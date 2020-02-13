Концертэн гинэ сюлэм уг буйга

2012-тӥ арын «Гуртысь эмчи» кун программа ужаны кутскем бере гуртоос шумпотӥзы ни вал, табере врачъёслы ёрмон быроз шуыса. Бордаз итӥськиз на «Гуртысь фельдшер» программа. Нош Кизнер ёросын али ке но врачъёслы ёрмо.

Синяб-Бӧдья гуртысь выльдӥськем клуб

Туспуктэм: «Зори Кизнера» культурая юртлэн архивысьтыз

«Гуртысь эмчи» программая гуртэ лыктэм 50 аресозь врачъёслы 1 миллион манет сётӥське. Та аръёс ӵоже Кизнер ёрос больницае 17 мурт вуиз. Валтӥсь врачсы Александр Гайнцев, вордскем Башкиризэ кельтыса, ӵапак со программая Кизнере выжыяськиз. 8-эз егит врачъёс ужаса но ӧз вуттэ — бӧрсьысь бӧрсе пинал вайизы. Куд-огез воксё но уже потыны уг медо, шуо, городэ квартираос басьтӥллям. 2-ез кемалась Иже кошкизы ни, уксёзэс кунлы берен берыктыса. Али ёрос больницаын 4 специалистлы кулэясько.

Кизнер ёросын югдурез ӧз тупаты «Гуртысь фельдшер» кун программа но, таизъя гуртэ ужаны лыктэм фельдшерлы 500 сюрс манет сётыны сӥзизы ке но. Валтӥсь врачлэн воштӥсез Ольга Алексеева пусъемъя, Айдуан-Ӵабья гуртын ог 8 ар фельдшер ӧвӧл ни, Тыжмыйыл гуртын 2014-тӥ арысен медпунктсы буш, Синяр-Бӧдья гуртын кыкетӥ арзэ кытын эмъяськыны паймо. Нырысетӥ 2 гуртъёсы, оло, «Гуртысь фельдшер» программая кин ке но ужаны лыктоз шуыса оскон вань ай. Татын гуртъёс бадӟымесьгес, улон инты но висъяны быгатозы. Нош Синяр-Бӧдьяе кин ке выжыяськоз меда? Таиз гурт угось «Гуртысь фельдшер» программалэн куронъёсызлы уг тупа. Улӥсез отын ог 150 сяна ӧвӧл. Школа, нылпи сад олокӧня ар талэсь азьвыл пытсамын. 3 пиналъёссэс Вуж Бӧдья гуртысь школае нулло. Фельдшерзы Кизнер каргуртэ выжыяськиз, интыяз нокинэ ӧз шедьтэ, озьы медпунктсы пытсаськиз.

Клубез усьтон дыръя

Туспуктэм: «Зори Кизнера» культурая юртлэн архивысьтыз

— Свердлов нимо колхозамы майбыр улӥськом вал ай, — шуэ клубен кивалтӥсь Людмила Тютина. — Фермаын ог 200 йыр скал вордӥзы, мукет пудо, парсь. Колхоз гуртэз возьылӥз, клуб, медпункт пуктӥз. Калыклы уж сюрылӥз.

2000-тӥ аръёсы колхозлэн кузёосыз вошъяськыны кутскизы, хозяйствоез банкрот каризы. Со дырысен гуртын пудо бӧксэм куара

уг кылӥськы. Калык пазьгиськыны кутскиз. Вичурка гуртысь «Новый путь» колхоз али ог 300 гектар музъемез утялтэ, но гуртысь калыклы, магазинын, клубын но библиотекаын сяна, ужан инты ӧвӧл. Ярам, клубмес кылем гужем гуртысь культурая юртъёсты выльдон программая тупатъязы. Вӧлдэтсэ, выжзэ, укнооссэ, сценазэ 1,5 миллион манет тыр кыӵак воштӥзы. Но шулдыръяськыса, концерт пуктыса гинэ сюлэм уг буйга — быдэс гуртэн медпункт понна бӧрдӥськомы. ФАП-мы вуж ни, пуэн эстӥське, соин но отчы ужась уг сюры, дыр.

Калыкез уже интыянъя службалэн порталэз ивортэмъя, шаерысьтымы больницаосын 371 эмъясь уг окмы. Тужгес лэчыт югдур терапевтъёсын но педиатръёсын —

190 врач кулэ. Со сяна, уг тырмы 97 стоматолог,

31 хирург, 27 анестезиолог, 25 гинеколог, 23 невролог,

12 травматолог но мукетъёсыз.

Туэ гуртазы медпункт пуктыны сӥзизы вал. Но талы гуртоос тыро-пыдо шумпотыса ӧз вуттэ — кылӥськиз: медпункт пуктонэз 2023-тӥ арлы кельтыны медо. Ёрос больницаысь валтӥсь врачлэн воштӥсез Антон Зотов верамъя, Крым-Слудка гуртын медпунктсылэн липетэз кылем арын куашказ, выжез быриз. Тупатъяса сое толыкез уз луы ни. Крым-Слудкаын улӥсез, Синяр-Бӧдьяын сярысь, чараклы уногес. Школазы, нылпи садзы вань. Али огдырлы школалэсь огзэ сэрегзэ медпунктлы висъязы. Соин ик Крым-Слудкае нырысь ик медпункт пуктыса умойгес луоз, шуэ Антон Михайлович. Со сяна но, ёросын медпункт возьмасьёс вань — Кибъяе но Лака-Тыжмае матысь дыре пуктӥськоно. Берлоез Кизнер каргуртлы матын, отын улӥсез арлы быдэ йылэ — али ог 800 кузя. Антон Зотов верамъя, тупатъямез возьма на гуртъёсысь эшшо 5 фельдшер-акушер пункт.

Елена Сараматова