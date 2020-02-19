Ижын 29-тӥ феврале ортчоз Калашников Биатлон Фест вожвылъяськон

Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2020 14:55
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29-тӥ феврале Ижын ортчоз Калашников Биатлон Фест любительёслэн биатлонъя вожвылъяськонзы. Спортэз гажасьёс люкаськозы Ижысь А. Демидов нимо спортъя комплексэ.

Туэ ӵошатскон аспӧртэм луоз: Ижкаре люкаськозы Россиысь биатлонъя тодмо командаысь спортсменъёс — Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов но Дмитрий Ярошенко. Нимо-дано биатлонистъёс куас вылэ султозы, ыбылӥськозы, учкисьёслы автографъёс сётъялозы.

Любительёс 4,5 иськем бызьылозы, 2 пол ыбылӥськозы. Озьы ик ик учкисьёсты но спортсменъёсты Тол келян шулдыръяськонъёс витё — куро мунёез сутозы, мильымен утялтозы, шудонъёс ортчытозы.

  • 08:00-11:30 — аккредитация ортчон, номеръёс басьтон;
  • 09:00-11:30 — пристрелка;
  • 11:30 — ужаны кутскоз шулдыръяськон площадка;
  • 12:00 — вожвылъяськонэз усьтон;
  • 12:20 — вожвылъяськонлэн кутсконэз;
  • 14:30 — Концерт
  • 15:00 — Дуэлен ыбылӥськон
  • 15:30 — Вормисьёсты пусъён;
Ангелина Снигирева
By Ангелина Снигирева 19 февраля, 2020 14:55
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