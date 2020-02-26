Лыдӟиськыса бурмо

Алнаш ёросысь Туймыйыл гуртысь библиотекаын та вакытэ 5 сюрслэсь трос книгаоссы. Лыдӟисьёслэсь лыдзэс йылэтон вылысь выль книгаос басьтыны тыршо, пӧртэм ужрадъёс ортчытъяло.

Туймыйылысь библиотекарьёс Л. Лебедев но А. Никонова

Туспуктӥз В. Емельянова

Туймыйылысь библиотекае ӵемгес пырало школаын дышетскись нылпиос но арлыдоос. Библиотекаын ужасьёс Анна Никонова но Лилия Лебедева котькуд пырись шоры капчиен вазисько, кулэезъя кельшымон книга бырйыны юртто. Та вие 800-лэсь трос лыдӟисьёссы. Книгаос, газетъёс но журналъёс ӵектэм сяна, библиотекарьёс компьютерен но ужаны валэктозы. Мылкыд карисьёс отын но бугыръяськыны, асьсэлы кулэ ивор шедьтыны быгато.

— 2014-тӥ арын библиотекаын ремонт лэсьтэмын вал, со дырысен модельной библиотека лыдъяське, — шуэ Анна Никонова. — Азьвыл аръёсы библиотекаямы ӟоскытгес вал. Книга ӝажыос вистӥ калык мырдэм ортчыны быгатылӥз, нош табере милям

2 висъетмы. Одӥгаз залын лыдӟиськыны яратӥсьёс пуко, нош мукетаз пумиськон ӝытъёс радъяськыло.

Вань библиотекаос азе сямен ик, Туймыйыл гурт библиотека азе но куронъёс пуктэмын. Ар ӵоже доразы пырасьёс ӧжытсэ 8 сюрс 800 мурт мед луозы, пе, лыдӟиськыны яратӥсьёслы 13 сюрслэсь трос книга сётэмын медло. Азязы пуктэм ужпумзэс библиотекаын ужасьёс, секытэнгес ке но, быдэсто. 2011-тӥ арысен библиотека ужаны кутскиз «Лыдӟиськыса бурмиськом» проектъя. Таза улон понна нюръяськисьёслэн клубазы пыриськисьёс, соос ваньмыз-ӧвӧлэз 14 кузя, арняяз 2 пол люкаськыло но тунсыко кенешонъёс ортчытъяло. Толэзьлы быдэ библиотекае люкаськыло на гуртысь инвалидъёс. Соос понна «Улон питыран» клуб вань, соин кивалтэ дышетӥсьын азьвыл ужам Тамара Михайловна

Колесникова.

— Писательёслэн котырес лыдпусъёссы луо ке, нимысьтыз адӟытонъёс, викторинаос ортчытъяськом, быгатэммыя коньдон поттыны тыршиськом, — шуэ Анна Алексеевна. —

Ум вунэтӥське гуртысьтымы гожъяськыны яратӥсьёсты но. Кылсярысь, Ольга Васильевна Петрова но Надежда

Михайловна Ардашева кылбурало, пичильтык сбор­ник нергеоссы но вань. Ны­рысетӥ гожтэм чуръёссэс соос библиотекае люкаськем эшъёссы азьын лыдӟо.

Библиотекаын ужасьёс интыязы гинэ уг пуко. Книгаоссэс кутыса, вуо конторае, гараже, фермае, артысь Вишур гуртын улӥсьёс доры но толэзьлы быдэ потало. Кылем ар ӵоже библиотекарьёс асьсэ счётазы 10 сюрс манет люканы быгатӥллям. Со уксёен выль книгаос басьтӥллям. Уг вато: выль книгаоссы тросгес луысалзы ке, лыдӟиськыны яратӥсьёслэн лыдзы эшшо но йылысал, нош али ваненыз буйгатсконо луэ ни.

Валентина ЕМЕЛЬЯНОВА