Ки бервылыз — инсьӧрын

Сергей Баженов 73 арессэ тырмытӥз ни. Но туннэ но со ӵукналы быдэ уже мынэ — Ижысь радиозаводын валтӥсь инженер луыса тырше. Ӥӧн-йӧн вамышъя, ӝот-ӝот вераське. Мар солы юрттэ егит возиськыны?

С. Баженов

Элина Кумачёва

Вордскиз Германиын

Воргоронлэн паспортаз гожтэмын: вордскиз ГДР-ысь Луккенвальдеын. Зэмзэ но, югыт дуннеез со адӟиз фашистъёслэсь мозмытэм немец городын 1946-тӥ арын. Анаез но атаез отчыозь вуиллям Быдӟым тыложен ӵош.

— Но выжыосыя мон чылкыт удмурт, — шуэ воргорон. — Анай-атае Балезино ёросысь Борисгуртысь. Кузпалъяськемзы бере ик атайме армие басьтӥллям. Отысь бертон дырыз вуэ вылэм ини — кутскем финъёсын ожмаськон, собере — Быдӟым тылож. Озьы со 2 ож пыр потэмын. Анае Быдӟым тыложе радист луыса куриськем. Вой­наын анай-атае пумиськиллям — частьёссы огвакытэ артэ луиллям. Анае выжем атаелэн частяз. 1945-тӥ арын 9-тӥ май бере но атайме соку ик лэзиллямтэ на, анае соин ӵош кылем. Озьы мон мурт шаерын вордскиськем.

Сергей Баженовлэн пинал дырыз ортчиз ни Люк черкогуртын. Атаез физикаен но математикаен дышетӥсь вал, анаез — библиотекарь. Сергей бӧрсьы будӥзы на выныз но сузэрез. Семьяязы 5 пинал вордскем вылэм, но 2-ез пичиысен кулӥллям.

— Библиотекаын одӥг лыдӟымтэ книгае но ӧй вал ни, дыр, — тодаз вае Сергей Васильевич. — Кӧня пол монэ поттазы уйин шобрет улысь — фонарикен лушкем лыдӟиськыса кылльылӥ. Ма, тунсыко книга шеде ни ке, тодэм потэ ук, маин со йылпумъяськоз…

Заводын — 50 арлэсь ятыр

Школа бере С. Баженов дышетскиз Ижысь механикая институтын — радиоаппаратура поттӥсьёсты дасянъя факультетын. Школаын сямен ик, татын но уката кельшылӥзы математика, черчение предметъёс. Мылкыдыз вал институтэ ик математикая кафедрае кыльыны. Но улон аслэсьтыз кариз: 1969-тӥ арын со мынӥз радиозаводэ. Озьы одӥг интыын табере 51-тӥ арзэ ужа ни. Валтӥсь инженерозь вуиз.

— Ӵектылӥзы кивалтӥсь но кариськыны, но сыӵе инты мыным ноку кулэ ӧй вал, — шуэ Сергей Васильевич. — Кивалтыны уг яратӥськы. Аслэсьтым ужме тодӥсько, сое шыпыт быдэсъясько…

Радиозавод котьку но данъяськылӥз космослы кулэ луись тӥрлык поттэменыз. Одӥгез соос пӧлысь — телеметрической система. Ӵапак соосты кема аръёс ӵоже ни бича удмурт воргорон Сергей Баженов.

— Та техника инсьӧрысь омырлэсь температуразэ, давлениез но мукет даннойёсты люка но музъем вылэ келя, — шуэ С. Баженов. — Нырысь ик та сис­темаез кылдытӥзы Мос­кваысь инженеръёс — ми ужамы соослэн разработкаоссыя.

Соку со система ведра быдӟа вал. Нош космосэз эскерисьёс шуо: ин­сьӧре одӥг граммъем тӥрлыкез ги­нэ но келян туж ду­но усе — ог 4-6 грамм зарни сомында сылэ. Соин ик макем капчигес но лач-лач бичамын арбери, сокем умойгес: дунтэмгес но усе, инты но пичи басьтэ. Угось корабльын космонавтъёслы берганы-вырыны эркын мед луоз.

— Ваньзэ тае лыдэ басьтыса, ми телеметрической системаез выльдыны ӧдъямы, — азинтэ веранзэ С. Баженов. — Табере со пичигес но, капчигес но. Микросхемаос но оскымонэсьгес луизы. Вазен системалэн коммутаторъёсыз нимаз, питаниея блокез но нимаз вал — али одӥг корпусэ огазеямын.

Сергей Баженовен ӵош конструктор бюроын 700-лэсь ятыр конструкторъёс тыршо. Выль но выль приборъёс соос кылдыто. Сергей Васильевич верамъя, таӵе телеметрической система космосын матысь 2-3 арзэ гинэ кутӥськоз на, собере выльёсыз вылэ быдэсак выжозы ни. Туала егит инженеръёс та бордын ужало.

— Егитъёс туж етӥзэсь, визьмоесь, соослэн азинскыны мылкыдзы туж бадӟым, — шуэ Сергей Васильевич. — Нош вужмисез система борды басьтӥськемзы уг поты ни бере, мон ик та ужен выро на, вылды. Собере кулэ ӧз луы ни ке, мон но пенсие кошко.

Сергей Васильевичлэн азьло ӵош ужам эшъёсыз табере кошкизы ни, пе. Тросэз кышкатскизы, производствое выль технологиос, компьютеръёс пыӵатӥсько шуыса. Нош Сергей Васильевич егитысен котьмаин тунсыкъяське, нокыӵе ужлэсь уг кышка бере, туала куронъёс но сое ӧз куалектытэ. Пичиен-пичиен дышетскиз, мазэ ке ӧз валалля ке, егит инженеръёслэсь юалляз. Соосыз валэктыны ноку пумит ӧз кариськылэ.

Таза улон

Зэмзэ вераса, Сергей Васильевичлэн котьмаин тунсыкъяськемезлы паймоно. Огвакытэ со туспуктылӥз, йыртӥянъёс лэсьтылӥз, шахматэн шудӥз. Шахматэн шудон задачаосты лэсьтонъя Удмуртилэн командаяз но сюрылӥз. Али япон кроссвордъёс лэсьтылэ.

Мукетыз хоббиез — спорт. Кызьы со татчы вуиз — туж паймымон.

— Институтын дышетскыкум ай, стройотрядэн выльвылэ мыныны медӥсько вал, — тодаз вае Сергей Васильевич. — Но медосмотр пыр ӧй поты — сюлэмы, пе, ляб. Зэм ик, тубатэтӥ тубыкум гинэ но, сюлэм вадьсын сутыны кутске вал. Радиозаводэ ужаны кутскеме бере общежитие улыны интыяськи. Отын кӧня ке кузя нуналлы быдэ бызьылыны поталлям — дыртытэк гинэ ог 2-3 иськемез ортчылӥм. Но эшъёсылэн мылкыдзы кемалы ӧз тырмы — мон огнам кыли. Озьы ужысь туж бер ке но бертылӥ, уйшор бере но каллен бызьылӥ.

Сергей Баженов огпол пыриськиз радиозаводэн радъям бызьылонъя ӵошатсконэ. 3-тӥ инты басьтӥз. Собере солы спортъя секцие ветлыны дэмлазы — пумит ӧз луы, сюлэмыз висе шуыса, тренерезлы ӧз вера.

— Азьло тренере вакчи дистанциосы пуктылэ вал — результатэ ӧз луы, — азинтэ веранзэ воргорон. — Собере валаз, мыным кузь сюресъёсты бызьылоно шуыса. Зэмзэ но, пӧрмиз. Мастере кандидат луон понна 13 секундэ ӧз тырмы. 6 пол марафонэз бызи. Стартэ потон азьын кардиограмма лэсьтыло вал, куддыр одӥг полэн медосмотрез ӧй но ортчылы. Но со вакытлы сюлэмы юнмамын вал ни — дыртытэк гинэ пыдын бызьылон туж пайдаё луэ, угось сюлэмлы йӧтӥсь нагрузкалэсь оглюкетсэ ас вылазы басьто сӥль быгытъёс. Тае мон тодӥ, пӧртэм литератураез лыдӟыса.

Зэм, трос бызьылэмзэ ӧз чидалэ ёзвиосыз (сустав). Соин ик Сергей Баженов куасъёс вылэ султӥз. Быдэс толэз котькуд нунал нискыла — уж бере ӝыт но потэ на. Ижысь одӥгаз куасэн нискылан базаын ортчытъяло 4 часъем марафон — кин та дыр куспын тросгес иськемез ортче, пьедестал вылэ султэ. Сергей Васильевич одӥг пол 3-тӥ луылӥз ни!

Сергей Баженовлы улонын кужым сётэ семьяез но. Вуоно кузпалыныз, Людмила Ивановнаен, институтын одӥг группаын дышетскизы. Но ог-огзэс синйылтӥзы дышетсконзэс йылпумъямзы бере ни.

— Ужаны но пӧртэм заводъёсы интыяським вал, — тодаз вае Сергей Васильевич. — Но огъя тодмоосмы трос бере, выльысь пумиським… Люся вордскемын но будэмын Ижын. Кузпалъяськеммы бере со но радиозаводэ ужаны лыктӥз — одӥг отделын ужам, со но инженер вал. Табере пенсиын. Ужез лачак — нунокъёсмес учке.

Баженовъёслэн 3 нылъёссы, куиньназы ик вылӥ тодон-валан басьтӥзы — эмъясь, инженер но дизайнер луизы. Табере 4 нунокъёссы шумпотто ни.

Элина Кумачёва

