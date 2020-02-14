«Огъя Россия» партилэн Тӧроез Дмитрий Медведев «ПолитСтартап» проектэ пыриськисьёсын пумиськиз
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Та проект чакламын партилы кивоштӥсьёсты будэтон понна.
— 2 ар ӵоже партия 20 процентлы выль азьветлӥсьёсын выльдӥз ни. Кылем арын 122 егит депутатъёс быръемын вал улосъёсысь но городъёсысь парламентъёсы, — шуиз кивалтӥсь.
Туэ проект паськытатэмын луоз, отчы пыриськоз ни 41 улос, оглом 71 субъектын та проект азинтэмын луоз. Ужрадъёс мытэмын ни 12-тӥ февральысен.
«ПолитСтартап» со «Огъя Россия» партилэн но «Молодая гвардия» огазеяськонлэн проектсы. Со возьматӥз ни пайдаё луэмзэ. Егитъёс быръёнъёсы мыло-кыдо пырисько, уг кышкало вераны асьсэлэсь малпанзэс.
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