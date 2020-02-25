Нылпиен но дышетӥсен артэ

Кыӵе учебникъёс кулэ удмурт кылэз дышетыны? Тупало-а туала изданиос но тодон-валан сётон удыс? Та сярысь кенешиськом Дышетон удысысь национальной ужпумъёсты эскеронъя институтлэн кивалтӥсеныз, педагогикая наукаосъя кандидатэн Надежда УРАСЬКИНАЕН.

Н. Ураськина

— Надежда Ивановна, берло аръёсы Просвещениея министерство выль куронъёс пуктӥз учебникъёс азе. Школае вуэмезлэсь азьло учебник пырыны кулэ федерал перечне. Таӵе курон пуктэмын анай кылэз дышетыны чаклам учебникъёс понна но.

— Зэм, 2017-тӥ арысен ми выль сямен ужаськом, фин-угор улосъёсысь эшъёсмылы сюрес возьматӥсьёс луиськом. Тани али Мордовиысь ӵем жингыръяло, визь-кенеш курыса. Нош милям покчи классъёслы чаклам учебникъёсмы федерал перечне пыризы ни. Туж шумпотымон: учебникъёсмес ӟеч шуыса дунъязы. Али шоро-куспо классъёслы дышетон книгаосты та перечне пыртон вылысь уж нуиськом.

Вераны кулэ: та дыре 1 учебник гинэ дасяно ӧвӧл, бордаз кулэ на дышетӥсьлы методикая юрттэт но электрон учебник.

— Со понна табере удмурт кылъя дышетӥсьёс мукет предметъёсъя педагогъёслэсь бере уг кылё. Табере соослэн но выль технологиосын ужаны луонлыксы вань. Кызьы радъяське электрон учебникез кылдытон?

— Электрон учебник ми понна выль, лэсьтылымтэ маке вал. Нырысетӥзэ лэсьтыкумы, паймимы вал, кызьы отчы пыртыны луоз кырӟанъёсты, спектакльёсысь люкетъёсты, видеосуредъёсты. Мукет шугъяськон но шараяськиз: теле- но радиофондысь архиве коньдонтэк уд пыры, отын асьсэлэн трос куронъёссы. Малпамы: дышетон программае пырем пьесаосты пиналъёс адӟыны кулэ — спектакльёсысь люкетъёсты видеое пуктылӥм. Со вакчи сюжетъёс вылын методистъёс пиналъёслы

заданиос малпаллязы. Нылпиос учкемзылы анализ лэсьто, собере театре быдэс спектаклез учкыны лыкто. Дышетскисьлы тунсыко: со лыдӟе но, адӟе но, кылэ но.

Бадӟым тау Удмурт театрлы таӵе юрттэт понна. Видео но аудио лэсьтонын соос трос юрттӥзы. Туж потэ вылэм, та амалэн ик Мунё театрысь спектакльёс, «Мынам Удмуртие» каналысь «Шудон корка» передачаысь сюжетъёс

электрон учебникъёсы мед шедёзы шуыса.

— Гуртъёсысь нылпи садъёсын ужасьёс кемалась ӝожтӥсько, удмурт кылын ужан программаос ӧвӧл шуыса. Соос ӟуч кылын ужано луо, соин пиналъёс нылпи садысь ӟучомыса пото ни.

— Табере тазьы вераны мугзы ӧвӧл. Институтысь специалистъёсмы дасязы

дышетонэн но методикаен «Зарни бугор» комплекс. Со 2 пумо. Огез — удмурт нылпиослы, мукетыз — ӟучомем пиналъёслы. Комплекс

кылдытэмын 5 удысъя — со 5 книгалэсь пӧрмемын. Вӧзаз вань мультимедийной ватсэтэз.

Азьло бадӟым йыр висён кылдылӥз — дась люкам материалъёс ӧй вал. Нош табере учебной пособиос пӧртэм удысъя люкылэмын: кылсярысь, кыл волятонлы сӥземаз пыро ӝог веранъёс, шудонъёс. Со туж бадӟым вамыш.

Ми ужаськом туж трос нылпи садъёсын — тросэз Институтлэн инновационной площадкаосыз луо. Воспитательёс курисько, соосты бордамы мед басьтом шуыса. Милям ужасьёсмы, наука вылэ пыкиськыса, воспитательёслы выль тодон-валан сёто. Нош нылпи садын пиналъёс пӧлын эскерон уж ортчыто. Берло чакласа потӥськом: мар быдэсмиз, мар бордын тыршоно на.

«Зарни бугор» комплекс луонлык сётэ удмурт кылэз нылпи садысен дышетыны. Собере азьланьтыны покчи классъёсын. Татын озьы ик 2 пумо учебникъёс: удмурт кылын чылкыт вераськисьёслы но удмурт кылэз тодӥсьтэмъёслы. Со бӧрсьы та линейка шоро-куспо классъёсы выже.

Озьы институт азе пуктэм ужпумъёс быдэсмо. Но ми выль проект борды кутскиськом — тодон-валан сётон удысысь выль иворъёсын бадӟым Интернет-портал дасяськом. Мар кылдытэмын но поттэмын та дырозь — со ваньмыз отчы огазеямын луоз. Нылпи, анай-атай, дышетӥсь понна нимысьтыз разделъёс чаклаломы. Озьы татын луозы аудио-, видеоматериалъёс, удмурт текстъёс но мукетъёсыз.

— Кызьы лыдъяськоды: та дыре удмурт кылъя дышетӥсьлы капчигес яке секытгес ужаны?

— Институт азьын сылӥсь огез ужпум — дышетӥсьёслэсь ужзэс капчиятон: дышетӥсь трос дырзэ медаз быдты, материал утчаса, библиотекаын пукыса. Мукет ласянь, ваньмыз потэ педагог бордысь. Дышетӥсьлэн ӝӧк вылаз гурезь мында книгаос люкамын луыны быгато. Нош луэ кабинетэ 1 учебникен пырыны но сыӵе урок — зэмос спектакль — ортчытыны. Таиз ини потэ дышетӥсьлэн быгатонлыкез, методикаез шӧдонэз бордысь.

Елена Скворцова