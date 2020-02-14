Мыным умой отын, кытын мон вань

ДАРАЛИ ЛЕЛИ. Удмурт писатель, сценарист, режиссёр, блогер. Удмурт культураез дуннелы усьтӥсь но дуннеысь культураез удмуртлык пыр адӟись. Яркыт. Аспӧртэм. Бугыртӥсь. Куддыръя валантэм. Куддыръя… сыӵе валамон.

Дарали Лели

— Тодмо адямиослэн нылпиоссы котьку калык син азьын. Анаед — кылбурчи Татьяна Чернова. Ачид востэмак гинэ Алёна Петрова шуыса гожъяськыны кутскид. Кызьы но ку Дарали Лели вордскиз?

— Пичи дыръям ай нылпи спектакль учки, отын одӥгез героиня туж-туж чебер нылаш вал. Нимыз Дарали. Малы ке со сокем йырам кылиз. Озьы умой-умой гожъяськыны кутскеме бере та кылэз псевдоним интые басьтӥ. Удмурт кылын дарали — парча, атлас басма шуэм луэ. Анае дэмлаз «дарали» кыл вӧзы Лели ватсаны. Озьы Дарали Лели луи.

Мынам пичи дырысеным ик гожъяськись луэме потэ вал. Эшшо — балерина. Анае но пичи дыръяз балерина луыны малпа вылэм. Мыным со тодмо балеринаос сярысь трос мадьылӥз, балет учкыны нуллӥз.

Пичи дырысьтым эшшо огез туж яркыт суред: мынӥськомы «Удмуртия» издательствое, анаелэн уж дураз. Со монэ ӝӧкез сьӧры пуктэ, киям ручка-карандаш сётэ. Мон суредаськисько, нош анае ас ужзэ лэсьтэ. Издательствоын котьку трос калык вал, тодмо писательёс, поэтъёс. Туж тодам на Михаил Федотов кылбурчи. Со анаеным одӥг кабинетын пукиз, ялан маке серемпыр вера вал.

Анаелэн ужез мыным сыӵе кельшылӥз, соин тодӥсько вал: будӥ ке, гожъяськись луо.

Адями шудо, куке аслэсьтыз яратоно ужзэ лэсьтэ. Конечно, мон ӧвӧл кылбурчи. Кылбурчиос, вень йылтӥ вамышъям

сямен, ваньзэ туж лэчыт шӧдыны кулэ. Нош мон улонэз прозаик, драматург сямен шӧдӥсько.

— Нырысетӥ гожъямъёсад но, али но — суред вылын суред, басьты но сцена вылын пукты. Ма, нырысетӥ книгаед но: «Гур сьӧрысь суредъёс»…

— Пичи дыръям мон режиссёр выллем аслам пуктэм выжыкыл дуннеям улӥсько, асме пӧртэм геройёс интыын адӟисько вал. Тани мон — графиня, пур-пур дэремен, яке эшшо кин ке. Со вакытэ телевизор пыр возьмато вал «Санта-Барбара» сериалэз. Сое но мон ас сяменым малпаса, азинтыса вералляй. Со верамме мамае кассетае гожтыса кельтӥз. Сыӵе мыло-кыдо верасько — кассета йылпумъяське но, лекъяськисько. Анае буйгатэ: я, я, мукет палаз но гожтом ай…

Анаеныз но Настя апаеныз пичи дыръяз

Яратӥсько, котырам бугырес, тунсыко драматургиен улон ке. Шундыӝужан палась поэтъёслэн сямен чеберлыкез суредаса улон — со мон понна ӧвӧл.

— Тон трос утчаськиськод, экспериментъёслэсь уд кышкаськы. Но огпол астэ пышкылыса сямен верад: «ӵемысь мон не в тренде». Озьыен, шӧдӥськод, куддыръя тонэ уг валало. Со валамтэзы вӧсь каре-а?

— Али будӥ ни. Вӧсь каремзэс адӟымтэ улсы кариськисько, вунэтыны тыршисько. Асэным тупаса, аслам мылкыдыя улӥсько. Собере, адямиос пӧртэмесь ук, кинлы мар кельше. Ушъясез, тау карисез тросгес!

Адями соку гинэ зэмзэ но вӧсь луэ, куке матысь, оскымон адямиосыз сое уг дунъяло. Эшшо ик тон ачид астэ золгес вӧсь карыны быгатӥськод. Но уродзэ вунэтоно азьлань мынон понна.

— Адямилэсь дунне шоры учконзэ валамед потэ ке, берытсконо, пе, пичи дыраз, будон вакытаз.

— Озьы. Тодэ лыктэ папаелэн вордӥськем гуртаз, Пичи Пурга ёросысь Вуж Мӧньяла, бертылэммы. Отын сыӵе кужмо Амай выжымы. Яратӥсько вал гуртысь коркамылэн бакча бертӥз огнам ветлыны. Монэ куддыръя ышто но вал. Бакча берамы ик пужымъёс мерттэмын. Песятаймы нюлэс адями вал, кытын кыӵе губи будэ — ваньзэ тодылӥз, муш вордӥз. Эшшо чорыганы яратӥз, чорыгъёссэ ведрае кисьтоз, нош мон соосын шудӥсько.

Нош анаелэн будэм палъёсыз — Можга ёросысь Пазял гурт. Лида бабамы (ӵужанай­мы) — нылпи кылбурчи Лидия Чернова — библиотекаын ужаз. Со гурт калыкез югдытэ, коркась корка ветлэ, визь-кенешен юрттэ, юонэн нюръяське вал. Дораз бертӥськод ке, ӵукна сайкаськод но — коркан али гинэ пыжем шаньги зын. Гурт пумын Витя дядямы улэ, соос дорын котькуд гужем кунояськи. Вынъёсыным но сузэреным шудылӥм, бусые по­таллям: кыдёкысь нюлэс чагырпыр адӟиське, гурезьёс кадь…

Огпол бускельёслэн гид сигазы тубим, шумпотыса отын тэтчаны кутским. Пуос сисьмемын вылӥллям, мон ӧжыт гинэ уллань ӧй лобӟы, выж вискы чукай. Ну, серекъяськом ук. Котькуд гужеме гуртын ортчылӥз.

— Озьы ке но тон городын улӥсь ныл. Татысь тодэ ваёнъёсыд — сыӵе ик романтика?

— Ижкар герӟаськемын дышетсконэн, астэ утчанэн. Мон ӟеч интыосын дышетски, та понна анаелы бадӟым тау шуисько. Со монэ удмурт садике городлэн мукет пумаз нуллоно луиз. Нош нырысетӥ классэ крезьгуро школа-интернатэ сётӥз. Классамы тодмо удмурт адямиослэн пиналъёссы дышетскизы.

18 пинал пӧлысь 3-ез скрипкаен шудӥзы. Таос пӧлын — мон но. Скрипкаен шудыны басьто крезьгурез ӟеч шӧдӥсь пиналъёсты гинэ.

Но 3-тӥ классын дышетскыкум, мон больницае шеди. 3 толэзьлэсь кема висьыса улӥ, эшъёсылэсь бере кыли. Скрипкаме куштоно луиз. Ма, собере, выль скрипка но басьтоно ни вал, ӟеч скрипач луон понна быгатэм гинэ ӧвӧл, коньдон но трос кулэ.

Семьямы понна со туж секыт вакыт вал. Анай-атае люкиськизы. Нылпиос вылын со шӧдӥськытэк ӧз кыльы. Оло, соин но мон ӵемысь выйылӥ ас дуннеям.

Собере, будэмея, анае монэ Ижысь Гуманитарной лицее сётӥз. Настя апае но отын ик дышетскиз. Лицей мыным озьы ик туж трос сётӥз, шарагес луыны дышетӥз.

— Тодӥсько на, бадӟым классъёсын дышетскыкуд, тон востэм удмурт нылаш вал. Дышетскыны пырид УдГУ-ысь удмурт филология факультетэ. Ортчиз кӧня ке дыр, нырысьсэ потӥд кунгож сьӧры. Бертӥд ини, воксё мукет адями луыса: шаплы, дӥсьтӥсь, усьтэм сюлэмо… Мар луыны кулэ вал сокем воштӥськон понна?

— Зэм но, нырысьсэ Венгрие 3-тӥ курсын ветлӥ. Отын монэ удмурт оло туала удмурт луэме понна сыӵе зол ушъязы. Дорын нокин но ноку но озьы ӧз ушъялля кадь.

Студент дыръяз «Эктон корка» студие ветлон вакыт

туспуктӥз В. Беломорских

Эшеным ӵош Будапештысь университетын дышетским, улӥмы городлэн пыдэсаз интыяськем огъяулонниын. Кинэз но ӧй вал отын — огшоры венгер студентъёс сяна, полякъёс, французъёс… Ваньзы сыӵе капчи мылкыдоесь, эрикоесь. Огъяулоннилэн нырысетӥ

этажаз… юон бар. Ми, востэм удмурт нылъёс, ваньмыз шоры паймыса учкиськом. Пумен тодматским пӧртэм выжыосысь студентъёсын. Ваньзы сыӵе абдрало, дунне вылын удмуртъёс вань шуыса. Полякъёс, французъёс туж паймизы милям зэмос, чылкыт мылкыдо луэммылы. Бӧрысь котьку тыршизы милемлы юрттыны.

Кунгож сьӧры потаме бере мон туж зол шӧдӥ удмурт

калыкелэсь чеберлыксэ, пуш ласянь узырлыксэ.

— Кунгож сьӧры потамъёсыд бордысь трос тунсыко проектъёс вордӥськизы. Одӥгез соос пӧлысь — «Узы-боры» фильм. Удмурт егитъёс но оглом удмурт культура понна со туж яркыт учыр луиз. Мар бордысен ваньмыз кутскиз?

— УдГУ-эз быдтэме бере нош ик Будапештэ одӥг арлы кошки. Польшаысь егит эше — Пётр Палган — удмурт кылэз дышетэ, удмурт культураен тунсыкъяське вал. 2010-тӥ арын гужем, Удмуртие бертэме бере, малпаз удмурт кино лэсьтыны. Мон фильмлы сценарий гожтӥ, режиссёр луи. Озьы ужаны кутским, съёмка­ос Пи­чи Пурга ёросысь Пуро гуртын ортчизы. Та кино туж бадӟым мылкыд вылын лэсьтӥськиз, артистъёс коньдонтэк ужазы. Дась фильм Ижысь «Дружба» кинотеатрын возьматэмын вал. Билетъёсты 2 нунал ӵоже басьтыса быдтӥзы. Кинотеатрлэн кивалтӥсез шуиз: 25 ар ӵоже дорамы сыӵе аншлаг ӧй вал ни. Адямиос сылыса чабизы.

Огез тунсыкъяськонэз — удмурт мода

2011-тӥ арозь Удмурт шаерын 2 гинэ чеберлыко фильм лэсьтэмын вал: «Соперницы» но «Тень Алангасара». Нош «Узы-боры» бере городысь егит удмурт интеллигенция бурдъяськиз, пӧртэм удмурт егит кужымъёс огазеяськизы.

Трос ик дыр ӧз ортчы, кутскимы выль фильм борды. Озьы кылдӥз «Пузкар». Таиз но, соиз но фильмъёс, кӧня ке серемпыр лэсьтэмын ке но, возьмато удмурт сямъёсты, адямиосты. Али мынам капчи кино лэсьтэм уг ни поты, мар ке мурзэгес, малпаськытӥсьсэ пӧрмытысал. Нош со понна дыр но, коньдон но трос кулэ.

Зэм, воксё фильмъёслэсь куштӥськи шуыны уг луы. Тани али ми, Ижысь «Арт-резиденция» центрысь аппаратура курыса, уй ӵоже «Эшъёс» фильм лэсьтӥм. Отын Санкт-Петербургын дышетскись 2 удмурт егитъёс шудо.

— Тонэн мӧзмыт ӧвӧл. Кытчы гинэ уд вуиськы — маке выльзэ кылдытӥськод, ваньзэ бадӟым дартэн лэсьтӥськод. 2016-тӥ арын Венгриысь Искасентдьёрдь черкогуртэз фин-угор шоркарен ялӥзы но тонэ отчы кӧня ке толэзьлы Россиысь фин-угор посол шуыса келязы. Малы одно тонэ но кыӵе ужез тыныд быдэсъяно вал?

— Венгер кылэз но культураез, фин-угор культураез ӟеч тодӥсько шуыса, та ужез дэмлазы. Собере улонам но секыт вакыт вал: яратоно песятае ку­лӥз, гуртэным герӟет ышиз. Ижысь «Сахар» арт-пространство­ез, кытын мон пӧртэм пумиськонъёс, ужрадъёс

орт­чытъ­ясько вал, ворсано кариськимы. Чигиськон вакыт­ме кы­­зьы ке вормон понна но мыным кулэ вал кытчы ке кошкыны.

Венгриын мон кулэ вал Искасентдьёрдь гурт сярысь гожъяны, пӧртэм фин-угор ужрадъёс ортчытъяны. Отчы толалтэ вуи. Улыны барокко стилен лэсьтэм бадӟым замоке интыязы, тани таяз висъетын, пе, шунытгес, огдыре татын улоды.

Замокын мон огнам улӥ. Солэн мукет палаз школа вал. Нуназе, нылпиос дышетскыку, номыр ик ӧвӧл, нош ӝыт шимесгес ик. Венгриын толалтэ лымы туж ӧжыт, ваньмыз сыӵе пурысь. Ӝытъёсы пукисько со замокын но малпасько: Инмаре, мар мон татын карисько?

— Но творчествоен вырись адями понна со — зэмос выжыкыл: удмурт принцесса улэ бадӟым замокын, гожъяськыны нокин уг люкеты. Пӧртмаськисьёс гинэ ке шат?

— Ишанъёсты ӧй адӟы. Улонысьтым со дырез мон шулдыр ӧй шуысал, но оглом тунсыко вал. Со замокын мон гожтӥ одӥгзэ пьесаме, кӧня ке веросъёсме.

Огнам шимесгес ик вал, конечно. Мынӥськод коридоретӥ, борддоръёсын вашкала улӥсьёслэн патретъёссы ошылэмын. Одӥгез дама ялан шорам учке кадь потэ вал. Дортӥз ортчыкум, шуисько: мар-о учкиськод? Мар-о, люкетӥсько-а, мар-а? Озьы асэным ачим исаськылӥ.

Эшшо отын бальзам пушкын куасьтэм розаос улӥзы. Соос улэп кадь адӟисько вал. Нош зэмзэ ке — кулэмын. Бальзамен зырам шӧйёс кадь. Соин мон дортӥзы котьку ӝог ортчыны вырылӥ, малы ке шӧй, кулон зын кадь потылӥз.

«Тысь» фестиваль. 2017-тӥ ар

Со дыре ик замок котыръёс сыӵе чебересь вал! Паймымон сад, вӧл-вӧл возьёс. Сыӵе эркын!

2 толэзь ӵоже замокын улэме бере муниципал кылдытэтлэн юртаз выжтӥзы. Бӧрысь ини шуизы: вообще-то со замокмы пӧртмаськылэ, диванмы весь интыысьтыз вырӟылэ…

— Искасентдьёрдьын фин-угор мода нуналъёс радъяд. Дӥсь вуриськод, коллекциос дасяськод, асьме дизайнеръёслэсь адӟытонъёссэс радъяськод. Таиз кытысь мар?

— Пичи дыръям яратӥсько вал сандыкысь вашкала дэремъёсты поттаны, мертаны. Синмаськисько соослы, умой тодӥсько, кызьы но маин висъясько пӧртэм ёросъёсын, элькунъёсын улӥсь удмуртъёслэн дэремъёссы. Удмурт дэремез туала вакытэ но пӧртэм интыосын, пӧртэм сямен нуллыны луэ.

Коллекциосме мон вурисько, удмурт дэрем вылэ пы­киськыса. Али ужа­но интыям, «Арт-резиденциын», ка­­бинетэ вань. Дэ­­ремъёсме бась­тӥсьёс пӧлын кун­гож сьӧрысь студентъёс трос.

— Творчестводэ чаклась адями туж ӟеч шӧдэ усён но ӝутскон вакытъёстэ. Улонэдлы кардиограмма лэсьтоно луысал ке, со туж меӵ, тэтчась пӧрмысал, дыр. Малы озьы луэ меда?

— Шӧдонъёсъя улон со. Та­ни ар тырмиз ини «Юмок» театрмес усьтэммы дырысен. Озьы пӧрмиз, та театр пыр мон калык доры аслэсьтым творчествоме вуттыны кутски. Умой, дыр, со. Огласянь, мон гожъяськись, драматург, мукет ласянь — режиссёр. Режиссёр луыса асме эскерон мыным будыны юрттэ. Дась спектаклез учкыку, уд адӟиськы аслэсьтыд ляб палъёстэ. Нош со спектаклез пуктон бордын ачид тыршиськод ке, вань шекъёс пото. Мыным кельше та уж. Со сяна, пьесаосме волятӥсько, оскисько, куке но соосты нимаз бичетэн поттыны быгато.

— Паймытэ тынад котькытчы вутскемед. Укыр пазяськиськод кадь уг поты-а?

— Берло дыре малпасько ини ужан ӧръёсме сюбеггес карон сярысь. Уг ваньмиськы асэным вырыны. Мукет ласянь, быгатӥсь егитъёсты адӟисько ке, соослы юрттэме потэ. Тани «Юмок» театрам трос гинэ сыӵе егитъёс лыктӥзы. Кин ке кастинг пыр шедиз, кин ке, вотэс бамам гожтыса, лыктӥз.

Бен, егитъёс понна кылдытэмын «Шунды» огазеяськон, вань «Куара», «Дарт» проектъёс, егит семьяос понна «Аныкай» но трос мукетыз. Но асьмелэн малы ке одӥг егитъёс ик сояз но, таяз но пырисько, сояз но таяз ужрадэ ветло. Одӥг ласянь, со умой, мукет ласянь, адями уг быгаты 3 ужез ик туж ӟеч лэсьтыны.

— Нош мар тыныд уг тырмы астэ быдэсак шудоен шӧдон понна?

— Быземе но аслам нимаз коркаям улэме потэ. Зэмзэ ке, аслам радыя мон туж гань-гань улӥсь адями. Синмаськисько шонер радъям улонэн улӥсь семьяослы. Настя апаелэн сыӵе семьяез. Со Румыниысь дышетӥсьлы, Миклош Деметер мадьярлы, бызиз, 2 визьмо нылъёссы венгер но удмурт кылъёсын вольыт верасько.

Но кунгож сьӧры быземе ноку уг поты вал. Кузпалы мед луоз оскымон удмурт пияш, гурт ужез валась, музъем вылын тып-тып сылӥсь.

— Нош яратон?

— Кызьы яратонтэк? Мон синмаськись адями. Но со синмаськонме ас пушкам возисько, шараяны уг дыртӥськы, трос малпаськисько. Нош со вискын кин ке синмаське но семья кылдытэ ни. Мон ас пушкам ик, ас шӧдонъёсам кылисько.

— Мыным потэ, улон шоры учкемдыя анаеныд тӥ туж матын. Улонад со кыӵе инты басьтэ?

— Ми весь керетӥськом но со дыре ик ог-огмес туж яратӥськом. Матысь адямилы ке ӧд, кинлы вералод на кӧтӝожъёстэ? Пуш ласянь, зэм но, мон мамае кадь. Кыӵе мон творчествоын — со монэ сыӵе кариз.

Лариса Дмитриева критикен но Мария Векшина гожъяськисен

Чеченъёс шуо: кышно басьтэмед потэ ке, учкы анаез шоры. Анае ваньзэ вуттӥз: бызиз, 2 пинал будэтӥз, творчествоын тодмо луиз, пӧраськыны, киужен вырыны, вуриськыны быгатэ, милемыз но киужлы дышетӥз. Тодӥсько, куддыръя мамалы туж секыт вал, ваньзэ уд но вера. Ненег ке но, со туж кужмо адями.

Мамалы луыса мон бурмемын удмуртлык борды. Улонын пӧртэм вакытъёс луыло, но тодӥсько: отын мон асме ноку уг ышты. Куддыръя паймисько: городысь куд-ог егит удмурт нылъёс, узыргес ке луо, асьсэды вылӥегес пуктыны кутско, городысь тусовкаосы, «богема» шуонэ пырисько, удмуртсэ отӥгес каро. Но мон вал ини городысь со «вылӥ» тусовкаосын. Тодӥсько, ӵемысь со шудтэм адямиос, йыразы одӥг малпан: кызьы гинэ тросгес коньдон поттоно но кунгож сьӧры кӧчоно. Сыӵеосты татын номыр уг возьы, выжыоссэс уг шӧдо, уг гажало. Удмурт калык мукетгес. Удмуртъёслы умой отын, кытын соос вань.

Елена Миннигараева

