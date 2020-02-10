Нылпиосты адямие поттӥз

Кез ёросысь Чепца гуртысь Алексей Сунцов — районын тодмо адями. Ас вакытаз солэн сюлмаськемезъя гуртысь нылпиос быдэс дуннеез адӟыны быгатӥзы, таза улонэн эшъяськизы.

А. Сунцов

Балезино ёросысь Бани гуртын вордӥськем Алексей Сунцовлэн пинал дырысеныз туж вольыт лыдӟылӥз кылбуръёсты, нош кыӵе паймымон кырӟалляз! Вормылӥз ёросын ортчылӥсь конкурсъёсын, ёрослэсь данзэ утьылӥз элькун вожвылъяськонъёсын. Дышетскиз Свердловскысь дышетӥсьёсты дасянъя институтын, вордӥськем палъёсаз выжыяськиз. Ужаны кутскиз лулсэр висёнъёсын курадӟисьёс нылпиослэн Озоно-Чепецкой школаязы: нырысь воспитатель вал, бӧрысь трос аръёс ӵоже физкультурая дышетӥсь.

Алексей Николаевич 30 арлэсь кема дышетон удысын тыршемын — бадӟым тодон-валанэн дышетӥсь, тренер луэ. Со туж быгатылӥз нылпиослэн мылкыдзэс бурдъяны, ӟеч мылкыд кузьманы, со вакытэ ик чурыт куронъёс пуктыны. Пиналъёс туж яратӥзы сое, ӝожомылӥзы, физкультуразы ӧй вал ке. А. Сунцов бордысен татысь дышетскисьёс кутскизы элькунысь но Россиысь ӵошатсконъёсы ветлыны, вормылыны. Вуылӥзы Волгоградэ, Саратове, Санкт-Петербурге… Солэн дышетскисьёсыз Юлия Хлебникова, Наталья Селиверстова, Анна Жукова, Лана Никитина, Константин Ившин 2001-тӥ — 2009-тӥ аръёсы пыриськылӥзы лулсэр висъёнъёсын курадӟисьёслэн Специальной Олимпийской щудонъёсазы. Утӥзы 2 зарни, 3 азвесь но 3 туй медальёс. Нош Ирина Максимова 2007-тӥ арын Китайысь Шанхайын ортчем гужем шудонъёсысь 2 медален бертӥз: кузьдалае но ӝуждалае тэтчанъя зарни но азьвесь медальёс утӥз. Нош Ольга Шкляева, эстафетаын бызьылыса но ядро лэзяса, зарни но туй медальёс утӥз. Озьы ик Алексей Николаевич старший тренер луыса Россиысь шорт-трекъя командаен вуылӥз Америкае — отын ортчизы Специальной Олимпийской тол шудонъёс. Та понна А. Сунцов басьтӥз Россиысь Мугорез кыдатон культурая но спортъя агентстволэсь грамотазэ.

Алексей Николаевич общественной ужын но азьпалан вал, трос аръёс ӵоже школаысьтызы дышетӥсьёслэн комитетэнызы кивалтӥз, ёросысь Депутатъёслэн Кенешазы бырйиськылӥз. Кӧня ке ар вал Чупчи поселенилэн кивалтӥсез. Алексей Николаевич ас вакытаз Ижысь культурая училищеез но йылпумъямын. Школаын одӥг ужрад но сотэк ӧз ортчылы, со нылпиосты но дышетӥсьёсты шумпоттылӥз чебер куараеныз. 2015-тӥ арын Алексей Николаевич Кез ёрослэн дано муртэз луиз.

Гожтӥзы Владимир Максимов эшез но Кез ёросысь Чупчи школаысь дышетӥсьёс