Кытӥ лоба сапсан?
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Лыжня вылын ӵошатскон пӧзьыку, куспазы вожвылъяськизы Красногорск ёросысь пиналъёс но. Соос понна «Удмурт дунне» газетлэн редакциез визь сынан шудон дасяз.
Ёросъёсы лыдӟисьёсын пумиськонъёсы потаку, ӵемысь брейн-ринг ортчытъяськомы, но татын нырысьсэ шаертодонъя но газетмылэн историезъя юанъёс ӟуч кылын чузъяськизы, угось люкаськем пиналъёс пӧлысь туж ӧжытэз удмурт сямен валало. Озьы ке но шудон соослэсь мылкыдзэс лӧпкытӥз, вормон понна нюръяськон тунсыко пӧрмиз.
Командаос асьсэлы удмурт нимъёс малпазы. Озьы вожвылъяськизы Красногорск школаысь «Вукузё» но «Удмурт пиос», гимназиысь «Лымыпог» но «Пельняньёс», Дёбы гуртысь «Кизилиос».
Брейн-ринг 3 люкетлэсь кылдӥз. Нырысь ик эскеримы, макем ӟеч пиналъёс тодо Удмуртилэсь историзэ. Элькунмылы 100 ар тырме бере, верано вал, кыӵе арын вань удмуртъёслэн нырысетӥ съездзы ортчиз, кыӵе югдытӥсьёс элькунмес кылдытон бордын тыршизы, кыӵе город нырысетӥ шоркармы луиз…
Шудонэз азьланьтӥзы «Удмурт дунне» сярысь юанъёс. Визьзэс сынаса, пиналъёс газетмы сярысь трос выльзэ тодӥзы. Туж тунсыко соослы потӥз туспуктэмъёсын задание. Даур ӵоже газет бамъёсы трос туспуктэмъёс печатласькылӥзы ини. Нылпиос азе 4-зэ понӥмы, тодоно вал, кыӵе аръёсысь та суредъёс: кутъёсын крестьянъёс гожъясько, музъемез туала комбайн гыре…
Пумаз ини адӟеммы потӥз, макем ӟеч пиналъёс тодо ас ёроссэс: спортсменъёссэс, татын улӥсь тылобурдоосты. Паймоно кадь, но ӵапак таиз раунд пиналъёслы тужгес но секытэн сётӥськиз. Кылсярысь, Удмуртиын Красногорск палъёсын гинэ сапсанъёс уло, та сярысь
1 команда гинэ тодэ вылэм, черкогуртазы вордӥськем егит биатлонист Иван Колотов сярысь но тросэз ӧвӧл кылылӥллям.
Брейн-рингез учкыны черкогуртын улӥсьёс но лыктӥллям. Кутсконаз керпотыса шып пукизы кадь, нош берло шудон ӧре зымизы, куспазы шонер валэктон утчазы, споръяськизы, нылпиосын ӵош тодэм юанъёслы шумпотӥзы.
Нош макем сюлмаськизы, вормисьёсты ялонэз витьыса. Жюри йылпумъянъёс лэсьтыку, пиналъёс матысьгес тодматскизы удмурт егитъёслэн улон-вылонэнызы: «Шунды» огазеяськонлэн уженыз но «Удмурт дуннелэн» «Дарт» приложениеныз.
Быдэс шудонзэ Дёбы школаысь «Кизилиос» ваньзэс азьпалтыса мынӥзы, но берпуметӥ люкетаз Красногорск школаысь «вукузёос» вормонэз кайпалтӥзы. Соослы ик редакция книгаос кузьмаз, вань пиналъёс доразы ческыт «Удмурт дунне» шоколадэн кошкизы.
Мария Емельянова
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