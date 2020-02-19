Малы киез майталэн миськоно?

Дуннеез кышкатъя выль штаммен коронавирус – сое 2019-nCoV кодэн пусйизы. Нырысетӥ висисьёс тодмо луизы кылем арын декабре Китайысь Ухань городын.

Паласькись висёнъёс миськымтэ киос бордысь но аляло

Туспуктэм басьтэмын politeka.net

Янгыш, пе, кыйёс

Вирус пумен выжыяськиз мукет кунъёсы. Нырысь со вуиз Южной Кореяе, собере Гонконге, Тайване, Таиландэ, США-е, Францие, Австралие… Россиын висьыны усемъёс сярысь ивор вӧлмиз 1-тӥ феврале. Нылмурт но егит воргорон — Китайлэн гражданъёсыз, уло Россиын. Кунамы берытскизы дор палъёсазы шутэтскемзы бере. Ярано, висёнзы лек ӧз ортчы, туннэ соос бурмизы ни.

Коронавирусэз алон вылысь странаямы чурытэсь ужрадъёс ортчо. Кылсярысь, Китайысь Россие лыктӥсь тросэз рейсъёс туннэ дугдытэмын. Ветлэ на меӵак поезд гинэ: Пекин — Москва.

Жаляса верано, выль коронавируслы пумит вакцина кылдытымтэ на. Дуннеысь тазалыкез утёнъя огазеяськон (ВОЗ) шуиз: та вирусэз капчиен кортнаны быгатӥсь нимысьтыз эмъюмъёс ӧвӧл. Китайын шуге-леке вуэмъёсты пыд вылазы султытон вылысь экстракорпоральной мембранной оксигенациез (ЭКМО) куто — вире кислород лэзё.

Зэм, толон-туннэ Таиландлэн минздравез ивортӥз эксперимент ортчытэмзы сярысь. Коронавирусэз, пе, вормыны луэ, ВИЧ-инфек­цилы но пыэдлы пумит препаратъёсты кутыса.

Валамон, тыро-пыдо эмъян амалъёс шедьтон вылысь нырысь ик валано, кызьы кылдӥз та вирус. Выль коронавирус паласькиз, вылды, кыйёслэсь. Китайын соосты сиё — озьы ик базарысь басьтыны луэ.

14 нунал

Шаерысьтымы 20 муртлы лабораториын нимысьтыз эскеронъёс ортчытэмын ни — кышкан вал, коронавирус бордазы кырмиськемын шуыса. Ӧвӧл, вылэм. Соос пӧлысь 16-сэ доразы лэзизы ни.

Кызьы вераз тазалыкез утёнъя министрлэн воштӥсез Мария Галеева, республикаысьтымы больницаос дась таӵе висисьёсты кутыны. Нимысьтыз боксъёс чакламын Паласькись висёнъёсъя элькун больницаын но, солэн ёросъёсысь ёзъёсаз но. Отын эмъюмъёс тырмыт, лабораториосын эскерон ортчытыны, тылы (лёгкие) вентиляция лэсьтыны тӥрлык вань.

Паласькись висёнъёсъя элькун больницалэн валтӥсь врачез Игорь Дьяченко пусйиз: Китайысь, Вьетнамысь, Кореяысь кызыса, кизьнылыса вуисьёсты али нимысьтыз чакласа возё.

— Эскеронъёс возьмато: коронавирус ог 14 нунал ӵоже ватӥськыса улыны быгатэ, — пусйиз Игорь Иванович. — Но ми адямиосты толэзь ӵоже эскериськом.

Озьы ке но ганяк кариськыны уг яра, пе. Уката ик та вакытэ вӧлмыны кутскемын пыэд, кынман висёнъёс. Соос уката лябӟыто кема кыстӥськись висёнъёсын, кылсярысь, астмаен, диабетэн, сюлэм но сэр висёнъёсын курадӟисьёсты, арлыдоосты, нылпиосты.

Специалистъёс верамъя, коронавирусэз дыраз тодманы капчи ӧвӧл — умой-умой со валаське, лабораториын эскеронъёс ортчытыса гинэ. Угось висён котькудӥз борды пӧртэм сямен кутске. Тодметъёсыз ӵемысь тупало пыэдэн, ОРВИ-ен, ОРЗ-ен. Палаське но со та инфекциос музэн ик — омыр, сиён-юон, тусьты-пуньы, ӵушкон но мукет та выллем арбериос пыр.

— Коронавирусэн черламъёс пӧлысь ог 90 процентэз ӝожтӥсько, мугорзы шуак ӟырдаз шуыса, ог 80 процентэз кӧс кызыны кутско, — пусйиз Игорь Дьяченко. — Озьы ик йыр висьыны, поромыны ӧдъя, куд-огезлэн ӧскемез потэ, кӧтыз чутыръяны кутске. Со сяна, кудӥзлэн сюлэмзы зол йыгаськыны, гадь вылзы зӥбыны кутскиз шуыса ӝожтӥськисьёс вань.

Элина Кумачёва