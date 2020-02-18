Куиськон — туала искусство

«Пельняньлэн калыккуспо нуналэз» фестиваль улсын Ижкарын арня ӵоже пӧртэм мастер-классъёс ортчылӥзы.

А. Вахрушева кисен пумиське

Туспуктӥз Чудья Жени

Туризмъя но киужъёсъя элькун центрын дышетӥзы ӵушконъёсты трафаретэн чеберманы, чыртывесь лэсьтыны но мукет киужъёсын вырыны. Кисен (бёрдо) пунӥськонъя мастер-классэ лыктыса, пайми: пунӥськыны монэ дышетӥз яркыт-вож гындэм йырсиё егит кибашлы.

Калык киужъёсын 23 аресъем Алина Вахрушева ог 3 ар ӵоже выре. Шаркан ёросысь Гондырвай гуртысь нылаш школаез йылпумъямез бере Ижысь кооперативной техникуме пыриз, дизайнерлы дышетскиз. Уж утчаны ӧдъяз — соку тодмоосыз ӵектӥллям Туризмъя но киужъёсъя центре куриськыны.

— Куиськись кышномуртэз нырысьсэ адӟи, центре вуыса, — маде Алина. — Семьяям калык киужъёсын нокин уг выры. Мыным шуизы: эскеры, ужед пӧрмиз ке, ми тонэ кутом. Куиськыны ӝог-ӝог гинэ дыши, ог толэзь ӵоже. Малпасько, куиськон — туж туала искусство. Мыным туж яра ӝуткаськыса куиськыны. Пужы бичаку, лэчыт визь но кулэ луэ, буёлъёсты но шӧдоно, быгатыса быръёно. Мынам дышетӥсьёсы но — центрысь кибашлыос — туж ӟечесь, котьку юрттыны дасесь. Уже туж яра, коллективамы но ваньзы ог-огзэс гажало.

Куиськем сяна, Алина пластиклэсь весь лэсья — соосты бырттылэ гындыса пунэм (дреды) йырсияз. Озьы ик нылаш гындэм гонлэсь шудонъёс, брошкаос лэсья. Та ужлы ас кожаз дышетскем, вотэсысь учкем, кызьы гонэз гындоно, чебер арбериос пӧрмытъяно.

— Таин ваньмон дыръям вырыны яратӥсько. Кӧня ке ужен огдыре выреме луэ: киужме лэсьтӥсько, сериал учкисько, чай юисько, коӵышме маяллясько на, — серекъяса вера нылаш. — Пудо-животэз яратӥсько, дорам пуны, коӵыш, хомяк но чорыгъёс уло.

А. Вахрушева уж дураз ортчытъя гындэм гонлэсь синпель арбериос лэсьтонъя мастер-классъёс, калыкез куиськыны дышетэ.

— Адямиос, куиськон станок сьӧрын монэ адӟыса, нырысь паймо. Йырсие аспӧртэм угось, ялан вошъясько: я лыз, я ӵуж, я вож луэ, я пунэмын, я бабыльтэмын, — вера Алина. — Но адямиослы яра. Ваньзы шуо: ой, кыӵе чебер! Нокин уг зульы, нылъёслы гындэм йырси уг тупа шуыса. Ваньзы ушъяло: ӟечок, калык киужъёсын выриськод! Мон яркыт буёлъёсты пичи дырысеным яратӥсько. Нырысь йырсиме буясько вал, собере дредъёс лэсьяны ӧдъяй. Ӵыжы-выжыосы дышизы ини. Куиськонэн вырыны кутски но кӧня ке ачим но воштӥськи. Али мыным сайкытгес, гань-ганьгес буёлъёс но ярало ини.

Ужам сяна, Алина заочно амалэн дышетске Удмурт кун университетысь Искусствоосъя но дизайнъя институтын, калык творчество сярысь тодон-валанзэ будэтэ. Ӝоген дышетсконзэ йылпумъялоз, али дипломной ужзэ дася: дӥсьлы дэра куэ. Ваньмон дыръяз нылаш картэныз ӵош компьютерной шудонъёсын шудыны яратэ.

Анастасия Шумилова