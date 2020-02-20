Историен гочатыны быгатэ

Воткинск ёросысь Кварса черкогуртысь Александр Капин библиотекаын кема ик уг ужа на, но солэн тыршеменыз гуртмы туристъёслы тунсыко луэ ни. Угось та мыло-кыдо воргорон шаермы, историмы сярысь тунсыко вераны-возьматыны быгатэ.

А. Капин

Александр Павлович — Россиысь архивистъёслэн-историкъёслэн огазеяськонзылэн Удмуртиысь ёзэзлэн мыло-кыдо ёзчиез. Со пыриськылэ ёросамы, элькунын ортчылӥсь шаертодонъя ужрадъёсы. Александр Капин черкогуртысьтымы библиотекае ужаны басьтӥськем бере шаертодонэн школаысь нылпиос но гурт калык корка сигъёсазы кыллись вашкала арбериосты бичан борды басьтӥськизы, люканы кутскизы Кварсаысь потэм тодмо адямиос сярысь материалъёс, татын улӥсь калыклэсь сям-йылолъёссэ.

Александр Павлович вордӥськемын Грак ёросысь Удмурт Возжай гуртын. Удмурт кун университетысь биологияя но химияя факультетэз йылпумъямез бере распределениея сюриз Кварса гуртамы. Ог 26 ар школаын географияя, шаертодонъя урокъёсты, туризмъя кружок нуиз, школалэн директорез но вал. Бӧрысь та предметъёсты 10 арлэсь кема нуиз Кварсаысь училищеын. Отӥяз сое ужаны ӧтизы гуртысь библиотекае.

Александр Павловичлэн сюлмаськемезъя библиотекаын усьтӥськиз музей комната, ялан ужало «Как рубашка в поле выросла», «Передний угол избы», «Эхо войны» экспозициос. Александр Павлович, туала амалъёсты кутыса, вашкалаез сярысь калыклы тунсыко мадьыны быгатэ. Ӵапак солэн тыршеменыз, музеймы пыртэмын «Православные традиции на родине П. Чайковского» турмаршрутэ, ар ӵоже гуртамы вуыло 1 сюрслэсь ятыр туристъёс.

Библиотекаын со нимысьтыз сэрег дасяз Кварса гурт сярысь книгаосын, отын 30 пала бичет люкамын. А. Капин трос сюлмаське, Быдӟым оже пыриськем ветеранъёсмы сярысь нылпиосмы тодыса мед будозы шуыса. Войнае ветлэмъёс сярысь альбомъёс, документъёс люкамын, пумиськонъёс ортчыло, материалъёс пото ёрос газетамы.

А. Капинлэн кивалтэмез улсын библиотека бордын ужа «Кварса музъем» огазеяськон, солэн ужаз пырисько нылпиос но бадӟымъёс – кинлэн дор палъёсыз сярысь тросгес тодэмез потэ. Кружоке ветлӥсь адямиос ялан пыриськыло но вормонъёс басьтыло шаертодонэн герӟаськем ёрос но элькун научно-практической конференциосын, олимпиадаосын.

Александр Павлович мыло-кыдо пыриськылэ но вормылэ пӧртэм конкурсъёсын. Озьы «Богатство Воткинской земли», «Большое чтение», «Герои Великой Победы», «Герои народа – герои страны» ужрадъёсын усто луэмзэ возьматӥз. Кварса сярысь гожтэмъёсыныз тодматскыны луэ ёрос газетъёсын но пӧртэм нуачно-популярной журналъёсын. А. Капин луэ Россиысь дышетон удысысь дано ужась.

Гожтӥз Кварса поселенилэн кивалтӥсез Елена Хрусталёва