Ижын 29-тӥ феврале ортчоз Калашников Биатлон Фест вожвылъяськон
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29-тӥ феврале Ижын ортчоз Калашников Биатлон Фест любительёслэн биатлонъя вожвылъяськонзы. Спортэз гажасьёс люкаськозы Ижысь А. Демидов нимо спортъя комплексэ.
Туэ ӵошатскон аспӧртэм луоз: Ижкаре люкаськозы Россиысь биатлонъя тодмо командаысь спортсменъёс — Николай Круглов, Иван Черезов, Максим Чудов но Дмитрий Ярошенко. Нимо-дано биатлонистъёс куас вылэ султозы, ыбылӥськозы, учкисьёслы автографъёс сётъялозы.
Любительёс 4,5 иськем бызьылозы, 2 пол ыбылӥськозы. Озьы ик ик учкисьёсты но спортсменъёсты Тол келян шулдыръяськонъёс витё — куро мунёез сутозы, мильымен утялтозы, шудонъёс ортчытозы.
- 08:00-11:30 — аккредитация ортчон, номеръёс басьтон;
- 09:00-11:30 — пристрелка;
- 11:30 — ужаны кутскоз шулдыръяськон площадка;
- 12:00 — вожвылъяськонэз усьтон;
- 12:20 — вожвылъяськонлэн кутсконэз;
- 14:30 — Концерт
- 15:00 — Дуэлен ыбылӥськон
- 15:30 — Вормисьёсты пусъён;
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