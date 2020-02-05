«Огъя Россия» инициативной бюджетирование сярысь закон кутыны ӵектӥз

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 5 февраля, 2020 11:31
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А. Турчак
Туспуктэм басьтэмын udmurt.er.ru сайтысь

«Огъя Россия» партия 3-тӥ феврале Кун Думалы инициативной бюджетирование сярысь ӵектонзэ вераз. Та проектлы луыса калык интыослы висъям уксёез кутыны быгатэ аслаз сюлмаськонъёссэ тупатонлы. Та сярысь вераз партилэн генеральной секретарез А. Турчак.

Куд-ог улосъёсын озьы ужало ни, пе, та уж пайдаё радъямын. Кыӵе ужпумез быдэстоно быръе ачиз калык.

— Инициативной бюджетирование сярысь законэз кутыса, ваньмызлы огкадь условиос кылдытэмын луозы. Али калыклэн кичӧлтонъёссы интыосын кутэм актъёс, законъёс вылын лэсьтӥсько. Но озьы муниципалитетлы чаклам коньдонлэн 1 процентэз гинэ кутӥське. Россилэн Президентэз та проектлы висъяськись коньдонэз 5 поллы уноятыны куриз. Со ужез ик паськытгес радъяны выль закон но чакламын, — вераз А. Турчак.

Удмуртиын та проект 2019-тӥ арын мытэмын.

УД

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 5 февраля, 2020 11:31
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