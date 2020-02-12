Калыклы шаермес усьтэ

Глазов ёросысь шаерчиослэн клубенызы кивалтэ Альбина Баженова. Солэн сюлмаськемезъя ёросмылэн но быдэс Удмурт шаерлэн историез, калык сям-йылолъёс сярысь огшоры калык гинэ ӧвӧл, тодосчиос но тросгес тодо.

Баженова Альбина

Альбина Владимировна Баженова кивалтэ Глазов ёросысь но карысь шаертодонэн вырисьёслэн

клубенызы. Трос аръёс ини ми толэзяз огпол люкаськылӥськом ёрос библиотекае. Вераськиськом элькунмылэн но калыкмылэн историзы, вашкала сям-йылолъёс сярысь. Котькудӥз клубе ветлӥсь тодматэ гуртэзлэн яке выжыезлэн историеныз, архивысь шедьтэм документъёсын, возьматэ шаермылэн пӧртэм сэрегъёсаз лэсьтэм тунсыко фотографиосты. Кылсярысь, Понино черкогуртысь Нина Кашина вераз Истишур

гуртлэн историез сярысь. «Иднакар» музейын ужась Александр Дёмин мадиз, кызьы но малы быро Глазов ёросысь вашкала гуртъёс. Шаерчи Алексей Корепанов тодамы вайытӥз Кедра Митрейлэсь Глазкарын улэм но ужам дыръёссэ.

Дышетскемезъя Альбина Владимировна биолог. Трос аръёс ӵоже ужаз школаын. Кылдытӥз «Весьякар» исследовательской группа. Али ке но арлы быдэ нылпиосын ӵош гужем каникулъёс дыръя экспедициосы потало. Инкуазен герӟаськем юанъёсты, этнография но фольклор удысъёсты эскеро, тодэм-каремзэс бӧрысь клубамы верало.

Ӟырдыт но юн сямо нылкышно сюлмаське удмурт выжымес но культурамес утён но азьланьтон сярысь. Ми, шаерчиос, одно ик пыриськиськом библиотекаосын, Глазовысь музейёсын яке пединститутэн радъям конференциосы. Ӟеч сямлы пӧрмизы ини журналистлы, публицистлы Ливий Ураковлы сӥзем лыдӟонъёс. Соос ортчыло Адам гуртлэн библиотекаяз.

Альбина Владимировналэн кичӧлтэмезъя 2015-тӥ арысен Корасьгуртын ортчылэ асьме палась воршудъёслы сӥзем ёрос вазиськон-вӧсяськон. Николай Первухин этнографлэн «Эскизы преданий и быта инородцев Глазовского уезда» книгаезъя эскерим, кыӵе воршуд нимъёс утиськемын Удмуртилэн уйпал ёросъёсаз, тодо на-а туала удмуртъёс выжыоссэс. Люкам материалъёсмы вылын «ДондыДор воршуд» конференция радъям. Отчы пыриськизы Яр, Балезино, Пичи Пурга палась шаерчиос. Табере та бадӟым ужрад вӧлмиз ини быдэс элькунамы. Туэ со ортчоз Ува-Туклялан.

Ӵемысь потаськомы экскурсиосы. Кылем арын вуылӥм Эгра ёросысь Сэп гуртысь бырем гуртъёслы сӥзем музее. Выжыкылэ вуылэм кадь луиз Вавож ёросысь «Колос» хозяйствое ветлэммы. Альбина Владимировна вавожъёс доры мыныны транспорт сярысь сюлмаськиз, отысь шаерчиосын кусып тупатӥз. Озьы ик ёросысьтымы Ӟакагуртэ (Дзякино) вуылӥмы, торф поттон предприятилэн война вакытэ ужамез но немецъёслэн отын тыршемзы сярысь тодӥмы.

Жаляса верано, Альбина Владимировна Баженова кадь адямиос ӵем уг пумиськыло. Мед тодозы ёросамы но шаерамы таӵе дано нылкышно сярысь.

Глазов ёросысь шаерчиослэн ӵектэмзыя гожтӥз Глазкарысь шаертодонъя музейын ужась Люция Волкова

