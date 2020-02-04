Кызьы музъемлэсь пайда поттоно?

Фермер луыны я гуртоосын огазеяськыны но кооператив кылдытыны мылкыд карисьёслы Гурт удысъя но сиён-юонъя министерство туэ висъяны чакла ог 120 миллион манет.

Шаркан ёросысь фермер А. Широбоков

Туспуктэм: Шаркан ёрос администрация

2019-тӥ арозь бусы кизьыны, буш музъем вылын гид пуктыны, теплица ӝутыны, пудо вордыны ӧдъяны нокин субсидия ӧз висъялля. Юрттэт грант чотын сётӥськылӥз сокугес гинэ ужаны кутскем фермеръёслы но кӧня ке ар ӵоже ни быдэс семьяен ужась фермеръёслы. Сыӵе дыръя одно лыдэ басьтылӥзы фермеръёслэсь пудо лыдзэс, техниказэс, музъемзэс. Нош мар кароно, номырид но ӧвӧл на ке? Ог 1 миллион гектар котыр музъем буш ук, малы сое утялтыны вань мылкыд карисьёслы сётонтэмез?

Таӵе юанъёс кылдэмен, миым Гурт удысъя но сиён-юонъя министерствоын «Агростартап» проект кисьмаз. Отын дышетскизы фермер луыны вань мылкыд карисьёс. Соос «Агростартап» программая 46 грант утыны быгатӥзы. Министр Ольга Абрамова пусъемъя, коньдон вылэ берыктоно ке, со 116,5 миллион манет луэ. Со сяна, эшшо 34,2 миллион манет сётӥськиз гурт кооперативъёс кылдытыны. Миым люкылэм грантъёслы луыса усьтӥськизы 38 фермер хозяйствоос, кылдӥзы

86 ужан интыос. Туннэ ваньзы пуктӥсько, пудо но техника басьтонэн выро, проектъёссэс быдэстон бордын ужало. Кылсярысь, Шаркан ёросын кылдӥз 3 кооператив но 4 выль фермер. Ваньзылы сюрес лёгись луиз Антон Широбоков — пудо сиён дасян вылысь пресс-подборщик басьтӥз ни, табере герефорд выжыысь скал вордыны малпа. Гид дасяз ни. «Агростартап» программатэк фермер луыны мыным ӧй кылдысал, шуэ.

Егитъёс уж борды дӥсь­тыса кутско. Грантлы луыса Дэри ёросысь Владимир Баталов сӥльлы пудо будэтэ. Басьтӥз МТЗ-82 трактор, пресс-подборщик, пудо сиён дасян комбайн. Алнаш ёросысь Александр Белкин куашкам фермаез выльдэ, отчы 20 йыр скал пыртоз, йӧл сӥятон танк пуктоз. Дэбес ёросысь Илья Шкляев 15 йыр сюро таза пудо вуттӥз, чакла басьтыны косилка, пудо сиён дасян техника.

О. Абрамова

Гурт удысъя но сиён-юонъя министр Ольга Абрамова:

— 2020-тӥ арын фермеръёслы ӝутӥськыны 228 миллион манет висъяськоз. Йӧл но пудо вордон бордын ужась фермеръёслы грантлэн быдӟалаез 5 миллион манетозь вуыны быгатоз. 2018-тӥ арын сярысь, со 2 миллион манетлы уногес. Мукет удысъёсын ужаны малпасьёс 1,5 миллионысен 3 миллион манетозь басьтыны быгатозы.

Фермер луон понна мар бордысен кутскыны паймисьёслы министерство туэ но дышетон радъяны чакла. Семинаръёс 20-тӥ февральысен кутскозы. Ваньмыз дунтэк.

Кылем арын сямен ик, семинаръёсын саклык висъяськоз теорилы но, практикалы но. Озьыен, рос-прос валэктозы но адӟытозы, кызьы фермер хозяйство но кооператив кылдытоно, кызьы гожтоно бизнес-план но инвестициос шедьтоно, кызьы ыштонъёсты кулэстоно, кызьы бизнесэ понэм уксёез ӝог берыктоно…

Ольга Абрамова пусъемъя, котькуд дышетскисьлэсь проектсэ эскерозы. Устоосызлы «Агростартап» программая удалтоз грант басьтыны, со уксёен быгатозы фермер хозяйствозэс я кооперативзэс ӝутыны. 2020-тӥ арын чакламын 120 миллион манетэз грантлы люкылыны. Озьы шаерамы усьтӥськыны кулэ 36 выль фермер хозяйствоос но кооперативъёс. Кылем арын трос куриськонъёс вуэмын вал Дэри, Шаркан, Пичи Пурга, Алнаш, Эгра ёросъёсысь. Туэ вань ёросъёсысь 100 мурт куриськиз ни.

«Агростартап» программая дышетонэ пыриськыны мылкыд карисьёслэсь куриськонъёссэс куто министерство бордын ужась Консультационной центрын. Телефон: 902-830.

Елена Сараматова