Удмуртиын «Калашников» фильмлэн премьераз ортчиз

20-тӥ февральысен Россиысь кинотеатръёсын учкыны луоз «Калашников» художественной фильмез (12+). Дано конструкторлы сӥзем киноез бадӟым экран вылын нырысь ик возьматӥзы Удмуртиын.

Фильмысь суред

Огшоры пияш

15-тӥ тулыспалэ Ижысь «Киномакс» кинотеатре люкаськизы Михаил Тимофеевичен ӵош ужам адямиос, пыӵал тӥрлык поттон удысысь ветеранъёс, кивалтӥсьёс. Иже вуиз фильмлэн режиссёрез но продюсерез Константин Буслов.

Киноын возьматэмын Михаил Тимофеевичлэн егит дырыз: войнаын танкист луыса ожмаськемез, сӧсырмемез, Казахстанысь Матай станциын ужамез, Алексей Судаев но Василий Дегтярёв дано оружейникъёсын пумиськемез. Дырын-дырын возьматъяло конструкторлэсь покчи дырзэ, дор палъёссэ — Алтайысь пичи гуртэз. Ми адӟиськом, кызьы институтын дышетскымтэ пияш, сюлмысь тыршыса, дано конструктор луэ но дунне вылысь самой тодмо пыӵалэз кылдытэ. Автомат лэсьтэмез понна М. Калашников 1949-тӥ арын Сталин нимо премия басьтӥз.

— Сыӵе дано адямилэн улон-вылонэз сярысь 1 но ӝыны час куспын вераны уг луы, — вера К. Буслов. — Валаны кулэ: та документальной фильм ӧвӧл. Озьы ке но ми тыршим фильмез улонлы тупась карыны. Милемлы юрттӥзы Михаил Калашниковлэн тодэ ваёнъёсыз, пӧртэм документъёс. Визь-кенеш ялан сётъязы конструкторлэн нылыз Елена Михайловна но «Калашников» концернысь консультантъёс. Нырысь ик мон тырши возьматыны фронтын ожмаськем огшоры пияшлэсь будэмзэ. Вераны, кызьы со вордскем музъемзэ утьыны, калыклы пайда вайыны тыршиз.

Киноез пуктӥзы Санкт-Петербургын, Торжокын, Крымын, Москва, Калуга но Тверь улосъёсын. Егит М. Калашниковлэсь рользэ шудӥз Юрий Борисов, М. Калашниковлэсь Екатерина Моисеева кышнозэ — Ольга Лерман. Со сяна, пыриськизы тодмо актёръёс Артур Смольянинов, Валерий Баринов, Виталий Хаев. Сценарий гожтӥсьёс пӧлын — Сергей Бодров-старший, со ик картиналэн огез продюсерез луэ.

Пӧсекъясь но лачмыт

Премьера бӧрсьы учкисьёс мылкыдъёссэс шараязы. Тросэз огкылысь шуизы: туж оскымон возьматэмын война вакыт, адямиослэн улонзы. Ваньмызлы кельшизы валтӥсь героез шудӥсь актёр, крезьгур, декорациос.

Елена Михайловна Калашникова вера:

— Атайме но анайме экран вылысь адӟыкум, пӧртэм мылкыдъёсы кылдылӥзы. Оскиськод но, уд но кадь. Дырын-дырын потэ, мар ке уг тырмы шуыса, мар ке но ватсасал на. Но та кино мон понна лэсьтэмын ӧвӧл, со калыклы пуктэмын — медам соос вунэтэ М. Калашниковез, солэсь ужзэ. Туж шумпотӥсько, киноез атаеным ӵош ужам ветеранъёс учкизы шуыса. Оскисько, фильмын возьматэм егит герой соослы тодэ вайытоз зэмос адямиез.Та художественной фильм ке но, сямыз зэмос возьматэмын. Со сюлмо, кужмо адями вал. Фильм возьматэ: автоматэз атай шуак-дуак ӧз кылдыты, со понна трос ужано, трос шуг-секытъёс пыр потоно луиз.

Киноез дунъяз Удмуртиысь мукетыз дано оружейник — Ижысь механикая заводысь валтӥсь конструктор Владимир Ярыгин.

— Михаил Тимофеевич туж лачмыт адями вал. Фильмын возьматэмын, кызьы со пӧсекъяса ӧсэз йыг! гинэ пытсаса кошке. Улонын со озьы ӧз карысалыз, дыр. Но солэн сюлмыз зэм но ӟырдыт вал, нылпиез сярысь кадь, со ужез сярысь сюлмаськиз, — вераз Владимир Александрович.

Кема аръёс ӵоже Михаил Тимофеевичен ӵош ужам Иван Егорович Дерюшевлы но «Калашников» яраз. Конешно, улонын кадь ваньмыз возьматэмын ӧвӧл, шуиз конструктор. Озьы ке но автоматлэн кылдэмез син азе умой пуксе.

Киноез учкыны вуылӥз Удмуртилэн Тӧроез Александр Бречалов. Со тау кариз фильмез лэсьтӥсьёслы Михаил Тимофеевичлэсь нимзэ данъямзы понна.

Виктория Крамова