«Огъя Россия» медицинской маскаослы дунъёсты эскерыны куриз

М. Старшинов

udmurt.er.ru

СМИ-осын ивортэмъя, куд-ог улосъёсын медицинской маскаослэн дуннъёссы трос поллы будэмын.

Январьлэн пумаз медицинской маскаослэн дунзы 30 процентлы йылӥз, калык соосты 31 процентлы тросгес басьяны кутскиз.

Дунъёсты возён понна «Огъя Россия» партия вазиськиз федеральной антимонопольной службае. Та сярысь вераз партиысь калыклэсь правооссэ утёнъя центрлэн одӥгез кивалтӥсез Михаил Старшинов.

— Кылем арняе ми вазиським федеральной антимонопольной службае но промышленностья но вуз каронъя министерствое вуттэмын-а аптекаосы медицинской маскаос но кыӵе дунын соосты вузало. Но калыклэн вазиськонъёсыз азьвыл сямен ик вуо. Кылсярысь, иворто, Курскын маскалэн дуныз 35 поллы будэтэмын шуыса, — вераз М. Старшинов.

Та югдурез син азяз возьыны куремын Федеральной антимонопольной службаослы. Удмуртиын югдурез эскерыса возёзы Кун Кенешысь депутатъёс но, парламентлэн Тӧроезлэн воштӥсез Надежда Михайлова верамъя, калыклы кулэ луись вузъёслэн дунъёссы будыны кулэ ӧвӧл.

УД