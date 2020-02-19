Кунгож сьӧрын изьыез воштоно

15 ар пала ни Удмуртиысь армянъёслэн «Урарту» огазеяськонэнызы быгатыса кивалтэ Мнацакан Аракелян. 1983-тӥ арын сентябре шаермы сое пумитаз лымыен-зорен. Соку сельхозинститутэ дышетскыны лыктэм пияш малпаз вал: диплом басьто но берен кошко. Маиныз бордаз кыскиз сое Удмуртия? Кызьы туннэ армянъёс шаерамы уло?

«Вардавар» праздник дыръя

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— Поездлэн укноез пыр ик адӟи: Удмуртиын кезьыт, пурысь, — шуэ Мнацакан Меружанович. — Нош мон вакчи саесо дэремен но сандалиен. Пумитаз агае — со вакытэ со улэ но ужа вал Кезын. Дӥсяз, дораз нуиз. Нош гуртын сюресъёс кӧшкемытэсь — нӧдӥд ке, уд поты ни. Уг ваты: мон кышкатскемын вал.

Лыктыкум ӟуч кылэз туж шуген валасько вал, но математикаез ӟеч тодӥ. Эшшо нюръяськонъя спортъя мастер вал ни. Сельхозинститутэ пырыны лыктӥ но, отысь тренер, монэ адӟыса, ӧжыт гинэ ӧз ньыльпыдъяськы: тон ми дорын дышетскиськод ни, пе. Дышетски мыло-кыдо, эшъёсы соку ик кылдӥзы. 2-тӥ курсысен мон студентъёслы физкультурая урокъёс нуыны кутски ни, уждун но тупатӥзы. Бен, ӟуч кыллы кема ӧй дышы — занятиосты ӵемысь кельтылӥ угось, спортзалын дырме ортчытъяй.

Удмуртиын вордскизы ни мынам пиосы. Армение мынӥськом ке, ог 2 арня ортчыса, юаны кутско: ку доре бертом? Соослэн дорзы — Удмуртия. Семья кылдытэммы бере ӟуч песянай дорын патерын улӥм. Со милям воксё асьмелэн кадь луиз. Милемыз кузпалыным киное лэзьылэ вал, пиналъёсынымы ачиз кыльылӥз. Соин ик Армениын песянаймы пиосмес вешаны ӧте ке, таосыз пумитаз вераллязы: милям песянаймы Фаяпай.

Кытын вордскид, отысь музъемлы, вулы, омырлы, шундылы дышиськод. Соин ик адямиосты уг яра люкыны: кузы сьӧд яке тӧдьы, синъёссы сюбегесь яке паськытэсь. Малпасько, ӟеч адямилэн национальностез ӧвӧл.

— Нош кӧня армянъёс туннэ уло Удмуртиын?

— Ми палась Удмуртие лыктыны кутскизы 1961-тӥ ар бере — армянъёс ӝутылӥзы фермаос, культурая юртъёс, улон интыос. Оглом араз 2-3 сюрс мурт ужаны вуылэ вал. Нош 1991-тӥ ар бере Армениын улон секыт луыса, тросэз семьяен-семьяен татчы вуыны кутскизы. Туннэ ми палъёс ог 3 сюрс 800 пала лыдъяськиськом. Но 2010-тӥ ар бере лыктӥсьёс нош ик кулэсмизы. Кошкисьёс тросгес. Кошко Краснодар улосэ, Крыме. Удмуртиын, пе, кезьытгес потэ.

Урарту» огазеяськонлэн кивалтӥсез Мнацакан Аракелян

Нош историез тодэ ваёно ке, Удмуртиысь парти­лэн об­комезлэн 2-ез секре­тарь­ёсыз армянъёс вал:

1923-тӥ-1924-тӥ аръёсы — Дереник Захарович Апресян,

1933-тӥ-1935-тӥ аръёсы — Сурен Петрович Акопьян.

Туннэ Удмуртиын улӥсь армянъёс пӧлысь ог 20 процентэз — интеллигенция. Вань дышетӥсьёсмы, эмъясьёсмы, вылӥ дышетон заведениосын преподавательёсмы, кӧня ке мурт

югдурез утён удысын но тырше. Но 60 процентэз армянъёс — лэсьтӥськисьёс. Тодам вайисько Удмуртилэн президентэзлэсь Александр Волковлэсь кылъёссэ: «Мон вазисько армянъёслы, соос лэсьтозы!»

Удмуртия — одӥгез тужгес шыпытэз улос, удмурт калык — ужась, эшъяськыны быгатӥсь. Милемлы Удмуртиын оско, культурамес, сям-йылолъёсмес утьыны луонлыкъёс сёто. Соин ик ми пунэмзэ ӟечен гинэ берыктыны турттӥськом. Угось ӟеч лэсьтэмез вунэтыны

уг яра — сотэк со выльысь уз берытскы. Но урод лэсьтэмзэс но тодын возёно, мукетъят нош ик вӧсь карыны медаз быгатэ ни шуыса.

Кӧня ке ар ӵоже ни, нациосын ужан политикая азьвыл министрлы Владимир Завалинлы сӥзьыса, шашкиен шудонъя вожвылъяськон радъялляськом. Туэ отчы 16 калыкъёс, 29 команда, пыриськиз! Февраль толэзе ортчытом футзалъя вожвылъяськон. Иракысь, Иранысь но Сириысь командаос но отчы пыриськыны мылкыдзэс веразы ни. Тазэ ӵошатсконмес сӥзиськом Александр Волковлы. Ӟеч адями ноку уз вуны. Сомында со лэсьтӥз Удмуртиын калык кусыпъёсты юнматон понна! Эшъяськон юртэ табере ми ваньмы тэриськом — со понна дун но чик уг куро. Нош азьло арендалы толэзяз 50-60 сюрс манет быдтӥськом вал.

— Армянъёслэн Ижын асьсэлэн черксы но табере вань.

— 3 ар куспын сое ӝутӥм — вань лулмес-сюлэммес поныса. Отын быдэс комплекс пӧръямын: храм вӧзын ик сылэ Турциын армянъёслы пумит геноцид дыръя быремъёслы синпелет, Арарат гурезьлэн пичияк копиез, Армениысь котькуд городлы сӥзьыса, фонтанъёс лэсьтӥм. Но ас поннамы гинэ та бордын

ӧм выре — Удмуртиын улӥсь вань калыкъёс юрттӥськизы. Кылсярысь, удмуртъёс синпелет котыре писпуос мерттӥзы, таджикъёс азбаре 100 роза выжыятӥзы, ӟучъёс, украинъёс милемын ӵош брусчатка тыризы.

1994-тӥ арын Удмуртиысь армянъёс кылдытӥзы «Урарту» общественной огазеяськонзэс. 1995-тӥ арысен ужа воскресной школазы — отын вань мылкыд карисьёс дышетыны быгато армян кылэз но литератураез. Арлы быдэ 24-тӥ апреле «Урарту» радъя 1915-тӥ арын Турциын геноцид дыръя бырем армянъёсты буре ваён митинг.

Тужгес пусйымонэз: черке кирос поныны, сюсьтыл пуктыны армянъёс гинэ уг ветло — нуналлы быдэ пырало удмуртъёс, ӟучъёс, украинъёс, белорусъёс, грекъёс но мукетъёсыз.

Храмын ик ужа вос­кресной школа, усьтэмын крезьгуръя класс, библиотека.

— Пиналъёсты мыло-кыдо-а дышето кылдэс, чаклало сям-йылолъёстэс?

— Ог 50 процентэз нылкышноосмы уг ужало — дорын пиналъёсты будэто. Таӵе семьяосын сям-йылолъёсты, кылэз утьыны капчигес на. Но нылкышно ужа ке, пиналъёсыз ӵукнаысен бер ӝытозь нылпи садын, школаын, библиотекаын. Соку югдур секытгес. Азьло милям Ижын ӧй вал анай кылзэс тодӥсьтэм армян пиналъёслы классмы — табере усьтӥм ни. Со дыре ик куд-ог пиналъёсмы туж чылкыт верасько удмурт кылын. Общество пиналъёсты будэтонын бадӟым инты басьтэ. Соин ик шӧдӥськом: пиналъёсмы пумен татысь вань пиналъёс кадь малпаськыны кутско ни. Бен, валэктыны турттӥськом ик: армянъёс понна анай — инмар интыын. Воргоронъёс тодо: кышнодэ эксэй кышноез кадь возёно, соку гинэ тон ачид но эксэй луод. Арлыдоос сярысь сюлмаськоно. Мынам пиналъёсы, кылсярысь, адӟыса будӥзы, кызьы атае доре пыре ке, мон солы кылиськыны юрттылӥ. Табере соослэн но мыным юрттӥськемзы потэ.

Берло дыре гинэ Удмуртиысь 7 армян нылъёс ӟучъёслы, удмуртъёслы бызизы, 13 армян пиос ӟуч, удмурт кышно басьтӥзы. Песянай-песятайёсмы таӵе семьяослы дур ӧй басьтысалзы. Туала вакытэ ум алӥське ни — яратонзы мед луоз, ог-огзылэсь сям-йылолъёссэс гажаны мед быгатозы. Выжыея кытысь луисько, со гуртамы та вакытлы ог 12 процентэз пиналъёс тӧдьы куо, чагыр синмо ни. 4 удмурт кенъёс Армение улыны кошкизы. Одӥг пол армян нылкышнолэсь юри исаса юай: я кыӵе ини тӥляд удмурткады? Со лек вазиз ук: кыӵе удмуртка, со милям нылмы! Удмурт кенъёсты Армениын ярато. Кенъёслы но кельше кадь — татчы берытскыны уг курисько. Отысь нылъёсын-нылкышноосын туж ӝог эшъясько.

Армянъёс 300 ар ӵоже ни ӟуч калыкен уртче уло. Асьмелэн осконмы гинэ но одӥг!

Элина Кумачёва

