н. Михайловалэн верамезъя, семьяослэн дэмланъёссы вуо: соос куро анай капиталэз машина, музъем басьтыны, корка газ пыртыны кутыны мед луоз шуыса.

Та сяна, Удмуртилэн Тӧроез ӵектонэн потӥз: 2021-тӥ арысен 3-тӥ нылпи вордэм понна семьялы 240 сюрс манет тыр одӥг пол сётӥськись выплата висъяны – сое ипотекалэсь нырысетӥ взноссэ тыронлы кутыны яралоз.

УД