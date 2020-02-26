Кыӵе кыл курдатэ?

6-9-тӥ тулыспалэ «Дзержинец» лагере бичаськылӥзы «Кебит» проектэ пыриськись удмурт егитъёс. Отын соосты тодмо ӟуч но удмурт писательёс но критикъёс гожъяськыны дышетӥзы. «Кебитлэн» ужез туэ куартолэзе йылпумъяськоз. Соку 500 экземплярен бичет потоз, отчы егит гожъяськисьёслэн устоосыз ужъёссы пырозы. Та сярысь вера проектлэн кивалтӥсез Алина Крестьянинова.

«Кебитын» гожъяськыны дышетскизы

Туспуктӥз Максим Агафонов

— Лабораториын туж трос егит кылбурчиос вал, нош критикъёс туж ӧжыт. Кызьы озьы пӧрмиз?

— Калык «критика» кыллэсь курда вылэм, тросэз уг валало литературной критикалэсь пуштроссэ, кулэлыксэ. Критика — со курлан гинэ, малпало. Асьмелэн критика гожъясьёс ӧвӧлэн озьы пӧрме, дыр. Нош мынам туж потэ вал, егитъёс анализлы мед дышетскозы шуыса, мед валалозы, кызьы шонер гожтоно иворез, веросэз, пьесаез. Туала удмурт газет-журналъёсын туж уг тырмо критической статьяос. Вань огшоры иворъёс. Шуом: «Ижкарын удмурт стендап ортчиз. Туж умой!» Нош гожтоно на вал: Ижкарын удмурт стендап ортчем бере егитъёс куспын споръяськон ӝутӥськиз, кулэ-а возьыттэм учыр сярысь вераны, мар со возьытлык.

— «Кебитын» дышетӥзы тодмо удмурт гожъяськисьёс: Вячеслав Ар-Серги, Пётр Захаров, Алексей Арзамазов, Лариса Марданова но мукетъёсыз. Соос та проект сярысь ма верало? Егитъёслэсь мар ке пӧрмытыны луоз-а, пе?

— Малпасько вал, егитъёслы гинэ «Кебит» пайдаё луоз шуыса, соос сярысь сюлмаськи. Но дышетӥсьёс но сомында мылкыд басьтӥзы. Лариса Марданова татчы лыктэмез азьын бугыръям трос аръёс ӵоже гожъямъёссэ, отысь выль сюжетъёс, дарт басьтэм. Шумпотымон, Алексей Арзамазов егитъёслы вылӥ дунъет сётӥз шуыса. Удмурт гожъяськисьёс сяна, Екатеринбургысь вуэм куноос Ярослава Пулинович но Роман Сенчин ушъязы егитъёсмес, эшшо 3 ар ӵоже но ортчытӥмы ке, пе, «Кебитэз», емышез ӟеч луоз.

— Кызьы йылпумъяськоз «Кебит»? Яке солэн пумыз ноку уз луы?

— Проектлы коньдон утӥ вал, «Таврида Лит» форуме ветлыса. Грант коньдонъя радъяськись ужрадъёс туэ гужем йылпумъяськозы. Соин валче егитъёслэн чуръёсынызы книга потоз. Но Кун Кенешысь ялан ужась комиссиен кивалтӥсь, «Удмурт Кенешлэн» тӧроез Татьяна Ишматова милемлы дурбасьтэ, вераз ни, «Удмурт Кенешлэн» юрттэменыз, ёросъёсы потаны быгатомы. Нырысь ик вуыломы сыӵе школаосы, кытысь «Кебитэ» гожъяськисьёс вуизы. Туэ нош ик, «Тавридае» мыныса, вуоно «Кебитлы» коньдон утыны луэ. Ачим уг тодӥськы, быгато-а ветлыны, но шумпотысал, кин ке мынэсьтым проектме азьланьтыны мылкыд карысал ке.

В. Пантелеева

«Берыктон» ӧрысь дышетӥсь Вера Пантелеева: — «Кебитэ» пыриськыса, мон удмурт егитъёслэсь задор мылкыд басьтӥ, удмуртлыкен данъяськон мылкыдме юнматӥ. Дышетскисьёсы ӟуч, англи, немец, мадьяр кылъёсысь удмуртэ берыкто! Соосын ужамъя ужам потэ. Берыктэм текстъёсысь котькуд чур яке кыл пумысен вераськеммы, споръяськеммы, удмурт эквивалент утчаммы тужгес но пайдалыко вал.

«Критика» ӧрысь дышетскись Евгений Александров: ________ — Ӟуч писатель но критик Роман Сенчин но удмурт тодосчи Виктор Шибанов дышетӥзы милемыз произведение шоры пӧртэм сямен учкыны. Милемлы зол критикъёслэсь гожъямъёссэс лыдӟыны ӵектӥзы. Критик луыны капчи ӧвӧл — туала тенденциосты шӧдоно, ваньмыз шоры «сазь йырын» учконо. Мон ИжГТУ-ын дышетскисько бере, литература сярысь вераськонъёс, адямиосын пумиськонъёс уггес тырмо.

Лукерья Шихова



