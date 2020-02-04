Мамонтэз воштӥз койык

Красногорск ёрослэн улэм-вылэменыз котьку тунсыкъяськылӥз шаерчи, журналист Анатолий Гончаров. Со трос бугыръяськиз книгаосын, архивъёсын — озьы тодон-валанэн песьтэрез пумен тырмиз.

Красногорскысь черк 1890-тӥ арын пуктэмын

Туспуктӥз Павел Поторочин

Синпелет луоз

— Историен тунсыкъяськыны кутски ни, школаын дышетскыкум ик, — вера Анатолий Николаевич. — Балезино каргуртысь школаез йылпумъяй. Дышетӥсьёсмы туж золэсь вал, пӧлазы — Быдӟым тылож пыр потэмъёс но. Соос ик валан пыӵатӥзы, лэся: толлозэ тодытэк, туннэзэ уд вала.

Казань университетэз йылпумъяса, Анатолий Гончаров ог 40 ар ӵоже ужаз журналист луыса. Со пӧлысь 10 арзэ Красногорск ёрос газетэн кивалтӥз.

— Красногорск ёросэ монэ партилэн обкомез келяз, 1985-тӥ арын вал со, — веранзэ азинтэ Анатолий Николаевич. — Соку ёросын ог 16 сюрс улӥсез вал. Жаляса верано, туннэ нуналлы ог 8 сюрс пала кылемын на. Егитъёс кошко, школаосын дышетскисьёс пумен ичи кылё. Шуыны луоз, табере гуртъёсысь нылпиос черкогуртысь шор ёзо школае тэро ни — соосты школа автобусэн нуо-ваё.

Но котьма ке но, шаерчи оске: улоз ай Красногорск! Азинскыны мыло-кыдоос трос ёросазы. Троссэ ужъёсты уртче лэсьто. Тани али огъя кужымен басьтӥськизы Быдӟым тылож мышкын ужамъёслы синпелет пуктон борды — туэ 9-тӥ маёзь вуттыны тыршозы. Кин кӧня быгатэ, сомында уксё сётэ. Ог 120 сюрс манет люкаськем ни. 150 сюрс манет пала луысал ке, тырмысал. Ачиз синпелет, оло, бадӟым но уз луы, пе. Со понна данэз — туж бадӟым.

— Архивъёсысь документъёс верало: Быдӟым тылож мышкын тыршемзы понна ёросысьтымы 6 сюрс 29 мурт «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» медален сӥлы каремын. Ёросамы улӥсьёсмы туннэ солэсь кӧнялы ке гинэ тросгес. Но жаляса верано, оже ветлэмъёсмы 2 мурт гинэ кылемын на — соос службазэс Дальний Востокын нуизы. Ож мышкын ужамъёсмы 108 мурт кылемын.

Быдӟым тыложлы сӥзьыса, Анатолий Гончаров 2 книга поттӥз: одӥгез сӥземын Красногорск ёросысь войнаын ивортэк быремъёслы, кыкетӥез — ожысь орденъёсын, медальёсын бертэмъёслы.

Удмуртъёслэн пытьыоссы

Красногорск ёрослэн вашкала вакытъёсыз сярысь люкам тодон-валанзэ Анатолий Гончаров ӵемысь гожъяз ёрос газетазы но, солэн ужъёсыз возисько ёросысьтызы шаертодонъя музейын но.

— Трос лыд-

ӟиськисько бере, мар тунсыкозэ шедьтӥсько, одно аслым гожтыса кельтӥсько, — шуэ шаерчи. — Кылсярысь, пыр-поч тодматски тодосчиослэн Михаил Атамановлэн, Маргарита Гришкиналэн ужъёсынызы. Озьы син азям огъя суред пуксиз, кызьы та музъемъёс вылэ лыктӥзы нырысетӥ адямиос, кинъёс вал соос, кызьы улӥзы. Археологъёс шер вуыло Красногорск ёросамы. Но 1991-тӥ арын Захватай гурт вӧзысь соос копьё выллем арбериосты шедьтӥзы. Соосын, пе, асьме даурлэсь 8-3 сюрс ар талэсь азьло вашкалаосмы пӧйшурало вал ай — мамонтъёс вылэ, вылды, угось та бадӟым пӧйшуръёслэн лыоссы шедьтылэмын шуръёс кузя.

Кыӵе выжыысь калыкъёс татын нырысь ик улыны кутскизы — тодосчиос тыро-пыдо вераны уг быгато. Но берлогес ини татчы вуизы фин-угор выжыос: хантыос, мансиос, поръёс, собере удмуртъёс. 1961-тӥ арын тодосчиос Удмурт Караул вӧзысь вашкала удмуртъёслэсь улэм бервылзэс синйылтӥзы. Отысь шедьтэм арбериосъя валаськиз: 9-тӥ-12-тӥ дауръёсы татын удмуртъёс вылӥллям ни. 1859-тӥ-1875-тӥ аръёсы Красногорск ёросын тужгес бадӟым вылэм

Малягурт — 49 коркан

249 улӥсез лыдъяськем. Ёросысь тросэз гуртъёс кылдэмын 19-тӥ даурлэн кутсконаз.

Чебер но кужмо

Святогорск (озьы шуо вал Красногорскез) черкогурт кылдэм 1837-тӥ арын 1-тӥ апреле — та сярысь гожтэмын Вятской епархилэн ведомостяз. Отын приход усьтыны муг луэ крестьянъёслэн куронзы: Юкаменскысь приходэ ветлыны, пе, туж кыдёкын — 25-30 верста. Сокеме уката секыт нуыны кулэмъёсты.

Озьы Святогорьее нырысь ик выжтэмын вал Юкаменскысь вуж черклэн юртэз, нош 1890-тӥ арын пуктэмын ни выль кирпич черк. Лэсьтӥськиз со 10 ар ӵоже, горд сюй басьтӥзы татысь ик, Святогорьеысь.

Быдӟалаезъя черкогурт со вакытэ бадӟым ик

ӧй вал: 1859-тӥ-1873-тӥ аръёсы ортчем переписья, 7 коркан 20 воргоронъёс но 25 нылкышноос улӥллям. Музъем ужен выриллям, кизиллям чабей, сезьы, йыды. Будэтӥллям на кенэм, етӥн. Чорыгаллям, пӧйшураллям, бӧрысьгес ини муш вордӥллям. Революция азьын ни Святогорск волостьын юнманы кутскиз промышленность но: черкогуртын ужазы кирпич но етӥн заводъёс, Кокманын — вина но пияла заводъёс, Валамазын — пияла завод.

Ёрос центрлэн нимыз кӧня ке пол воштӥськылӥз: 1837-тӥ-1935-тӥ аръёсы — Святогорье, 1935-тӥ-1938-тӥ аръёсы — Барышниково, 1938-тӥ арысен — Красногорск. Ёросын улӥсьёс пӧлысь ог 35 процентэз — удмуртъёс, 60 процентэз — ӟучъёс.

— Зэмзэ верано ке, шаерысьтымы уйпал ёросъёсын котьку но ӟучъёс тросгес вал, — вера Анатолий Гончаров. — Уго вӧзамы ик Киров улос ини. Пӧлаз-пӧлаз вань на старообрядецъёс, бигеръёс но мукет калыкъёс. Эшъяськыса улӥськомы.

Вашкала сямен ик, туала красногорскъёс но уло музъем ужен. Туннэ нуналлы отын 7 гурт предприятие ужа. Соос борды 8 фермер хозяйствоос итӥськемын. Жаляса верано, ваньмыз сямен ик заводъёс берло аръёсы пытсаськизы. Валамазын табере куас но уг потто ни. Но ёрослы возиськыны юртто на мувӧй кыскисьёс но нюлэс хозяйствоен вырисьёс.

Эшшо ёрос данъяське адямиосыныз. Татын вордскемын, ужамын но ужало дышетон, тазалыкез утён, культура, гурт хозяйство но мукет удысъёсын бадӟымесь вормонъёс басьтэм муртъёс. Кылсярысь, Кокманысь Сергей Фефилов Правительстволэн Тӧроезлэн воштӥсез вал. Вань малпан: СССР-ысь калык артистка, РСФСР-ысь дано артистка, Антон Чехов тодмо писательлэн кузпалыз Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (1868-1959) Красногорск ёросысь Кокманын вордскемын. Озьы-а — та юанлы тыро-пыдо валэктон ӧвӧл.

Элина Кумачёва

