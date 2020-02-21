Кун Дума анай капиталэз кутонъя законэ воштонъёс пыртӥз
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Кун Дума 3-тӥ лыдӟемен анай капиталэз кутонъя законэ воштонъёс пыртӥз. Та понна 397 депутат дурбасьтӥз, соос пӧлын «Огъя Россия» партиысь вань депутатъёс.
Фракцилэн законъёсты кылдытонъя кивалтӥсезлэн нырысетӥ воштӥсез Андрей Исаев вераз, та законлы кичӧлтӥсь луиз Россилэн Президентэз Владимир Путин.
«Крепкая семья» проектлэн координаторез Ольга Окунева верамъя, анай капиталлы сертификат ӝоггес лэсьтӥськоз, документъёсты бичаны капчигес луоз.
Семьяослы таӵе юрттэт уката кулэ, угось берло дыре вордӥсь нылпиослэн лыдӟы ӧжыт.
«Крепкая семья» проектлэн Удмуртиысь координаторез Татьяна Чуракова верамъя, кылем арын шаерамы 14 сюрс 698 пинал вордӥськиз, туэ январь ӵоже — 1 сюрс 256.
Огъя учыръёсы анай капиталэз семьяос улон интызэс умоятонлы, нылпиоссэс дышетонлы, озьы ик толэзьлы огпол сётӥськись выплата басьтонлы куто. Со зол юрттэт, — шуиз Т. Чуракова.
Сергей Захаров
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